Naver compra Wallapop por 600 millones entre protestas en el accionariado

Una de las operaciones más importantes del ecosistema startup se ha sellado en pleno verano. Wallapop, la archiconocida aplicación de compraventa de artículos de segunda mano, ha sido adquirida por uno de sus accionistas de referencia, la surcoreana Naver. La transacción ha quedado sellada esta mañana tras una junta de accionistas en la que otro de los dueños de la compañía, el fondo estadounidense 14W, se ha opuesto a la compra por el descuento en la valoración respecto a su última ronda y ha terminado siendo 'arrastrado' por las condiciones estipuladas en el pacto de socios.

La toma de control por parte de Naver, grupo vinculado al fondo Korelya Capital/C-Fund, ha estado en el foco durante las últimas semanas. Este grupo, que no se ha prodigado en exceso en España, pero que tiene en su portfolio otro marketplace similar (Poshmark) vinculado a la segunda mano, aterrizó en Wallapop en 2021 tras suscribir casi por completo una ronda de 75 millones.

En la junta que se ha celebrado este viernes en Barcelona desde las 10h de la mañana hasta las 13 horas, aproximadamente, han tenido que mostrar sus cartas el resto de accionistas para inclinar la balanza hacia un lado u otro. En el capital de esta startup, que nació hace más de 10 años y que desde entonces ha levantado aproximadamente 600 millones de euros de distintos inversores institucionales, habitan todo tipo de socios.

Entre los titulares que habitan el capital destacan grandes inversores financieros como Insight WP y Accel. El primero de ellos tiene el 15,16% del capital social y el segundo ostenta el 13,66%. Ambos llevan siete años en el accionariado y, pese a que el retorno esperado no es excesivamente elevado -1,5 veces el dinero invertido, según las fuentes consultadas-, es suficiente para dar por cumplido su ciclo inversor.

No obstante, el capital está atomizado por un listado grupo de minoritarios que invirtió en la compañía durante sus etapas más tempranas, como el venture capital Antai Ventures, GP Bullhound o Northzone. El resultado de la votación ha sido favorable con el apoyo de una amplia mayoría.

El aspecto trascendental de las discrepancias ha sido el precio. Con el banco de inversión JP Morgan como asesor financiero de la transacción, los 600 millones de euros puestos sobre la mesa por parte de Naver han sido insuficientes para 14 W, gestora estadounidense que tiene a Alex Zubillaga, que ha recordado que la cantidad supone un importante descuento sobre la última valoración que se fijó con motivo de la ronda de 2023 en la que entró el ICO (806 millones de euros) a través de su vehículo Fond-ICO Next Tech.

Sin embargo, fuentes del proceso recuerdan algunos detalles que no quieren pasar por alto. Uno de ellos es que El ICO, que posee un 3% de la compañía, no perderá dinero pese al ajuste en la valoración tras haber fijado una cláusula que garantiza al menos una devolución igual a su precio de entrada (liquidation preference en el argot financiero).

Otra es que Zubillaga presentó una oferta de compra parcial -buscaba comprar acciones por unos 50 millones- por Wallapop que valoraba la empresa en 450 millones de euros, si bien otras voces matizan que no son propuestas comparables, ya que en este caso no había cambio de control y no se incluía, por tanto, la prima correspondiente.

Futuro

Queda por ver cuál será la evolución de la compañía en los próximos años de la mano de Naver. Hasta 2023, según las últimas cuentas individuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil, la empresa se encontraba en fase de consolidación del mercado nacional y de crecimiento en el internacional. Ambos factores llevaban a la firma a presentar pérdidas de 30,4 millones de euros (en 2022 fueron unas pérdidas de 50,59 millones de euros) e ingresos por 89,63 millones de euros.