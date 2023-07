La productora Toboggan adquiere los estudios de televisión de VAV tras su paso por Formentor Capital

La productora audiovisual Toboggan ha comprado la unidad de negocio de platós y estudios de TV (VAV Studios) de VAV Group, el antiguo proveedor de servicios para cadenas y productoras de la gestora de capital riesgo Formentor Capital, la firma liderada por Bernardino Díaz-Andreu y José Ramón de Pablo, ex socios de Cristian Abelló. La compañía liderada por Juan Pedro Rodríguez de la Ossa (ex director de operaciones de Vértice360) y David González, procedentes de Grupo Secuoya, ha adquirido la unidad de estudios y medios técnicos de ficción y entretenimiento a su antiguo dueño, Feitusa Promociones, que pasó por las manos de la gestora de capital riesgo Formentor Capital, la firma liderada por Bernardino Díaz-Andreu y José Ramón de Pablo, exsocios de Cristian Abelló.

La compañía liderada por Juan Pedro Rodríguez de la Ossa (ex director de operaciones de Vértice360) y David González, procedentes de Grupo Secuoya, ha adquirido la unidad de negocio a su antiguo dueño, la firma Feitusa Promociones.

Para la compañía, la adquisición supone su mayor inversión hasta la fecha con la que logra posicionarse como el primer operador en platós de televisión en España gracias a una oferta global de servicios dirigida al mercado audiovisual de platós de grabación, unidades móviles y sistemas estacionarios broadcast, además de reforzar su equipamiento de rodaje y postproducción audiovisual para rodajes de películas, series y publicidad.

"La productora Toboggan, que ha destinado cerca de 15 millones de euros a crecimiento desde su creación hace 6 años, incorpora con la inversión un total de 5 platos en Leganés, donde ya venía trabajando, y amplía su cartera con la comercialización de 20 estudios de grabación. "Una oferta todavía insuficiente en vista del volumen de trabajo actual. También hemos adquirido dos unidades móviles, una de ellas la más grande de España, con capacidad para 30 cámaras de realización", señala Juan Pedro Rodríguez a elEconomista.es.

La transacción se ha completado después de que Toboggan diera entrada en su capital a nuevos socios del mundo financiero y educativo. Su mayor accionista actual es Jesús Núñez, fundador y presidente de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), junto a los hermanos José Antonio y Juan Jesús Villasante Cerro, ex Director General de Santander y Vicepresidente de Universia y ex Subdirector General de Bankinter, respectivamente, así como a Jorge Riopérez, ex Socio Director de Corporate Finance de KPMG en España.

Venta de la unidad productiva

VAV Group vendió hace un año su unidad productiva con la intervención del administrador concursal. La empresa llevaba en concurso desde 2013 y se procedió a la liquidación de la matriz. Al no atender sus obligaciones de pago por el impacto del covid-19, se lanzó un proceso de subasta al que concurrieron Mediapro y Feitusa, que finalmente presentó una oferta económica mejorada imponiéndose a la empresa de Jaume Roures.

Toboggan Studios ha prestado servicio a grandes producciones nacionales de ficción como 'Hierro' (Movistar+), 'Inés del Alma Mía' (TVE), 'A pesar de todo' (Netflix), 'Fama a bailar' (Movistar+), 'Masterchef' (TVE), 'Fariña' (Atresmedia), 'La tribu' (Telecinco) o 'El caso Alcàsser' (Netflix). Por su parte, VAV Group se ha especializado en eventos en directo como partidos de fútbol y hockey para TV3, campeonatos de moto para DAZN, partidos de hockey en la televisión autonómica valenciana Àpunt… También ha dado servicio a ficciones, como las localizaciones de la serie 'La cocinera de Castamar'.

De la mano de sus nuevos socios y del magnate de la educación privada en España, Toboggan prevé consolidar su crecimiento y posicionarse como la compañía de servicios independiente líder del sector en España.

Para ello, ampliará su red de clientes y centros de producción así como el rango de servicios a los ya existentes en Boadilla del Monte y Fuente El Saz en Madrid, Málaga y Sevilla. En apenas dos años, el grupo ha multiplicado por cuatro su ebitda hasta los 5 millones de euros, con ventas próximas a 15 millones. Su previsión es alcanzar los 50 millones de facturación en tres años.

Juan Pedro Rodríguez, CEO de Toboggan, ha destacado que "nuestro objetivo es liderar la producción técnica audiovisual, atraer inversiones, desarrollar formación, así como fortalecer los servicios y la infraestructura cinematográfica profesional en España". La compañía comercializa cerca de 20 estudios de grabación en toda España, 4 centros de producción, 40 equipos de rodaje y 120 salas de postproducción, para plataformas como Netflix, Disney, Univision, Cuatro, HBO, Movistar, RTVE, Boing y Atresmedia, entre otras.