Los fondos se refugian en el sector salud con 4.200 millones en operaciones

Mientras continúan las divergencias en las expectativas de precios entre compradores y vendedores y los tipos de interés siguen sin dar un respiro, las operaciones del mundo healthcare resisten con fuerza la parálisis generalizada del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A). España ha registrado en los tres primeros meses del año un total de 161 millones de euros repartidos en 41 operaciones, según datos consultados por elEconomista.es a través de TTR. La cifra mejora en comparación con los 131 millones anotados durante el mismo periodo del año anterior, un ejercicio en el que el número de transacciones y el volumen movilizado fue a la baja.



En cuanto al número de operaciones del sector healthcare, sí se aprecia una caída en estos tres primeros meses del año (de 54 a 41), si bien ampliando el espectro y analizando un año frente a otro no se detecta ningún freno, con 301 operaciones hasta el pasado 8 de marzo desde el mismo día del año anterior frente a 304 transacciones.

En ese periodo acumulado, el valor total de las operaciones, entre las que se incluyen subsectores como farmacia, sustancias para diagnóstico y pruebas, distribuidores de productos sanitarios y equipos ortopédicos y terapéuticos, entre otros, asciende a 4.200 millones de euros únicamente en el mercado nacional.

Jose A. Zarzalejos, socio responsable de Corporate Finance de KPMG en España y EMA, explica a este respecto que "la resistencia del healthcare en la industria del M&A se apoya en las macrotendencias, donde la esperanza de vida es cada vez mayor y la recurrencia en la necesidad de asistencia sanitaria también crece. La perspectiva futura es al alza en ambos casos".

A este respecto, la consultora ha protagonizado algunas de las transacciones significativas en este sector durante los últimos años, como la venta del Hospital Fátima al Grupo Viamed Salud, perteneciente al fondo Macquarie. KPMG asesoró a la familia Méndez, propietarios hasta el momento del centro hospitalario.

Otra transacción asesorada fue la compra por parte del grupo francés Colisée, especializado en geriatría y residencias de mayores y participado por la firma sueca EQT, de Blauclinic, compañía española que gestiona centros sociosanitarios en Barcelona y que hasta la fecha era propiedad al 100% de la familia Sucarrats.

Uno de los factores que ha marcado parte de estas transacciones ha sido "la retirada de baby boomers del mercado", lo que ha llevado a que se están sucediendo las transacciones y estén entrando en juego distintos actores del private equity "en empresas familiares sin un claro relevo generacional", dice Zarzalejos.

Mercado farmacéutico

Al crecimiento de las operaciones en torno a los hospitales, las clínicas y las residencias se suma el buen rendimiento que ha experimentado el mercado farmacéutico. "Detectamos cómo las empresas tratan de recolocar sus recursos. La tendencia es ir introduciendo productos OTC (Over The Counter) en los que el precio no está regulado -a diferencia de los medicamentos genéricos- y el margen de venta es superior", explica el experto.

En cuanto a operaciones, en los últimos años las más significativas han sido la compra de Alexion por parte de Astrazeneca o la de Inmonomedics desde Gilead Sciences. También destaca la compra protagonizada por Siemens Healthineers sobre Varian Medical Systems para crear un gigante de tecnología médica.