Portobello Capital: "Se nos han acercado novios para posibles alianzas pero todavía ninguno que generara un claro valor"

Portobello Capital prevé desinvertir en tres compañías durante los próximos 12 meses. Entre tanto, avanza en su internacionalización en Italia, Alemania y Portugal y amplía su base inversora hacia EEUU, Canadá, Reino Unido y Oriente Medio para su quinto fondo de compras apalancadas (buyouts), con el que saldrá al mercado en 2024, y el segundo de minorías. Los socios de la gestora española de capital privado reciben a elEconomista.es con siete fondos de private equity y 2.100 millones bajo gestión. Portobello Capital está presente en 24 compañías con una valoración actual de la cartera superior a 2.000 millones de euros. Tras un verano especialmente activo, la firma ha devuelto 250 millones a sus inversores con la venta parcial de la fibra de Evolutio -la antigua filial de red de fibra española de BT- a Lyntia Networks, Axa, Swiss Life y Morrison por 170 millones, así como el traspaso de Grupo CTC a Randstad por 80 millones. Importes a los que se suman la distribuciones de dividendos de compañías como Serveo. En su plan de internacionalización, ha sellado la tercera compra en el exterior y la primera en Alemania.

Tras meses intensos tanto en inversiones como en acelerar la rotación de la cartera, ¿cuáles son sus previsiones?

Hasta el verano que viene venderemos, en principio, tres compañías y haremos un par de nuevas inversiones con el fondo de minorías y el de buyouts. Los inversores están pidiendo retornos de capital para poder atender las nuevas demandas de fundraising. Estamos acelerando las desinversiones. Afortunadamente tenemos en cartera empresas maduras, con mucho valor generado. Con Evolutio y CTC y los dividendos de Condis y Serveo hemos devuelto más de 250 millones de euros. En Serveo, por ejemplo, hemos devuelto la inversión vía dividendos apenas un año después de completar nuestra entrada.

¿Cómo ven las alianzas entre gestoras como Permira y Altamar, CVC y DIF o Investindustrial y Oquendo? Portobello ha tenido novios...

Son movimientos naturales, como los ha habido en la abogacía, en banca de inversión y en cualquier sector joven y que evoluciona. Florecen competidores y luego se reordenan y consolidan los más fuertes. Tenemos que separar nuestro rumbo y autonomía con el hecho de estar atentos a lo que pasa en la industria. Queremos liderar el sector con una estrategia multigeografía y mulitproducto, y con planes ambiciosos de internacionalización en el arco mediterráneo y en Europa Continental. Por supuesto, hay gente en el mercado que valora a Portobello pero no es fácil, somos una cultura fuerte, nos llevamos bien... Si viniera alguien a comprar un porcentaje garantizando un buen ticket en el fundraising lo podríamos analizar, pero hasta la fecha no hemos visto una clara generación de valor. Estamos explorando más fondos secundarios, donde fuimos pioneros en 2002, y la entrada en verticales como infraestructuras, direct lending o situaciones especiales.

En 2024 saldrán al mercado con su quinto fondo de buyouts. Se comenta que puede alcanzar los 850 millones….

No hay un tamaño máximo. Está todo preparado para salir al mercado, pero no tenemos distribuidor y agente colocador todavía. Saldremos al mercado en algún momento de 2024. Actualmente contamos con siete fondos y tres están todavía abiertos, por lo que seguimos invirtiendo y tenemos capacidad de crecer. Vamos a reunirnos con algunos placements agents para ver cómo analizan la situación del mercado, elegir el que más nos convenza y el momento adecuado. Nos da igual el volumen, lo importante es que la rueda no pare. Con el fondo de minorías estructuradas también saldremos próximamente al mercado, probablemente en 2025. Tras la inversión en Eurocebollas, de los 250 millones del Fondo PSP, ya está invertido cerca del 60% y hay otras posibles inversiones avanzadas que prevemos cerrar los próximos seis meses.

Un 90% de su base inversora son limited partners (LPs) de Europa y EEUU ¿Esperan una reinversión alta? ¿En qué geografías prevén crecer?

La reinversión de los partícipes ya existentes es un factor clave en cualquier proceso de fundraising. Los grandes inversores institucionales históricos tienen mayores porcentajes de compromiso en el asset class y sin distribuciones de vuelta están más constreñidos. Por si los porcentajes de la reinversión fueran menores, nos estamos abriendo a mercados que hemos trabajado menos, como Reino Unido y Oriente Medio y, por supuesto, seguiremos creciendo en EEUU y Canadá, sin olvidar Latinoamérica. Por otro lado, se han suavizado un poco los topes que la regulación impone a las comisiones en cascada de los planes de pensiones, y que son piedra de toque para que éstos se conviertan en sponsors destacados del private equity como ya ocurre en otros países.

Los fondos de pensiones y las compañías de seguros han sufrido el problema del efecto denominador, ¿ya se ha mitigado?

Sí, lo que impacta ahora mucho en el deployment es el efecto DPI (Distributions to Paid In Capital), el valor de las distribuciones a los partícipes. Los que más han sufrido son los fondos endowments, que ya tenían un 30% o 40% de compromiso en el asset class, por lo que no lo podrán incrementar, y los fondos de pensiones. El sector financiero y las compañías de seguros son más potentes. En el actual entorno creemos que ponderarán más perfiles como family offices, que en el fondo de minorías estructuradas fueron casi la mitad, ya que por la pandemia hicimos mucho fundraising local.

En el Fondo IV cerrado con 600 millones, ¿queda capital para nuevas inversiones y add on? En el vehículo de coinversión de 150 millones y creo hay otra línea adicional de 50 millones...

Sí, y la ampliaremos. En el Fondo IV tenemos dinero para add ons y refuerzos de capital de las 11 participadas. En nuestras empresas de alimentación en cartera (Angulas Aguinaga e IAN) disponemos de 100 millones para crecer. En el Fondo de Coinversión tenemos capacidad para realizar un par de operaciones más de buyouts. Para transicionar con el fondo V tenemos liquidez. Los buyouts han estado bastante parados, pero empezamos a ver algún proceso. Los inversores no aceptan menos de un 20% en coinversión. En el fondo IV, 7 de las 11 participadas están coinvertidas y el 20-30% de las inversiones se han cerrado fuera.

Hay rumores de que relanzarán los procesos de venta de Sabater y de Trison, líder en marketing sensorial ¿Cuándo saldrán al mercado y con qué expectativas de precio?

En ambas compañías participadas hay interés inversor aunque en el caso de Trison el proceso está más avanzado de la mano de sponsors financieros. Son activos muy buenos para maximizar el precio. Trison tiene mucho atractivo y es una plataforma fantástica para desarrollar un líder global en marketing sensorial para espacios comerciales. De momento, el grupo es líder nacional con una fuerte presencia europea, en Middle East y EEUU pero el grupo tiene mucho recorrido. En cuanto a las expectativas de precio, en ambos casos son superiores. Sabater ha hecho el mejor año de su historia y previsiblemente el año próximo irá muy bien. En 2023 culminará el año en 30 millones de ebitda y las ventas superarán los 150 millones. La compañía cada vez es más líder a nivel mundial y crece muchísimo en EEUU. El precio de salida rondará los 300 millones, mientras que Trison está en 17 millones de ebitda, con un multiplicador de 10-12 veces.

Rompieron las negociaciones en exclusiva con Marubeni, cuya oferta valoraba Sabater en unos 250 millones...

Sí, las negociaciones se rompieron a principios de año. Con un poco de perspectiva, pensamos que nos ha favorecido. Cuando pactas un precio sobre unas premisas pero éstas cambian, lógicamente, la valoración debe cambiar. La compañía tenía un recorrido muy claro. Cuando cerremos el año y sellemos los contratos con clientes se podrá vender con más visibilidad. El 2022 fue un poco más difícil de entender por el alza de la energía y los coletazos y disrupciones en las cadenas de suministro… A ciertos compradores les costaba entender que eso se iba a normalizar. Ahora ya salen las cifras y son reales.

Trison salió al mercado en abril del año pasado, ¿el proceso de venta de la mano del grupo canadiense Canaccord se paró?

Realmente nunca llegamos a parar el proceso pero se mantuvo al ralentí. En ambas compañías, Sabater y Trison, siempre hay gente interesada pero en Trison el proceso está más avanzado, por lo que probablemente se venderá en los próximos 6 meses. La compañía ha pasado de 7 millones a 13 millones de ebitda y este año cerramos en 17 millones. El encarecimiento de la financiación y y la incertidumbre geopolítica frenó un poco a los inversores, pero ya vuelven.

Con Serveo acaban de comprar el 100% de Sacyr Facilities, un proceso que les llevó 6 meses y es un candidato claro para la compra de Ingesan, la filial de OHLA...

Con Serveo estamos consolidando el sector de facility management y creando el mayor grupo del sector en España. El proceso está abierto. Están decidiendo qué hacer. Son compañías de no fácil venta, por la cantidad de personal y sus estrechos márgenes de ebitda. Nuestra apuesta es ir consolidando, generar escala. En España hay más oportunidades, y en Portugal también. Con Sacyr creemos haber hecho una buena adquisición e importantes logros en los niveles de eficiencia. Serveo está haciendo las cosas bien pero Legalitas, Evolutio, Elmubas, Sidecu… Son muy potentes.

Recibieron financiación estatal para los gimnasios Sidecu, Vivanta y la firma de cátering Mediterránea ¿Cómo marchan? ¿Avanzan en la devolución de ayudas?

Sí, las compañías tienen sus calendarios de pagos. La mayoría de los préstamos otorgados tienen un formato bullet, por el que las empresas únicamente reembolsan los intereses generados sobre el principal y abonan la totalidad de la ayuda al final del periodo de amortización. En el caso de Sidecu hay uno ahora el año que viene y uno potente en 2025. Tenemos un bono dentro de la compañía que también toca refinanciar en 2025. Mediterránea ha estado creciendo un 10%. Este año vamos a tener bastante más beneficio, pero no estamos en el potencial que tiene. Probablemente lleguemos a 330-340 millones en ventas. Se han multiplicado por 4 desde que las compramos. En cuanto a Vivanta somos minoritarios, controlando Ares. El año pasado Sherpa compró la división estética de Vivantadental para integrarla en su compañía participada Hedonai Centros Médicos de Belleza.

¿En qué países avanzarán sus planes de internacionalización? Tienen ya dos participadas en Italia y acaban de entrar en Alemania…

En Portugal ya hemos hecho algún add on para Evolutio y hay un pipeline interesante en empresas familiares medianas. Es un mercado menos competido, aunque pequeño. Francia está más competido y, por definición, debería incorporarse, pero no está en el inmediato futuro. Probablemente necesitaríamos buscar un socio local. Italia es un país muy interesante, algo más dinámico y donde ya contamos con Antonio Todisco como socio y hemos ampliado equipo con una persona más. Debería concentrar un porcentaje muy relevante del futuro desarrollo de Portobello. Y, por supuesto, Alemania es otro gran país donde acabamos de desembarcar con nuestra primera inversión directa en un hólding industrial a través del fondo de minorías, la quinta inversión tras AGQ Labs, Condis Supermercats, Torre Oria y Eurocebollas, demostrando la alta demanda por capital minoritario y/o estructurado.