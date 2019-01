Unos 1.000 delegados de C-LM acudirán al "gran acto sindical" del 8 de febrero convocado por CCOO y UGT en Madrid.

Unos 1.000 delegados sindicales de Castilla-La Mancha acudirán al "gran acto sindical" del 8 de febrero convocado por CCOO y UGT en Madrid, en el que reunirán a 10.000 sindicalistas de ambas formaciones para pedir al Gobierno que "plasme en el BOE" los acuerdos alcanzados con los sindicatos y rechazan que la CEOE tenga "derecho de veto".

Este acto forma parte de un proceso de movilización que culminará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con paros laborales de dos horas por turno con la posibilidad de que en algunos sectores, "por sus particularidades y reivindicaciones", el paro sea de 24 horas.

"No podemos retroceder 15 años, no podemos volver al pasado, no podemos volver a reformular algo que desgraciadamente es una realidad tozuda que es la violencia machista que asesina a más 50 de mujeres de manera sistemática todos los años en este país", ha afirmado el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, en una rueda de prensa ofrecida junto al líder de UGT, Carlos Pedrosa.

Para los sindicatos es "imprescindible" que de "una vez por todas" se derogue la reforma de pensiones, al tiempo que piden una reforma laboral que "derribe" las barreras que situó el anterior gobierno y al que "se agarró como un clavo ardiendo la patronal".

Según recalcan, los efectos de los convenios colectivos deben de volver a sus cauces "normales" y creen que la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa "es una necesidad" ya que, según advierten, un convenio de empresa para lo único que sirve es "para multiplicar por cien el número de trabajadores pobres".

Es por ello que el líder de CCOO ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pase "de las musas al teatro".

También ha trasladado un mensaje al Gobierno de Emiliano García-Page, a quien le ha dicho que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha debería reflejar también realidades que están entre las competencias autonómicas que pueden servir, a su juicio, "para recuperar derechos y para sacar a miles de castellano-manchegos de la situación paupérrima que se encuentran en la actualidad".

Por su parte, Pedrosa ha mantenido que UGT va a estar al lado del Gobierno de la región "sea este el que sea" para reclamar al Gobierno de España "sea el que sea" que los Presupuestos Generales del Estado "se vuelquen" con Castilla-La Mancha, "cosa que no se ha hecho hasta la fecha", así como para exigir una financiación autonómica suficiente y los fondos necesarios "para hacer sostenible nuestro estado de bienestar y mejorarlo".