Portobello entra en la tecnológica Plexus y crece en consultoría IT

Portobello ha tomado una participación en la compañía tecnológica Plexus, especializada en IT y con sede en Galicia. La operación, articulada a través de su fondo de minorías de 250 millones de euros, ha sido remitida a los órganos de competencia estatales, que deben dar el visto bueno a la operación en los próximos días. Las cifras de la transacción no han trascendido.

Con más de 20 años de trayectoria y una plantilla de 2.600 trabajadores, Plexus Tech es una de las empresas punteras en consultoría tecnológica. Según un informe de Crea Inversión, firma de asesoramiento especializada en operaciones corporativas y búsqueda de financiación, Plexus figura en el top 10 de operadores de la consultoría TIC. Este ranking de las principales compañías lo lidera Minsait, con 2.133 millones de ingresos, seguido de Telefónica Tech. Plexus figura en un escalón inferior junto a Seidor, Ayesa, Vass, Grupo Oesía, Altia Consultores, Nunsys y Babel.

De acuerdo a las últimas cifras disponibles en el Registro Mercantil relativas al año 2022, Tecnologías Plexus SL, cabecera de los negocios de la firma adquirida, tuvo unos ingresos de 115 millones de euros y un resultado del ejercicio superior a los 6 millones. El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 10 millones de euros y el negocio registró una mejora significativa de los márgenes, con un margen bruto histórico del 65%.

La compra de Portobello, que todavía debe ser autorizada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), se ha articulado a través de su fondo de minorías (Portobello Structured Partnerships Fund I), de 250 millones de euros. Este vehículo se centra en el segmento mid-market y en compañías fundamentalmente ubicadas en España, Italia y Portugal. Hasta ahora ha entrado en cinco participadas: el grupo de laboratorios AGQ Labs, la cadena de supermercados de proximidad Condis, el operador de ITV Controlauto, el proveedor de ingredientes Eurocebollas y el productor de cavas y vino Torre Oria.

En cualquier caso, se trata de la segunda operación de Portobello en lo que va de año. El pasado mes de enero firmó la compra de la red de gasolineras low cost Plenoil junto al fondo estadounidense Tensile Capital por 375 millones de euros. Los dos fondos se hicieron con una participación de control en la sociedad, si bien su consejero delegado, José Rodríguez de Arellano, mantendrá tanto las acciones como la gestión.

Interés del capital riesgo

La adquisición coincide con otros procesos de venta y compra por parte de distintos fondos de capital riesgo en España. Recientemente se ha lanzado el proceso de venta de Babel, participada por el fondo Aurica, con el objetivo de que alguien adquiera el 30% de su participación por aproximadamente 600 millones de euros, si bien este porcentaje podría terminar siendo mayor.

En el sector hay otras firmas similares participadas por distintos fondos de capital privado. Dos de las más destacadas son VASS, de One Equity Partner, y Ayesa, de A&M. La primera no ha dejado de crecer y proyecta más de 1.000 millones de venta para 2026, mientras que la segunda recibió al fondo de capital riesgo en su capital en 2021, en un movimiento que supuso abrir su accionariado por primera vez en más de medio siglo de historia.