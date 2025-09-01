Portobello estrena su nuevo fondo insignia y compra la portuguesa DualParts

La gestora española de capital riesgo Portobello ha estrenado su último fondo de capital privado y lo ha hecho con una adquisición en Portugal, país en el que ha sumado su segunda compra. El grupo que tiene como socios a Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Luis Peñarrocha, Carlos Dolz, Ramón Cerdeiras, Norberto Arrate y Víctor Virós se ha hecho con el grupo luso DualParts tras llegar a un acuerdo con Crest Capital Partners, hasta ahora su propietario, para adquirir la mayoría de la compañía.

La operación pasa por reservar un porcentaje minoritario del capital a directivos que permanecerán durante un tiempo en esta compañía dedicada a los recambios del sector automóvil. Los términos financieros del acuerdo no fueron divulgados, si bien fuentes próximas a la transacción apuntan a 'elEconomista.es' que se ha cerrado con una aportación de 40 millones de 'equity'.

DualParts cuenta con 12 almacenes bajo las marcas Auto Delta, Fimag y Alecarpeças. Allí se encuentran disponibles permanentemente unas 175.000 referencias diferentes que cubren toda la geografía portuguesa y permiten procesar más de 4.500 pedidos diarios.

Un portavoz de Portobello explicó al periódico luso Eco Sapo que "apoyará la estrategia de crecimiento de Dualparts, reforzando su presencia física en Portugal, desarrollando y optimizando las operaciones y el servicio al cliente, y explorando potenciales oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones en la Península Ibérica".

Se trata de la segunda adquisición de la gestora española en el país vecino. La primera se firmó en 2023 precisamente con la compra de otra empresa ligada al sector del automóvil, Controlauto, una firma dedicada a las inspecciones técnicas de vehículos, junto al grupo Brisa. Esta empresa, que ha aumentado su perímetro desde entonces añadiendo firmas rivales como Grupo PrevenControl, está controlada desde el primer fondo de minorías de la gestora española.

Compras apalancadas

En cambio, DualParts es la primera inversión del último vehículo de Portobello, el 'Fondo V', que supone la mayor apuesta de una gestora española para llevar a cabo una estrategia de compras apalancadas. El tamaño que pretende recaudar oscila los 750 millones de euros, por lo que superaría al mayor fondo creado hasta la actualidad por otro fondo español, ProA Capital. La previsión es que este vehículo, que tendrá entre sus partícipes al Fond-ICO, obtenga su primer cierre en octubre.

La operación ha contado con el asesoramiento del banco de inversión Natixis, el despacho Pérez-Llorca, PwC y Aon para Portobello. Crest Capital Partners, por su parte, contó con el asesoramiento de DC Advisory, Roland Berger, PwC y SRS Advogados. El acuerdo está todavía sujeto a la aprobación de la Autoridad de Competencia de Portugal (AdC, por sus siglas en portugués), si bien lo habitual es que dé luz verde sin llevar a cabo un análisis en profundidad de la transacción.

Crest Capital Partners, por su parte, vende DualParts tras tres años como dueño. Firmó la compra, su primera incursión en el sector automovilístico, en 2022. La adquisición se articuló desde Crest II, su segundo fondo, cuya capacidad era de 125 millones de euros.