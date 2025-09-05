Seaya compra Adsmurai y la valora en 100 millones

Seaya, la gestora de capital privado que lidera Beatriz González, acaba de realizar su cuarta adquisición de 2025. La firma inversora ha ganado la puja por la empresa de marketing digital Adsmurai, que abrió un proceso de búsqueda de socio a inicios de año. La adquisición se ha firmado por una minoría significativa con la aportación de hasta 30 millones de equity y ha fijado una valoración de la empresa catalana cercana a los 100 millones de euros.

El acuerdo, que ha sido asesorado por el banco de inversión TH Holding, implica la compra desde el vehículo Andromeda, muy activo este año al haberse hecho con Bike Ocasión, Nax Solutions, Baïa Food y Cuïmo. La previsión con Adsmurai, que ha recibido en los últimos meses el interés de fondos como Capza, 21Invest, Artá o Suma Capital, es mantener en el proyecto a los fundadores y al equipo directivo como socios mayoritarios y mantener su papel en la gestión y funciones estratégicas.

La alianza representa un paso decisivo en el plan de crecimiento de Adsmurai, abriendo nuevas vías de expansión internacional y acelerando su inversión en Inteligencia Artificial. Estas metas se plasman en su cierre de ejercicio, concluido con 100 millones de ingresos, y las previsiones para este 2025, con 140 millones de euros en el horizonte. Actualmente tiene 450 empleados.

En cualquier caso, las cifras plasmadas suponen un salto significativo. Las últimas cuentas oficiales muestran que los ingresos en 2023 fueron de 73,97 millones de euros, con España como mercado prioritario (51,97%). El mercado exterior tiene igualmente una cuota significativa (48,03%).

A más largo plazo, la compañía, que fue cofundada y sigue dirigida por Marc Elena, se ha fijado como objetivo alcanzar los 400 millones de euros en ingresos para 2029. La empresa trabaja para marcas de la talla de Wilson, Alcampo, Desigual, Parfois, Voll-Damm, Unicef, Henkel, Unilever, Grupo Planeta, Scalpers, ElBulli Foundation, Mango, La Menorquina o Euncet.

"Esta alianza nos permite consolidar nuestra trayectoria de crecimiento", afirma Elena. Por su parte, Carlos Fisch, socio de Seaya, ha añadido que "estamos muy ilusionados de sumar fuerzas con Marc y Otto para acompañar a Adsmurai".

Tercer socio histórico

Seaya es el tercer socio minoritario que los fundadores de Adsmurai tienen en su capital desde que lazaran el proyecto. Antes aterrizó otra gestora española, Axon (entre 2015 y 2016), que salió de la empresa con un retorno de 4,4 veces el capital invertido, según reportó entonces al BME Growth. La gestora española apostó por Adsmurai a través de dos de sus fondos de inversión directa ICT II e ICT III. Su inversión aproximada fue de tres millones de euros.

El segundo episodio como socio lo protagonizó Univisión (entre 2023 y 2024)a través de Entravision, su filial de marketing. El grupo internacional compró el 51% de las acciones de Adsmurai y un año después los socios de la empresa recompraron ese paquete de títulos por cerca de 15 millones de euros (aproximadamente 16,2 millones de dólares en la fecha efectiva).