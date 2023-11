South Summit resalta en Bilbao las fortalezas del ecosistema emprendedor de Bizkaia

South Summit Industry & Energy Bilbao es un encuentro para el ecosistema emprendedor. Organizado por South Summit y Biscay Startup Bay, celebró este jueves su primera jornada en el centro internacional de emprendimiento B Accelerator Tower (BAT) de Bilbao con los principales líderes, representantes de compañías y startups y expertos en los sectores de la Industria 4.0, la Transición Energética y la Movilidad.

El objetivo de South Summit Industry & Energy Bilbao es el de reunir a los principales actores de estos campos para debatir sobre las tendencias, oportunidades y retos que afrontan en un novedoso formato de conversación abierta, en el que han participado de forma activa junto al público de la primera jornada.

En el acto de inauguración de South Summit Industry & Energy han participado María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit, y Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia. Ambas han puesto en valor el ecosistema del territorio, cada vez más maduro y con más oportunidades de negocio.

En este sentido María Benjumea, ha afirmado que "Bizkaia no solo destaca por su especial calidad de vida, sino que también es uno de los puntos más fuertes para el ecosistema emprendedor español. Son más de 500 startups las que forman este ecosistema, cuyo valor aumenta año tras año. Bizkaia debe ser el punto de encuentro desde donde empecemos a colaborar para cambiar la industria de nuestro país y construir un futuro hacia la economía sostenible".

Por su parte, Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, ha apuntado que "Bizkaia tiene muchísimas oportunidades para los emprendedores, por eso muchos nos eligen para asentarse. En primer lugar, las ventajas fiscales del País Vasco son una oportunidad única para las startups, además de que somos una región especialmente reconocida por la capacidad de retención del talento".

Tras la inauguración James Arbib, fundador de think tank RethinkX enfocado en identificar innovaciones para garantizar un impacto en la sociedad, ha desgranado las claves necesarias para lograr este impacto en su keynote 'The Multiplier Effect of Building Sustainably'. "Lo que verdaderamente necesitamos es un cambio en la mentalidad. Las herramientas tecnológicas existen, solo hace falta que nos lo creamos. Problemas siempre van a existir, la única manera de evolucionar pasa por nuestra capacidad de adaptación", ha subrayado.

Las oportunidades del ecosistema en Bizkaia ha sido el tema principal sobre el que ha girado la primera conversación abierta de la jornada, titulada 'Fostering REAL Open Innovation in Biscay' y protagonizada por Ana Yurena García, técnica de Innovación de Iberdrola, Olatz Goitia, directora general de Beaz, Sebastián Priolo, cofundador y CEO at Woza Labs y Ainara García, Project Manajer PMO en Barbara IoT. Todos ellos han coincidido en el potencial de Bizkaia como centro de innovación gracias a la colaboración entre todos los actores implicados.

La segunda conversación destacada del día la han protagonizado Ander Muñoz, director de Innovación y Proyectos Estratégicos en Beaz Bizkaia, y Jordán Guardo Vázquez, Senior Manager de BAT - B Accelerator Tower, quienes han hablado sobre las diferentes oportunidades y ventajas que ofrece el ecosistema emprendedor de Bizkaia, así como de la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de las startups.

Además, los asistentes al primer día de South Summit Industry & Energy Bilbao han podido conocer algunas de las startups que están liderando los cambios y las tendencias en estos sectores, como Pixforce (Brasil), OccluNet (Italia), FLOD.AI (Francia), Altered Carbon (Reino Unido), Dizmo (Suiza), Atlas Metrics (Alemania), BeON Energy (Portugal), Eolic Wall (Perú), Star Robotics (España), Electriq Global (Israel), Nanostine (España), VanOnGo – (Alemania), Bitmetrics (España), Imageryst (España) y Elssway (Israel).

La primera jornada de South Summit Industry & Energy se cerrará con la visita a los hubs más punteros tecnológicos e industriales de Bilbao, así como al Museo de Bellas Artes y el Museo Guggenheim, con el objetivo de que los asistentes puedan seguir haciendo networking y generando oportunidades de negocio reales.

South Summit Industry & Energy dará por finalizada su segunda edición en Bilbao mañana viernes 24 de noviembre con más mesas redondas y keynotes, entre las que destaca la charla centrada las posibilidades de inversión sostenible impartida por Owen Reynolds, director de Teklas Ventures. Además, habrá una mesa redonda sobre el papel de las empresas como motores del cambio, en la que participarán Liz Fleming, directora de Ecosistema de South Summit, Silvia Pérez, directora de innovación en Repsol, Óscar Fernández de Retana, director de I+D en Arteche y Carlos Garrido, director de innovación de Saitec Offshore Technologies.