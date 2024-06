Carrefour negocia la compra de Uvesco a PAI para crecer en España

Operación de calado en el sector de la industria de los supermercados. Carrefour, la cadena que ocupa la segunda posición en el mercado nacional, estudia la compra de Uvesco, propietaria de la cadena de supermercados BM y Amara, al fondo PAI, en una operación corporativa que supondría un salto significativo en la cuota de la compañía francesa en el país, sobre todo en la zona norte. La operación, según las fuentes consultadas por elEconomista.es, alcanzaría una horquilla de entre 700 y 800 millones de euros y ha despertado el interés de otros operadores e inversores.

Carrefour ha seleccionado para esta misión a PwC, señalan las mismas voces. Se trata de un asesor recurrente para la cadena de supermercados en España, a la que ya ha ayudado en otras operaciones, como hizo con la compra de 47 establecimientos Supercor a El Corte Inglés en 2023 (el entonces 25% de la red de establecimientos). Dicha transacción supuso para la firma gala un paso adelante en su plan de expansión de Carrefour Market, Carrefour Express y Supeco, que son desde entonces las marcas que operan estos establecimientos. Los supermercados se ubican en los principales mercados y están localizados en Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía.

Las fuentes del proceso advierten de que Carrefour, no obstante, no es el único candidato que se ha acercado a Uvesco en los últimos meses. En el mercado señalan, por un lado, a Auchan, propietario de Alcampo, que en España cuenta con 528 tiendas tras haber adquirido el pasado año más de 200 tiendas al grupo Dia. Otro candidato que aparece en las quinielas es Sonae, que es dueño del grupo de supermercados Continente, la primera cadena de supermercados de Portugal y no tiene presencia en España.

El fondo francés PAI, propietario de Uvesco, estudia desde hace meses distintas opciones con la cadena de supermercados que adquirió en 2021, misión para la que trabaja con JP Morgan, de acuerdo a otra fuente, que matizó hace meses que el mandato era verbal. Con Mateo Páninker como principal responsable en España, la gestora puede firmar una salida acelerada de una participada, habida cuenta de que el periodo de inversión en la compañía actualmente es de algo más de dos años.

Su participación es mayoritaria (en torno a un 70%) y se articula desde el fondo de middle market (PAI MMF), con el que también ha invertido en Amplitude Surgical, empresa francesa en el mercado de prótesis ortopédicas, Angulas Aguinaga (La Gula del Norte), multinacional española de alimentos preparados a base de pescado, o MyFlower, líder europeo en flores y plataforma digital de regalos que opera bajo la marca Interflora, entre otros.

PAI no hizo comentarios tras ser consultada por elEconomista.es. PwC, Uvesco y Carrefour tampoco quisieron añadir información tras ser contactados.

El precio de la transacción oscila entre los 700 y 800 millones de euros, cifra superior a los 500 millones de euros que el fondo francés pagó en 2021. Desde entonces, la compañía de mercado ha mejorado de manera constante sus resultados, si bien 2023 fue un ejercicio complejo, "marcado por la inflación creciente, los cambios en los hábitos del consumidor, una estrategia basada en el ajuste de los márgenes y un incremento de los esfuerzos promocionales", según reportó Uvesco.

El resultado de la compañía fueron unas ventas de 1.072 millones de euros, si bien la firma no reportó resultado bruto de explotación ni tampoco beneficios. El grupo cuenta con aproximadamente 294 supermercados, la mayoría de su propiedad y una menor parte en formato franquicias. También opera con su plataforma e-commerce, que ha tenido un incremento de ventas del 18 %, si bien sobre el mix total de ventas dicho porcentaje es todavía reducido.

Más cuota de mercado

La suma de Uvesco al perímetro de Carrefour supondría una suma de cuota significativa. La cadena francesa tiene aproximadamente el 10% del mercado en España, siendo superado únicamente por Mercadona.

El posicionamiento de Uvesco, por su parte, es distinto. La compañía presidida por José Ramón Fernández de Barrena cuenta con una cuota nacional del 1,2% a datos de 2023 (en 2007 era el 0,5%). Su dominio se localiza en la zona norte del país (País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria), donde tiene una cuota de mercado del 14%, después de Eroski y por delante de la propia Carrefour.

En cualquier caso, la empresa ha dado pasos para crecer en zonas como Madrid, con la adquisición este año de 31 establecimientos Super Hiber que están ahora integrados bajo la enseña BM Supermercados. De esta forma, el grupo cuenta ya en la capital con 81 supermercados y es el octavo operador en distribución.

Según un informe de Moody's, que supervisa el rating de la compañía desde la adquisición de PAI, Uvesco tiene un apalancamiento "elevado" a la vista de su radio de deuda bruta ajustada sobre ebitda (4,4 veces en 2023) y este año se incrementaría con la compra a Super Hiber.

El mercado entra en ebullición

La operación agita el tablero de los supermercados. La compañía gala no ha escondido nunca su afán expansionista en el país y se ha embarcado en distintas adquisiciones. A la de los 47 supermercados Supercor le precedió la adquisición de 172 establecimientos Supersol, ubicados fundamentalmente en Madrid y Andalucía, así como sus centros logísticos. El importe de la operación se situó en los 78 millones de euros.

Otros operadores también han movido ficha. El Corte Inglés adquirió los supermercados Sánchez Romero, todos ellos en Madrid, por 30 millones de euros y el fondo Portobello se quedó con la cadena Condis, que opera fundamentalmente en Cataluña, a la que ha sumado los supermercados Rogell.