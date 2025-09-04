Miura engorda Proclínic y entra en Dinamarca y Suecia con la compra de Cenger Scandinavia

Miura Partners sigue ejecutando su plan de crecimiento con Proclinic Group, el proveedor integral líder en soluciones para el sector dental en Europa. La firma de capital privado que lidera Luis Seguí ha anunciado la adquisición de Cenger Scandinavia. Con más de 1.300 clientes, la firma comprada es una de las principales compañías del sector clínico dental y la empresa número uno en el segmento de laboratorios dentales en Dinamarca.

La gestora con sede en Barcelona explica en un comunicado que "esta operación refuerza la estrategia de crecimiento internacional de Proclinic Group, que da así un paso decisivo en su entrada en los mercados nórdicos de la mano de una compañía líder y con amplia trayectoria en el sector dental danés". Añade además que "la integración de Cenger Scandinavia permitirá a Proclinic Group ampliar su presencia en Europa, consolidando su posicionamiento en uno de los mercados más desarrollados y con mayor excelencia profesional del continente".

En cualquier caso, se trata de la enésima compra de Miura desde su plataforma del sector odontológico, cuyo volumen de ventas fue de aproximadamente 360 millones en 2024. Instalada a día de hoy en España –su mercado principal–, la empresa ha ido desplegándose hacia mercados como el de Portugal, Francia, Italia y Polonia. Así, ha firmado adquisiciones como la de Dentalair y, aunque desde fuera de la plataforma, se ha hecho también con otros grupos nacionales como Dental Ibérica.

La adquisición de Cenger Scandinavia responde al compromiso de Proclinic Group de seguir mejorando la competitividad y la oferta de valor para sus clientes, combinando la experiencia local de Cenger Scandinavia con la capacidad de innovación, servicio y catálogo internacional del grupo. La unión de ambas compañías generará nuevas sinergias, permitiendo mejorar el servicio y ampliar la gama de productos disponibles para el sector dental en los países nórdicos.

Manuel Alfonso, CEO de Proclinic Group, afirma que "la incorporación de Cenger Scandinavia es un hito estratégico en nuestra apuesta por el norte de Europa. Compartimos una visión de excelencia y servicio al cliente, y estamos convencidos de que juntos podremos acelerar la transformación y la democratización de la salud dental en la región". Por su parte, Morten Broch y Kent Reinhardt, consejeros delegados de Cenger Scandinavia, afirmaron que "unirnos a Proclinic Group representa una oportunidad única para reforzar nuestra propuesta de valor en el mercado nórdico. Esta integración nos permitirá seguir ofreciendo un servicio de máxima calidad a nuestros clientes, sumando la innovación y la solidez internacional de un grupo líder en Europa."