El capital privado se ofrece como la alternativa de financiación para las empresas

La nueva ley concursal representa una oportunidad para las firmas de private equity y deuda privada, que quieren ser valoradas como una alternativa de financiación para las empresas, en un entorno en el que la economía presenta síntomas de recesión de la actividad, según se puso de manifiesto en la jornada "La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado", organizada por elEconomista.es.

La normativa ofrece mayor seguridad jurídica a las firmas que, frente a crisis anteriores, quieren jugar un rol relevante en la reestructuración de las empresas.

Sergio Alonso, senior director Corporate Finance de FTI Consulting , consideró que el caso de Celsa va a marcar lo que puede pasar en el sector. "Los juzgados no van a estar menos saturados con el cambio de la ley concursal, afecta sobre todo a la fase preconcursal, da muchas más herramientas, y va a obligar a los administradores y dueños de las compañías a pensar y reaccionar antes. Un inversor profesional es más consciente y tiende a adelantar los procesos de refinanciación o reestructuración, pero la realidad de la pyme que es familiar no lo ve. La ley va a permitir desatascar reestructuraciones o refinanciaciones sin llegar a una fase concursal en la que tradicionalmente las compañías ya llegaban muertas y no tenían solución", subrayó.

Para Javier Castillo, director de Kartesia, "es un paso en la buena dirección. Hay fondos internacionales que no miraban a España por la ley anterior que teníamos antes. Había fondos que preferirían estar sujetos a la legislación inglesa o a estructuras de garantías más complejas en Luxemburgo. Ahora dependerá de cada situación, pero va a facilitar a las firmas internacionales que no miraban a España por la inseguridad jurídica que percibían y porque no estaban cómodos en un terreno que desconocían. Es un paso para acercarnos a los mercados más desarrollados".

"No creo que tenga sentido a partir de ahora que haya más dinero público, tuvo un sentido muy concreto y limitado en la crisis del Covid, pero es una solución totalmente atípica. Y en un entorno de reestructuraciones los que vamos a dar liquidez y capital a las compañías somos los inversores privados", subrayó Álvaro Cobo, managing director de Gordon Brothers de Iberia.

Uno de los factores que obligará a revisar la nueva ley concursal será la forma de interactuar entre los distintos acreedores de una firma, con distintas clasificaciones de lo que hasta ahora se venía considerando. "Probablemente tenemos que olvidarnos de las clasificaciones legales de la ley concursal anterior y ser más imaginativos a la hora de definir criterios objetivos para agrupar clases. Quizá la banca deba agrupar la deuda ICO diferenciada del resto. Como asesores, debemos fomentar el acuerdo para lograr unos criterios objetivos y que tengan sentido para la mayoría, porque si no, no vale para nada", opinó Fernando Fernández de Santaella, socio de Norgestión.

Beatriz Pavón, head de M&A de Marsh, puso el énfasis en el papel que pueden jugar las compañías aseguradoras para dar seguridad a las firmas de inversión. "Lo que prevemos es que se va a asegurar aquello que genera un perjuicio al balance y se quiera trasladar a la compañía aseguradora. Vamos a trabajar mucho las pólizas de riesgos fiscales, medioambientales, de litigios. Seguros muy vivos que se adaptan a las necesidades del mercado y claramente van a ser diferenciadoras en un entorno de incertidumbre", señaló.

Por su parte, Santiago San Antonio Alonso, head of Iberia Private Equity de Mutares, explicó que "con la situación macro en la que nos encontramos y previendo la posible recesión del próximo año, inflación sostenida, hay una serie de grupos sobre todo en sectores en transformación que ven con buenos ojos quitarse activos non core", y ahí los fondos de capital privado especializados juegan un papel fundamental.