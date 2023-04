Vidal-Quadras (bd-capital): "Hemos cerrado el fondo en más de 300 millones con España en el foco"

Cualquier proceso de captación de capital privado (fundraising) siempre es un desafío, máxime si se trata de un fondo inaugural (first time fund). En uno de los contextos más desafiantes en décadas para la captación de recursos, bd-capital ha logrado cerrar su primer fondo en más de 300 millones de euros. Como mercado estratégico, España tiene el mismo peso y objetivo de inversión que sus otras dos geografías: Reino Unido y Benelux. El equipo de la gestora internacional recibe a elEconomista.es en sus oficinas en Madrid para detallar su particular enfoque y revisar su creciente cartera de cinco compañías: dos en España (Rakit Group y Taptap) y tres en Reino Unido (SportPursuit, Symprove y Ascenti). Entre sus próximos objetivos destaca su llegada a Benelux con una primera inversión.

!Enhorabuena por el cierre de su primer fondo! ¿Qué perfiles integran la base inversora internacional y cómo ha sido el 'fundraising'?

Efectivamente, ya hemos cerrado nuestro primer fondo. En total, gestionamos más de 300 millones de euros de inversores profesionales e institucionales extranjeros. El fundraising de un primer vehículo de inversión nunca es sencillo y el entorno macreconómico en el periodo en el que lo hemos logrado (con primeros contactos en enero de 2020 y cierre final en noviembre de 2022) lo ha convertido en un reto todavía mayor. Por ello, estamos muy satisfechos y agradecidos por la confianza que han depositado en nosotros nuestros inversores, institucionales extranjeros que han confiado en nosotros en una fase inicial de bd-capital con el propósito de poder acompañarnos en el desarrollo de los siguientes vehículos.

Con cinco personas en el equipo de bd-capital en España, ¿su apuesta es estratégica?

Sin duda. El equipo, además de mí, lo componen Francesc Casabella como Operating Partner, presidente de Taptap y consejero de Rakit; Nick Basing, Operating Partner y presidente de Rakit; Jaime Gomeza, Investment Manager, y Alberto Gimeno, Investment Associate.

Acaban de sellar su segunda inversión en España: Rakit Group, líder mundial en superficies de pistas de tenis y pádel, fruto de la combinación de dos inversiones simultáneas en GreenSet y Padel Courts Deluxe. ¿Cómo generaron la oportunidad de inversión?

Así es, estamos muy ilusionados con nuestro partnership con GreenSet y Padel Courts Deluxe. Al igual que en Taptap, ha sido una operación bilateral y en exclusividad. Pasaron 15 meses desde nuestro primer contacto hasta la inversión, por lo que hemos tenido tiempo de conocernos bien. En el caso de la compañía Taptap, había un detonante para realizar la operación, ya que uno de sus accionistas (un fondo de venture capital) quería vender y el fundador y CEO nos eligió como socio para acompañarle en la siguiente fase. Sin embargo, en el caso de Rakit, ambas compañías funcionaban muy bien por separado. De hecho, no había ninguna motivación accionarial para realizar una operación corporativa. Por este motivo, crear la lógica industrial de esta fusión ha sido lo más especial de esta nueva inversión en España.

¿Cuál fue, entonces, esa lógica industrial para unir ambas empresas?

El principal motivo para la unión de ambas compañías se basa en la generación de sinergias, principalmente comerciales, entre el líder de pistas en un mercado establecido como es el tenis (GreenSet) y una gran empresa en un mercado de pádel en crecimiento exponencial (Padel Courts Deluxe). Muchos de los stakeholders del pádel son comunes al tenis (clubs, marcas, federaciones, etc.) y unir ambas empresas es una garantía para ellos. Nuestros planes de crecimiento son orgánicos, aunque siempre estamos abiertos a explorar otras oportunidades de inversión para seguir impulsando el crecimiento de la plataforma.

El potencial de la industria de tenis y pádel parece inmenso...

El pádel es accesible para todas las edades y niveles, ya que se juega en una pista más pequeña que el tenis y requiere menos resistencia física, por lo que es un deporte ideal para una gran diversidad de perfiles. Es muy social, al jugarse en equipos de dos, lo que hace de este deporte una forma divertida de compartir ocio con amigos y pasar tiempo en el club antes o después del partido. Además, se puede practicar tanto en interior como en exterior, por lo que se puede disfrutar durante todo el año. Por ejemplo, en Suecia ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos dos años pese a que las condiciones climatológicas son peores que en España. Este interés creciente se puede ver también en las ligas profesionales, cada vez más establecidas y con más y más torneos profesionales en todo el mundo. Todo esto lo conocemos bien en España, donde el deporte ha alcanzado una penetración objetiva importante, igual que en Suecia y Argentina. Pero en el resto del mundo, es un deporte que todavía está en sus inicios y que tiene un potencial de desarrollo enorme.

¿Y en el caso del tenis? ¿Ven también un gran recorrido de crecimiento para este deporte?

El tenis es un deporte con una tradición y una red de clubes y federaciones mucho más establecida y recurrente en países desarrollados y que también está en crecimiento en China o India. El interés por seguirlo también se ha visto incrementado, y esto se ha traducido en un aumento del número de espectadores de los torneos de Grand Slam (lo cual ha incrementado también sus premios). Esto, a su vez, ha dado lugar a nuevos torneos en la ATP, y a otros como la Copa Laver. El salto hacia una mayor calidad en todos los aspectos del deporte (superficie de pista dura incluido) supone también un claro eje de crecimiento para GreenSet.

Su debut inversor en España fue Taptap Digital, líder en marketing y tecnología publicitaria, ¿qué próximos hitos prevé alcanzar la compañía? En 2022 integraron la 'startup' española Tyrceo Data Solutions...

Sí. Cuando nos asociamos con Taptap en 2021 ya era una compañía con una mayoría de ingresos fuera de España. Desde entonces, el peso internacional es todavía mayor y hemos seguido creciendo en Centroamérica, Latinoamérica y Sudáfrica y hemos sentado las bases para crecer en nuestros próximos mercados: Reino Unido e Italia. La plataforma tecnológica de Taptap funciona globalmente, pero ese crecimiento orgánico requiere un esfuerzo para que los anunciantes y la agencias conozcan y entiendan mejor las ventajas de dicha plataforma.

Taptap ha mostrado una gran trayectoria de crecimiento, ¿cómo se traduce en cifras?

Taptap está creciendo por encima del 20% anual de forma consistente y orgánica (sin contar adquisiciones). bd-capital invirtió en 2021 cuando había reportado ingresos de 16 millones de euros en el año anterior. En 2022 la compañía cerró por encima de 27 millones. Nuestras previsiones para 2023 apuntan a un crecimiento que superará el 30%. Estas cifras reflejan la eficacia de su tecnología, ya que el mercado publicitario no está creciendo en el actual entorno macro. Sin embargo, cuando los presupuestos de publicidad disminuyen, aumenta la necesidad de incrementar la efectividad de las inversiones publicitarias y la precisión con la que se realizan los impactos publicitarios y el retorno de la inversión a través de Taptap es muy atractivo.

bd-capital fue creado en 2019, ¿cómo ha crecido la firma desde entonces? ¿En qué mercados está actualmente presente y cuenta con equipos locales?

Todos los que estuvimos desde el inicio, junto a Richard Baker, ex CEO y presidente de empresas del FTSE, y Andy Dawson, ex socio de inversiones de Advent International, teníamos claro que queríamos fundar una gestora internacional, cuyo primer fondo, además de Reino Unido, cubriese la Península Ibérica y Benelux. Actualmente somos 23 ejecutivos basados en esas tres geografías. Esa combinación de gestora internacional, pero con equipos locales no es muy habitual en nuestro segmento de mid market. En España, la mayor parte de nuestro mercado son gestoras españolas o gestoras internacionales sin equipo local en el país. Nosotros creemos que es un factor diferencial muy relevante. Muchas de las empresas que analizamos son compañías internacionales o valoran traer a su plan nacional know how de otros mercados pero, a la vez, prefieren interactuar en el día a día con equipos locales, cercanos y en su idioma propio.

¿En qué consiste el particular enfoque de bd-capital? ¿Cuál es su estrategia?

Una de las características únicas de bd-capital es el peso y el papel que desempeñan nuestros Operating Partners, que son casi la mitad del equipo. Son personas con una amplia trayectoria como líderes de negocio (principalmente con experiencia previa como CEOs y presidentes) y que han convivido con diferentes gestoras de capital privado en sus accionariados. Han vivido este sector desde el punto de vista del equipo directivo, pero ya no quieren ser ejecutivos de las compañías, sino apoyar a los equipos directivos desde una función no ejecutiva. El equipo de inversión formamos con ellos un único equipo, trabajando mano a mano en todas las fases de nuestros procesos de inversión. Esto incluye la identificación y evaluación de oportunidades y el proceso de due diligence. Durante la fase de portfolio, apoyan a los equipos directivos desde un cargo no ejecutivo (presidente o consejero), compartiendo conocimiento y experiencia previa.

Su foco son medianas empresas en el mercado europeo: ¿de qué tamaño y rangos? ¿En qué sectores están más especializados?

Buscamos compañías que tienen un modelo de negocio probado y exitoso, y que ahora se enfrentan a un desafío mayor de crecimiento. Nuestro rango de inversión empieza en 25 millones de euros y puede llegar hasta 150 millones con coinversión de nuestros inversores (LPs). Definimos nuestra estrategia de inversión alrededor de empresas con un crecimiento continuado y acelerado por cambios en los patrones de demanda. El enfoque es multisectorial y muchas oportunidades se encuentran en mercados como sanidad, servicios o consumo, con un eje tecnológico transversal.

Como firma de capital privado paneuropea, ¿qué potencial le ven al mercado español?

Tradicionalmente el mercado ibérico de capital privado estaba muy distante de los mercados europeos más avanzados, con más años de experiencia y actividad de inversiones de capital privado. Esa distancia se ha ido recortando en los últimos años, especialmente en el mid market, y sigue teniendo un potencial muy alto para atraer capital y seguir desarrollándose. En el caso de bd-capital, España tiene la misma importancia y objetivo de inversión que sus otras dos geografías (Reino Unido y Benelux), a pesar de ser estos mercados de capital privado de mayor tamaño.

Es público que estuvieron en las subastas de Logalty y Legálitas ¿Cómo está el 'dealflow' de oportunidades en el mercado español?

El mid market español es un segmento muy sólido y resiliente que se ha desarrollado y crecido en paralelo al esfuerzo de las gestoras por invertir en dicho segmento. Se pueden generar oportunidades bilaterales o con ángulos especiales que acaban por materializar en una operación que no se habría producido si no hubiese una gestora de capital privado detrás. En bd-capital seguimos con mucho apetito por invertir en España y ojalá podamos volver a hacerlo este año.

La incertidumbre y volatilidad están afectando al sector, tanto a la inversión, como a la desinversión y a la captación de nuevos fondos...

Sí, en desinversión, es completamente visible: este último año ha sido uno de los de menor rotación de cartera de los últimos diez. Esto, a su vez, implica que hay una acumulación que quizá comience a liberarse dentro de poco. En fundraising, nosotros no estamos ya en el mercado, pero desde mediados de 2022 el entorno es complicado. En cuanto a las inversiones, en las grandes operaciones sí hay un impacto relevante, por valoraciones y por falta de financiación. Sin embargo, en el mid market se ha mantenido la actividad a niveles razonables, con ciertos cambios hacia sectores más defensivos o resilientes a situaciones macro complejas.