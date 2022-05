BBVA apunta en Davos a una ralentización del M&A con oportunidades en infraestructuras y ESG

Tras un 2021 de máximos históricos, ¿el mercado de fusiones y adquisiciones mantendrá el auge en 2022? Ésta ha sido una de las cuestiones analizadas en el World Economic Forum celebrado en la ciudad suiza de Davos, la gran cita de la economía mundial. En una sesión bajo el título 'Will the M&A Boom Last?' Luisa Gómez Bravo, Responsable global de BBVA Corporate & Investment Banking, ha explicado que tras un año récord, en el que se duplicó la media de la última década, el escenario actual apunta a una reducción de la actividad transaccional y una evolución a la baja de las Fusiones y Adquisiciones. "El sector está muy expuesto al contexto geopolítico internacional, pero ofrece grandes oportunidades en sectores como infraestructuras y proyectos ESG", añade Gómez-Bravo. Pese a la incertidumbre, asegura, existen oportunidades claras de crecimiento y desarrollo empresarial, donde las operaciones de M&A jugarán un papel protagonista.

Pese al contexto de tensiones geopolíticas y endurecimiento de la política monetaria a nivel global, las cifras del primer trimestre de 2022 siguen siendo esperanzadoras, al situar la actividad de M&A un 25% por encima del mismo periodo del año anterior. "Hay que ser prudentes a la hora de compararnos con ejercicios excepcionalmente buenos como el 2021. A pesar de las incertidumbres asociadas al momento actual, el inicio del año no ha sido negativo y veremos oportunidades interesantes a corto plazo", señala Gómez Bravo.

Foco en ESG

El acceso a financiación y su impacto en las operaciones corporativas ha sido otro de los temas discutidos en el panel moderado por Andy Serwer, redactor jefe en Yahoo Finance USA, y que contó también con la presencia de Manvinder Singh Banga, socio en Clayton, Dubilier & Rice y el Dr Peter Orszag, CEO, Financial Advisory en Lazard USA. En un escenario de cambio y transformación de las organizaciones, las estrategias de ESG y los proyectos ligados a la transición energética emergen como asuntos clave para la mayoría de las organizaciones. "Prevemos un elevado nivel de transición entre las corporaciones y los grandes fondos de capital privado y de pensiones. Este "partnership concept" facilitará este tipo de transiciones y canalizará el capital necesario para su desarrollo", apunta responsable global de BBVA Corporate & Investment Banking.

La transición energética y la innovación tecnológica y su impacto en las corporaciones, el nuevo espíritu emprendedor surgido en la era post Covid o los desafíos en la cadena de suministro han centrado también el debate. "Habrá oportunidades interesantes en proyectos relacionados con la cadena de suministro debido, en gran parte a la gran liquidez existente en manos del sector bancario y de los sponsors financieros", matiza Gómez Bravo. Del mismo modo, la inversión en infraestructuras está llamada a ser uno de los grandes focos de inversión para los próximos meses.

En opinión de Luisa Gómez Bravo, el difícil contexto internacional y el nuevo orden global 'new world order' potenciarán la búsqueda de aliados, especialmente en lo relativo a la localización de las empresas y la cadena de suministro donde la autonomía estratégica jugará un papel clave en el M&A futuro.