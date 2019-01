Las políticas sociales recogidas en las cuentas favorecerán directamente a 820.000 castellano-manchegos

Las políticas sociales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que representan un gasto del 57,3 por ciento, beneficiarán directamente a un total de 820.000 castellano-manchegos, según la valoración que ha hecho este miércoles de las cuentas el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Manuel González Ramos.

En rueda de prensa, ha querido poner en valor la política social del Gobierno del PSOE y que estas cuentas dediquen 6 de cada 10 euros a políticas dentro del Estado del Bienestar, después de que las anteriores cuentas elaboradas por el PP siguieran hablando "de austeridad y de recortes", pese a haber pasado la crisis.

En concreto, el delegado del Gobierno, tras resaltar que se trata de unos presupuestos "destinados y dedicados" a las personas, ha explicado que la revalorización de las pensiones que recogen afectarán a 353.000 castellano-manchegos.

También ha apuntado que la supresión del copago farmacéutico afectará a unos 300.000 personas mayores y más necesitadas de Castilla-La Mancha; o que la recuperación de la cotización de la seguridad social de los cuidadores dejará más de 10.500 beneficiarios en la región.

INGRESO MÍNIMO VITAL

La inversión de 9 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital va a beneficiar a casi 70.000 castellano-manchegos y los parados de larga duración mayores de 52 años contarán con unos 23 millones de euros de los que se beneficiarán casi 8.200 castellano-manchegos.

A ello ha sumado González Ramos que el incremento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas afectará a casi 8.200 beneficiarios de la región, con una cuantía de 12,9 millones de euros; y que el incremento de becas del 10 por ciento llegará a unos 34.600 beneficiarios por medio de 19 millones de euros.

Los PGE también supondrán una inversión en Castilla-La Mancha de 3 millones de euros para casi 29.000 personas en material escolar, mientras que la ayuda a comedor contará con 1,4 millones en la Comunidad Autónoma para casi 2.800 niños y niñas.

Además de las políticas sociales, el delegado del Gobierno también se ha querido detener en otros capítulos de los 637 millones de euros para la región que recogen los PGE, como la cuantía del Ministerio de Fomento, por lo que ha señalado que en carreteras el presupuesto es de 251 millones de euros, que supone un 56 por ciento más.

FERROCARRILES

También ha hablado de ferrocarriles, para afirmar que si en 2018 el presupuesto era 111 millones de euros, en el presente ejercicio es de 220 millones de euros. "Casi un incremento del 100 por ciento, multiplicando por dos la inversión en ferrocarril en esta tierra" , ha agregado.

En este punto, preguntado por los medios, ha indicado que Adif destina una dotación de 12,8 millones de euros para la renovación de vías, estaciones, instalaciones, señalización y comunicaciones en la línea Madrid-Extremadura y 10 millones para la instalación del bloque automático.

"Es prioridad absoluta el tren convencional Madrid-Extremadura a su paso por Castilla-La Mancha. Prioridad del ministro de fomento, del presidente y del Gobierno en su conjunto y si no hubiese presupuesto la prioridad se mantendrá intacta", ha argumentado el delegado del Gobierno.

ATC

González Ramos también ha querido dar "una mala noticia" al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al que ha dicho que no vaya prometiendo el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) porque mientras que gobierne el PSOE en Castilla-La Mancha y en España "no habrá basurero nuclear".

A preguntas de los medios, el delegado se ha ceñido al comunicado de Enresa para afirmar que los 68 millones para el ATC que contienen los PGE "no se tenían que haber visto reflejados" en el anexo y que si hay "alrededor de 200.000 euros" son para el mantenimiento y vigilancia de lo que hay allí".

Tras afirmar el delegado del Gobierno que este hecho se va a corregir, ha querido dejar claro que inversión "en el basurero nuclear no habrá" y que el compromiso de Emiliano García-Page y de Pedro Sánchez en este sentido "es indudable".

INVERSIÓN POR CCAA

Finalmente, preguntado por la inversión en Cataluña respecto a otras comunidades autónomas, el delegado del Gobierno ha lamentado que el PP haya salido hablando de la prioridad de esta comunidad autónoma respecto a otras. "Le recuerdo al PP que la primera comunidad en incremento de inversión es Navarra".

"Es un mensaje maniatado que quiere confundir a la ciudadanía y poner el foco en Cataluña porque cree que le va bien", ha lamentado, para agregar que las políticas sociales que contienen los PGE afectan por igual a toda las comunidades autónomas.

Sobre las palabras del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que discrepa de las distribución de la inversión entre las regiones por renta per capita en los PGE, el delegado del Gobierno ha dicho que entiende que no esté de acuerdo aunque ha dicho que no va a entrar a valorar las inversiones de renta per capita que hay entre comunidades autónomas.

"No creo que ayude al debate que tendenciosamente el PP y Cs quieren llevar a cabo", ha señalado, para agregar que no puede contestar a algo que tiene "una serie de variables que hay que valorar", aunque ha reiterado que puede entender al consejero en sus palabras.