Mañueco pide a Planas una PAC que no produzca desequilibrios territoriales y apoye a la ganadería

elEconomista Valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido, durante la inauguración de la feria Salamaq21 y en presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que el plan estratégico que presente España en Bruselas defienda el modelo de agricultor profesional y que no produzca desequilibrios territoriales.

Mañueco ha ensalzado durante la inauguración de Salamaq21 que el modelo agrario de la Comunidad está centrado en la agricultura profesional, "una agricultura pensada para vivir de ella", con explotaciones basadas en la producción familiar y el movimiento asociativo agrario.

El presidente de la Junta ha reclamado que si se quiere que la agricultura perviva, tiene que ser con un modelo profesional que garantice a los jóvenes que se incorporan poder vivir de esta actividad. Por este motivo,ha reivindicado ante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que la PAC cuide a los profesionales del campo y que el nuevo pago redistributivo, como complemento a la renta básica, debe identificarse con ellos.

Además, el presidente de la Junta ha advertido de que "es imprescindible que la nueva PAC no produzca desequilibrios" y ha subrayado como esencial que debe apostar por el rejuvenecimiento del sector y el apoyo a la mujer rural, así como proteger las ayudas asociadas a las producciones más sensibles, como las explotaciones ganaderas. "No podemos defraudar a tantos agricultores y ganaderos" que esperan mantener su nivel de apoyo, ha advertido Fernández Mañueco de cara a la puesta en práctica de la nueva Política Agraria Común a partir de 2023 -de la que actualmente Castilla y León percibe unos 1.000 millones de euros al año- y que supone no sólo la razón de ser de la política europea sino que es hablar de las rentas de agricultores y ganaderos.

El presidente de la Junta ha valorado el paso que se está dando para garantizar la financiación de las ayudas asociadas y ha reclamado al ministro que se tenga en cuenta el modelo profesional de Castilla y León, pues estos pagos no pueden reducirse para las explotaciones más dimensionadas, como las que hay en la Comunidad, pues sería restar apoyo a las más profesionales, ha advertido.

Fernández Mañueco ha destacado la aportación que Castilla y León ha realizado a los ecoesquemas, que se pueden aplicar a nivel nacional, y para los que ha reclamado prácticas medioambientales que estén lo suficientemente remuneradas para que resulten atrayentes.

Además, el jefe del Ejecutivo castellano y leonés ha resaltado que desde la Junta ya se han adelantado actuaciones con medidas para incorporar a jóvenes y mujeres al campo, que entre 2021 y 2023 supondrán 350 millones de euros en una apuesta clara por las personas que viven en el medio rural.

Un sector esencial y estratégico

Es más, Fernández Mañueco ha subrayado que el campo "es esencial y estratégico" para la recuperación económica y social y ha reiterado su compromiso a seguir otorgándole la mayor importancia. Precisamente, en esta nueva edición de la feria Salamaq se mostrará la potencia del sector primario, ha apuntado el presidente, quien ha ensalzado que se trata de un sector clave para la lucha contra la despoblación y el desarrollo rural, que en tiempos de pandemia ha dado la talla y continúa mejorando y modernizándose para ser más sostenible y competitivo. Prueba de ello es el incremento en las exportaciones agroalimentarias, que en 2020 alcanzaron el récord de productos comercializados al exterior por valor de 2.427 millones de euros y en lo que va de 2021 ha aumentado un 15%, cinco puntos por encima de la media nacional.

Una pujanza, ha resaltado, que se basa en la calidad de los productos de Castilla y León, líder nacional en vacuno de carne, leche de oveja o cerdo ibérico. Y esto se debe, ha subrayado el presidente, al trabajo y esfuerzo de los profesionales del sector, a quienes ha brindado todo el apoyo del Gobierno autonómico "porque llevamos en nuestro ADN el compromiso con el medio rural".

En este sentido, ha recordado que se ha cumplido con el compromiso de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que ya ha demostrado su acierto.

Entre las medidas adoptadas, el presidente también ha apuntado las vinculadas a la agroindustria, para la que ya se han convocado 146 millones de euros en ayudas en lo que va de legislatura, y hacia las que se dirigirán nuevas medidas de calado.