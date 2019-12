Igea: "Si Sánchez se humilla ante Torra, desprecia a todos los españoles"

Rafael Daniel Valladolid

Francisco Igea ha forjado su carrera política plantando cara al establishment. Lo hizo cuando se enfrentó a la candidata de Albert Rivera para elegir al cabeza de lista en Castilla y León y ganó las conocidas como "primarias del pucherazo". Ahora, en pleno proceso de renovación de su partido, lanza una clara advertencia a Inés Arrimadas. O incluye cambios en la organización y estrategia del partido, o se enfrentará a ella por el liderazgo de la formación.

La posibilidad de formar Gobierno se ha complicado, tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Estamos abocados a otras elecciones o más cerca de un pacto entre constitucionalistas?

Si en este momento Pedro Sánchez no entiende la necesidad de un pacto entre los constitucionalistas no sé a cuándo vamos a esperar. Si ha habido un momento en el que se necesitaba ese pacto es éste. Estamos en una situación de urgencia. Creo que hay un amplísimo consenso para hacer algo importante, algo que pase a la historia. Es el momento de buscar un acuerdo y no de encamarse con quienes quieren cargarse el país.

Y de producirse, ¿tendría repercusiones en Castilla y León?

La última vez que dije eso (risas)... Lo que creo es que para llegar a ese acuerdo todos tenemos que ser generosos. En política a veces el tiempo es suficiente.

Torra ha sido condenado. ¿Puede Sánchez seguir teniéndole como interlocutor?

Es la primera vez que un presidente autonómico condenado por un Tribunal Superior por prevaricar, por dictar y mantener una resolución injusta a sabiendas no solo está condicionando la formación de gobierno, sino que está hablando con nuestro presidente, que lo es de todos los españoles, algo que Sánchez no puede olvidar. Si el presidente se humilla ante un delincuente, desprecia a todos los españoles. Es absolutamente intolerable.

¿Se sentaría Castilla y León con Torra en una Conferencia de Presidentes autonómicos?

Yo recomendaría al presidente que no lo hiciera.

La dimisión de Albert Rivera ha dejado a Ciudadanos sin líder. ¿Usted apoya a Arrimadas?

Hemos encontrado al líder desde el primer momento que dimitió Rivera. En Ciudadanos hay una líder natural, que es Inés Arrimadas, la persona que concita de manera espontánea el mayor número de apoyos. Ninguno hemos cuestionado su capacidad de liderazgo, su empatía, su oratoria... todas las capacidades que debe tener un líder y ella las tiene en alto grado. Pero hay que hacer muchas más cosas que tener un líder. Lo difícil es tener un partido con organización y una estrategia que evite repetir los errores que nos llevaron a la catástrofe electoral.

¿Se le ha pasado por la cabeza concurrir como candidato?

Me han hecho mucho esa pregunta últimamente y siempre digo lo mismo. Yo ahora mismo no estoy en ese asunto, pero nunca descarto nada en política. Hace un año estaba en la cena de Navidad del Congreso, y no se me pasaba por la cabeza ser candidato en Castilla y León, pero todo ha dado la vuelta. Esto es la política, donde hay que hacer es jugar cada día y no hacer promesas que uno no puede cumplir.

Hablaba de errores. ¿Cuáles son los que no debe repetir el nuevo presidente del partido?

Pese a que teníamos un programa que siempre hemos mantenido, de repente nos vimos colocados por la sociedad en otro lado. No es un error programático. sino de estrategia y comunicación. En la pasada legislatura. debíamos haber ofrecido una posibilidad real de un pacto con esos 180 escaños que sumábamos con el PSOE, sabiendo que era muy poco probable. porque el candidato ha demostrado su incapacidad para el acuerdo, para pensar más allá de su interés. Pedro Sánchez es el político más adolescente y más inconsciente que ha tenido España desde 1977, una persona que ha deslegitimado la actividad política de una manera increíble. Después de las autonómicas. nuestra estrategia de pactos se vio muy condicionada. Es verdad que nosotros no podemos ni ahora ni entonces hacer pactos con quienes cuestionan la Constitución. pero nuestra estrategia hizo que la población nos viera en una parte del espectro político. Luego nuestras estrategias de comunicación no fueron muy acertadas. Teníamos el mejor mensaje, pero al segmentarlo tanto no hemos tenido capacidad de transmitirlo a la sociedad. También hemos tenido errores de organización. porque nos hemos convertido en un partido muy jerárquico. en el que los cargos autonómicos no son elegidos de manera democrática. sino que penden de la Ejecutiva Nacional. Si los afiliados no participan de la elección de sus líderes territoriales, se desvinculan del partido y creas un nuevo tipo de clientelismo, la gente que quiere ser simpática a los que le pueden nombrar.

Y ahí ¿concurriría a una elección como líder en Castilla y León?

La gente no entendería que no lo hiciera. Ya lo hice para ser candidato y creo que es lo que correspondería si se hiciese ese cambio. Me siento muy a gusto en la Comunidad y muy respaldado por el partido y nuestra tarea ahora es acabar estos cuatro años de gobierno que están siendo duros y se necesita el respaldo de la organización.

Se cumplen seis meses de gobierno de coalición con el PP. ¿Ha cumplido sus expectativas? ¿Qué es lo que no se ha hecho y se debería haber hecho?

No solo creo que se han cumplido sino que, permítame la inmodestia, las hemos superado. Al principio, mucha gente se vio muy frustrada, porque creía que la permanencia del PP iba a hacer que las cosas no cambiaran y ahora no hay nadie que dude de eso. Ha sido un gobierno de cambio, otra cosa es que el cambio no te guste. Hemos trabajado además a gran velocidad. Ninguna de nuestras políticas ha permanecido indiferente.

Ampollas sí se han levantado...

Claro. Llevábamos 30 años anclados en el mismo sitio y cuando entra un gobierno nuevo es normal que se levanten ampollas. Siempre dije que, si durante el primer año no teníamos una intensa bronca mediática, no estábamos haciendo nada. Y al parecer, estamos haciendo muchas cosas.

Pero los sindicatos hablan de paralización del Gobierno regional...

Se nos puede acusar de ciertas cosas, pero no de parálisis. Tenemos 18 proyectos de ley para el próximo año. Pero es verdad que hemos cambiado un poco el foco y la manera de entender la política y los agentes sociales tienen cierto grado de inquietud ,que yo creo que no corresponde con la realidad y les quiero tranquilizar, porque seguimos creyendo en el Diálogo Social como un arma esencial. Pero como una herramienta, porque no debe ser un fin en sí mismo, sino que tiene que servirnos para mejor las condiciones de nuestros ciudadanos, de nuestra capacidad normativa, la transparencia, tener una Comunidad más rentable, más productiva, que cree más trabajo... Y luego hay cosas e inercias que queremos cambiar.

¿Se refiere a que los agentes sociales no participen en la redacción de las convocatorias de los cursos de formación?

El informe de la Inspección era claro y nuestra postura es que hay que estimular la libre competencia para mejorar las cosas. Una de las cosas importantes ha sido llegar a un acuerdo con Airef para que nos evalúe nuestras políticas públicas, también las de Empleo. Y eso va a marcar nuestras decisiones, la eficacia porque el dinero que se dedica a esto es para insertar a los parados no para tener contento a nadie.

El PSOE se ha puesto en pie de guerra contra el modelo de sanidad rural. ¿Garantiza que no se cerrarán consultorios en Castilla y León?

No vamos a cerrar consultorios, primero, porque no podríamos ya que son de los ayuntamientos. Segundo, nunca lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es que nuestros médicos estén mejor viendo pacientes que estar de un sitio para otro para ver si hay pacientes. Para ello vamos a establecer un sistema de cita previa para saber que esos días que vamos a los consultorios hay gente. Hay personas que dicen que es imposible, porque pintan a Castilla y León como una especie de mundo de Neanderthal en donde la gente se comunica con señales de humo y no puede llamar por teléfono para concertar una cita previa. Eso empieza a resultar ridículo. Pero, además, en vez de proporcionar consulta un día a la semana, vamos a facilitar que sean cinco días. Y además mayor cercanía a los medios de diagnósticos En el PSOE han salido a correr una carrera de 5.000 metros como si fuesen 100 metros valla.

La Junta pide cárcel para dos exviceconsejeros de Economía. ¿Esta decisión hubiese sido la misma sin Ciudadanos en el Gobierno?

A mí no me gusta que se piense que hemos venido aquí a derrotar a nuestro socio de gobierno, sino a cambiar las cosas. Y tengo que decir que nuestro socio de gobierno se está comportando lealmente con nosotros, al igual que nosotros con ellos. Y desde esa lealtad estamos consiguiendo cambiar las cosas. Es evidente que el motor del cambio es la pérdida de la mayoría del PP y la llegada de nuestro partido. No es bueno salir diciendo que hemos forzado al PP. El Gobierno ha tomado una decisión y la ha tomado conscientemente y era la de presentar cargos, porque tiene que representar a los ciudadanos, no a los partidos y defender sus intereses. Que es una novedad, desgraciadamente lo es, no ha ocurrido con ningún otro gobierno, no ha ocurrido con la Junta de Andalucía hace unos meses.