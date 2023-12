Beltrán Pérez (CTA): "No hay un sector que concentre innovación en Andalucía, está en eclosión todo el sistema innovador"

Beltrán Pérez García (Sevilla, 1974) accedió a la presidencia de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) después de una larga trayectoria en la política local sevillana y un periodo en la actividad privada. CTA es una herramienta clave hoy en la estrategia andaluza de colaboración público-privada para impulsar la innovación y aumentar la apuesta de las empresas que operan en Andalucía la I+D+i.

¿Qué balance hace de estos primeros meses en la presidencia de CTA?

Creo que es una gran oportunidad de aprendizaje personal y profesional por lo que supone profundizar en el conocimiento del funcionamiento de las empresas, del mundo de la innovación, y también por la posibilidad de trabajar con un equipo de excelencia como el que hay en esta casa. Estamos en el camino del crecimiento, que es lo que marqué en el momento de tomar posesión del puesto: crecer en número de empresas que participan en la Corporación y crecer en el incentivo ofrecido. Y también aumentar el grado de conocimiento de lo que hacemos. Me siento muy satisfecho del trabajo que estamos haciendo en equipo.

En los últimos meses no cesan las incorporaciones a CTA, pero ¿es la labor de CTA bien conocida y valorada por las empresas?

Es importante tener empresas que innoven. No solamente es una gran ocasión de fomentar la competitividad, sino que ya se está convirtiendo en una obligación en determinados sectores, donde la innovación es el único instrumento que puede añadir y ofrecer competitividad a las empresas para crecer en el mercado. El creciente interés de empresas por estar en CTA se debe en primer lugar a esa necesidad cada vez más evidente, y en segundo lugar por nuestro plan de incentivo y sobre todo por el ecosistema de innovación que gira en torno a CTA, por la relaciones que surgen entre nuestros partners al conocer lo que se está haciendo el mundo científico y empresarial. Todo eso nos hace un instrumento válido para ayudar a las empresas, y detectamos esa satisfacción. Espero que en el año próximo este nivel de crecimiento de la gran familia CTA experimente un franco crecimiento. Cada vez hay más empresas interesadas por la actividad de la Corporaciòn y de las posibilidades de financiación y de participación en programas que pueden encontrar aquí, con la posibilidad de conectar incentivos de naturaleza privada con incentivos públicos de distintas administraciones, tanto del CEDETI como otro tipo de programas de la Unión Europea. Tenemos una amplia penetración en los programas europeos. Ya hemos participado en más de 50, lo que nos da experiencia y conocimiento de las nuevas tendencias en Europa respecto a la innovación y a la economía. Esa gran red de contactos sirve también a los grupos de investigación para ver lo puede funcionar o no en el mercado de la innovación. Todo ese ecosistema gira en torno a la Fundación CTA, lo que la hace el instrumento por excelencia para la innovación, no solamente en Andalucía sino también en España: nuestro modelo es único en España, y sólo requerimos que el desarrollo de los proyectos se localice en Andalucía y con base operativa en Andalucía.

Esfuerzo privado

Desde la Junta de Andalucía, incluso el presidente Juanma Moreno precisamente en un acto en CTA hace ahora un año, se ha venido reclamando a la empresa privada más vigor en la inversión en I+D. ¿Ha habido avances?

Lo que pretendía el presidente era estimular a las empresas, porque hay un dato que es objetivo, que es que en España y en Andalucía todavía estamos lejos de los niveles europeos de inversión en I+D+i. Aunque se está trabajando en ello nos queda camino por recorrer. Pero lo importante no es como estábamos hace un año o hace dos, lo importante es hacia dónde está puesto el objetivo ahora mismo del Gobierno andaluz: en hacer de la innovación el gran motor de crecimiento, en el estímulo empresarial y la mejora de la competitividad. La innovación no solamente te permite mejorar un producto un servicio u optimizar un sistema de producción, sino alcanzar mercados internacionalizados en el que esa mejora en la competitividad te coloca un puesto de privilegio y te ayuda a crecer. A las empresas andaluzas les resultan vitales los mercados exteriores. Y se ven claros avances. Yo creo que hemos experimentado un proceso de impulso que dará sus frutos a medio largo y plazo.

Se habla constantemente del talento andaluz, pero ¿hay talento desperdiciado porque no tiene acceso a los canales de financiación?

Es sorprendente conocer las iniciativas que reflejan ese talento andaluz que ya están dentro de programas de financiación, pero que también las que se quedan fuera. Eso se debe fundamentalmente a dos motivos: hay rondas de financiación que se inician y no se terminan, proyectos que pueden quedar en el cajón porque no han conseguido alcanzar objetivos. Precisamente ahí es donde CTA está poniendo un gran esfuerzo para incrementar el asesoramiento a startups y empresas de base tecnológica jóvenes que pueden crecer, pero tienen que hacerlo de una manera sostenida y con un formato empresarial adecuado.

Y hay otro elemento fundamental que es el desconocimiento de las propias startups de los instrumentos de financiación y al mismo tiempo el desconocimiento de los instrumentos de financiación respecto a las necesidades reales de las startups. Para eso también un ecosistema de innovación abierta hace que los propios agentes de la innovación intercambien sus iniciativas, necesidades y aspiraciones. Dentro de ese gran ecosistema en torno a CTA hay muchísimas oportunidades para enganchar a las empresas de base tecnológica con las líneas de financiación adecuadas. De hecho, en el último año CTA ha incrementado el número de de startup a las que ha ayudado a buscar una orientación para buscar fondos y a buscar también la manera de que su buen producto y su talento tenga acceso al mercado con garantías de éxito.

Compra pública

Se está insistiendo mucho desde el Gobierno de Andalucía en la compra pública de innovación. ¿Puede ser un buen motor para estimular la innovación en empresas?

En CTA llevamos mucho tiempo, desde que empezamos, participando en las primeras experiencias en Europa en compra pública de innovación, y eso nos hace expertos en la materia. La Corporación Tecnológica de Andalucía hace mucho tiempo detectó grandes confluencias de intereses entre la necesidad de la administración en ofrecer cada vez mejores servicios a los ciudadanos, y el estímulo que eso generaba en la capacidad de investigación de las empresas para adaptarse a las necesidades de la administración. Eso acaba generando una oportunidad espectacular ofrece a las empresas no solo la certeza de tener un comprador público seguro, sino que luego esos productos desarrollados pueden seguir ofreciéndose en el mercado. Nosotros creemos que es un instrumento de élite fundamental en la colaboración público privada. Cuanta más compra pública de innovación haya, mejores servicios a los ciudadanos y mejor se estimulará la I+D+i. Ahí CTA tiene una experiencia de años de éxito y de buen fin de los proyectos que ha asesorado.

¿En qué sectores ven más potencial de innovación en Andalucía?

En principio a nosotros no nos gusta definir unos sectores que tengan más potencial, porque lo que hoy es blanco mañana puede ser de otro color. Y voy a poner como ejemplo la sequía: lo que los años de abundancia de agua no era una necesidad perentoria, ahora sí lo es. Pero podemos hablar precisamente el sector medioambiental y el sector de la energía renovable, por razones obvias, la gestión del agua, la gestión de los residuos, la valorización de residuos que antes acababan desperdiciados, el uso de biotecnología para la fabricación de materias primas para la construcción edificación u obras civil … Todo eso está teniendo ahora mismo un carácter floreciente que hace además mirar con optimismo el futuro no solamente de la economía y de las empresas sino también del planeta. También hay un gran desarrollo en agroalimentario o el aeroespacial en Sevilla con la llegada de la Agencia Espacial Española a Sevilla y las nuevas tendencias del new space en el en el que pequeñas y medianas empresas pueden participar en grandes misiones espaciales por la apertura de la agencias que antes llevaban el modelo completo. Constantemente van cambiando los sectores con más necesidad de innovación porque, insisto, el mundo está en constante cambio. La incertidumbre está establecida como prácticamente la única certidumbre y precisamente la innovación, la adaptación al cambio y la capacidad de mejorar la competitividad de las empresas hacen de la innovación una necesidad en todos los sectores. Y los sectores que innovan lo hacen de manera transversal afectando a otros ámbitos con necesidad de innovación. Lo que verdaderamente está en eclosión es el propio sector de la innovaciónde una forma intersectorial.

¿Tal vez la mayor revolución a través de la innovación se está produciendo en el sector primario, atrayendo el interés de fondos de inversión?

El sector primario siempre ha sido el gran sector productivo de Andalucía. Y la incorporación de nuevas tecnologías es una gran oportunidad. Hay varias líneas de desarrollo en agro, como la sensorización o la observación satelital para un uso eficiente del agua exactamente donde el cultivo lo necesite en cada momento, la investigación genómica para la obtención de nuevas especies o nuevas variedades de producto que requieran menos consumo de agua, la transformación de los alimentos para hacerlos cada vez más saludables y también con mejores propiedades, la tecnología aplicada a la nutrición … La línea de crecimiento en agro es estratégica para Andalucía en un entorno en el que hay cada vez más competitividad y más dificultades para acceder a las ayudas europeas.

Industria

Todos los análisis coinciden en que la gran asignatura pendiente en Andalucía es la industria. ¿Va a ser el hidrógeno verde la palanca que permita al fin desarrollarla?

No cabe duda que todo el sector de la energía renovable es una gran oportunidad para Andalucía. El petróleo que otros tienen bajo tierra nosotros lo tenemos en forma de sol, de viento y de nuevas tendencias. La posición estratégica de determinados puertos y nuestras capacidades hacen de las energías renovables la gran oportunidad para Andalucía en los próximos años. Podemos alcanzar la independencia energética. algo que hace poco menos de una década era algo impensable. Podemos ser potencia exportadoras de energía, en concreto del hidrógeno verde. Para que atraiga inversión se requiere innovación, pero puede acabar dejando una huella industrial tan importante en Andalucía que es fundamental el desarrollo de una estrategia como la que tiene ahora mismo la Consejería de Industria, Energía y Minas, para que esa huella industrial quede para siempre en Andalucía. Que todos estos procesos de inversión y de desarrollo de esta materia prima, que está llamada a ser uno de los grandes vectores energéticos del futuro, procuren la mayor rentabilidad en Andalucía durante el mayor periodo de tiempo, en el terreno industrial y también en la recaudación de impuestos que ayude a mejorar los servicios públicos de Andalucía. Y también vía empleos cualificados para reducir ese problema que tenemos de desempleo. Es una de las grandes apuestas de futuro y CTA está colaborando con el Gobierno andaluz en el desarrollo de esa estrategia.

¿Perciben desde CTA preocupación por la inestabilidad y la incertidumbre política?

Hablando en abstracto, y sin aplicar a los casos particulares que puedan estar produciéndose en el mundo, en Europa, en España o en Andalucía, la inseguridad jurídica afecta siempre a la confianza de las empresas, que para invertir necesitan tener confianza en que su dinero está seguro y en que, por supuesto, la normativa no va a perjudicar sus intereses, que no son otros que generar riqueza y empleo. Por lo tanto, cualquier marco de inseguridad siempre va a ser visto con desconfianza por el empresariado, y siempre va a ser motivo de preocupación. Yo creo que se puede decir, y con ello no me estoy metiendo en política, que Andalucía lleva ya años en los que el marco fiscal es cada vez más favorable a la inversión y a la actividad productiva, con seguridad jurídica y simplificación de determinada normativa, que creo que sigue en marcha. Esta simplificación y la estabilidad política son la gran fórmula para la atracción de capital y de empresas.