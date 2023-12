Owen Reynolds (Teklas Ventures): "Estamos buscando empresas en España en las que poder invertir"

Owen Reynolds es miembro de Teklas Ventures, un fondo capital de riesgo de una oficina familiar asociada con Teklas. Su actividad está centrada en la automatización, la robótica y la automoción, así como en la industria 4.0 en general, la energía y la descarbonización. Antes trabajó durante 5 años en Expon Capital y previamente recibió una breve formación de equipos de inversión de impacto en EE UU. A su vez fue economista de energía en la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE UU, donde supervisó los mercados y escribió regulaciones para la red de gasoductos de EE UU y la red eléctrica.

¿Cuál es su actividad actualmente?



Lo que hacemos es invertir en fondos de dentro de otros ocho y firmos ya 24. Todavía no estamos en España, pero estamos buscando. Generalmente nos centramos en el campo industrial. Pero tampoco nos cerramos a otros campos. Tenemos la experiencia de una empresa familiar.



¿Cuáles son los puntos en los que se fijan a la hora de invertir en una firma? ¿Tienen alguna línea roja?



Vemos como 2000 firmas y al año invertimos en cuatro o cinco y eso es un ratio más o menos normal. Por varias razones, pero igualmente por esas líneas rojas que menciona forman parte de eso. Primero lo que hacemos es ver al equipo, que tengan energía adecuada. Quiero decir, que sean ambiciosísimos, que quieran lanzar algo que va a cambiar su industria y va a revolucionar el mundo y luego que eso no sea sólo un sueño, sino una realidad.



¿Cuál es el último proyecto en el que han invertido?



Aora estamos en uno que es un proceso de fabricación manufacturera revolucionario. Para quien no conozca este ámbito, todo empieza con un un bloque de de metal. En la mayoría de procesos, hay mucho metal que se pierde a mitad del fabricación. Entonces, este es un desecho no se está usado como debería y eso se debe a que el proceso no se está optimizando por los fabricantes, los cuales son brillantes, porque imagínese hacer un pedazo de metal en el que todo tiene que ser perfecto. Pero, para conseguirlo, harán 20 o 100 intentos para poder hacerlo a la perfección. Eso quiere decir que son 50 o 100 bloques de metal los que acaban en la basura. Araíz de estos procesos está surgiendo una nueva ola de empresas que están usando la inteligencia artificial. Son modelos óptimos, herramientas que son cada vez más fuertes y después se mantienen. Esta empresa en la que estamos trabajando tiene uno de los primeros ingenieros especializado en esto, así que eso es una buena experiencia. No necesariamente cada empresa tiene que tener ese tipo de de equipo. Pero sí que mecesotan algo de formación, digamos, tanto en la industria tanto como la experiencia de saber crecer rápidamente. Eso es lo ideal para nosotros y en lo que nos fijamos.



En el campo de la inversión.¿Se fijan mucho en que las empresas cumplan los criterios ESG, es decir, criterios de desarrollo sostenible, para invertir?



En los últimos cinco años que he estado totalmente enfocado en los las metas de desarrollo sostenible. Ese era nuestro enfoque total. Aún así no es el centro, sino que veíamos un todo. Nos fijábamos mucho en que hubiese un equipo industrial, sin un equipo de ingenieros es muy difícil invertir. Ya en la actualidad estoy en una firma en la que se miran mucho los objetivos de minimizar el uso de energía, optimización de materiales y la investigación que se hace para conseguirlo. En general, trabajamos mucho buscando procesos innovadores que se centren en esos ejes.



¿Tienen pensado invertir en alguna firma española? ¿Qué es lo que están buscando en nuestro país?



Sí. Estamos buscando activamente, por eso estamos aquí en South Summit. He he invertido ya antes en España, en una empresa de Barcelona se llama Elektria, que es una compañía de logística y maneja las rutas entre una ciudad para minimizar el exceso de tráfico así como las emisiones de carbono a la atmósfera. Y ahora lo que estamos buscando es una empresa que que nos cuadre con con nuestros con los criterios. Pero no sólo eso, porque en esto hay dos partes y nosotros también tenemos de cuadrar con los criterios de las empresas, normalmente esto es un camino de dos.