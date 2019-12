PSOE y ERC preparan una semana clave para la investidura de Pedro Sánchez

Carmen Obregón Madrid

Con el mes de diciembre agotado, PSOE y ERC se enfrentan desde este lunes a una semana clave para que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno. Ya lo dijo Isabel Celáa el pasado viernes, admitiendo que hay tiempo suficiente si la Abogacía se pronuncia este lunes. De otra manera, la previsión pasaba de nuevo a la siguiente semana e incluso a mitad del mes de enero.

De momento, las informaciones adelantadas por la Cadena Ser apuntan a que el acuerdo entre PSOE y ERC está cerrado, aunque falta conocer las fechas de la investidura. Según informó la emisora, Esquerra conoce los planteamientos de la Abogacía del Estado sobre la situación de Junqueras -que habrían sido filtrados por el Gobierno, según ABC- y le parecen aceptables, por lo que la formación independentista estaría dispuesta a que sus 13 diputados se abstuvieran y permitieran la investidura de Pedro Sánchez.

Según este planteamiento, el escenario presidencial se sitúa entre los días 2 y 3 de enero para la primera sesión de investidura, y el 5 de enero en el caso de que ERC vote 'no' en primera instancia, y se abstenga en la segunda y última posibilidad. Sin embargo, ERC ha enfriado las prisas del Gobierno al recordar que el acuerdo no será definitivo hasta que lo vote el Consell nacional y, según informa El País, este no se celebrará antes de acabar el año, lo que dificulta que la investidura sea el 5 de enero.

A falta de conocer si la Abogacía del Estado se situará en sintonía con lo que defiende ERC -es decir, que Oriol Junqueras tenía que haber recibido el permiso para recoger su acta de eurodiputado, lo que le otorgaba inmunidad-, la Asociación de Abogados del Estado difundió este domingo un comunicado en el que rechaza "cualquier intento de injerencia o presión" hacia la Abogacía del Estado en relación a su futuro pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la UE.

Tanto en el PSOE como en Esquerra Republicana consideran que lo mejor es que la investidura se celebre cuanto antes. Unas conclusiones del Supremo poco favorables para el ambiente de "diálogo" que quiere promover Sánchez con el exvicepresident, distorsionaría la predisposición que los republicanos tienen hacia los socialistas, también de cara a un nuevo Govern de la Generalitat, en el que Esquerra necesitaría los votos del PSC para recuperar la presidencia.

El devenir de los acontecimientos podría trastocar este calendario, si bien todo depende de la fortaleza de los compromisos entre PSOE y ERC, compromisos que este domingo fueron denunciados por el Partido Popular y por Ciudadanos. Miquel Iceta aseguró el pasado fin de semana que ve "muy positivo que ERC quiera llegar a acuerdos sin renunciar a sus ideas independentistas", adelantando quizás los términos del acuerdo. El socialista catalán hacía estas declaraciones mientras el histórico dirigente Nicolás Redondo aseveraba que "el PSOE ha sido colonizado por el PSC" que dirige Iceta.