Los data centers sitúan a Aragón en el radar de las inversiones internacionales

Pero ¿cómo se gestiona y almacena tal densidad de datos? Los centros de datos o data center son la respuesta. En España cada vez hay más infraestructuras informáticas encargadas del procesamiento de datos que genera el uso de Internet. Una industria que, según datos de Spain DC, ya acumula una inversión de entre 3.500 y 4.300 millones de euros en nuestro país. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿es la implantación de los data centers una interesante oportunidad de inversión?

En este caso, la superficie disponible de una región es un factor clave. En España no vamos mal encaminados; regiones como Aragón destacan al concentrar el 54,8% de la oferta nacional actual. Esto convierte a la región maña en la lupa del capital privado interesado en los centros de datos, una de las principales líneas de inversión de la economía moderna.

Mucho más que servidores, data centers como motor económico: el caso Levitec

Pero ¿cuál es la razón para que estos pasillos de ordenadores infinitos propicien un entorno idóneo para el desarrollo económico de una región? La respuesta es simple: posibilitan el funcionamiento de sectores clave. Así lo explica la directora de Financiación de proyectos de Infraestructuras Digitales en Banco Sabadell, Mercé Trullás: "En un mundo donde el flujo de datos es esencial para casi todas las actividades económicas, estas infraestructuras permiten almacenar, procesar y distribuir información de manera eficiente y segura". Para sectores en pleno auge, como el comercio electrónico, las telecomunicaciones, la banca o la salud, los data centers se posicionan como el motor clave de la economía moderna.

Empresas como Levitec, compañía especializada en el sector logístico-industrial, supieron reconocer en 2009 todo el potencial que albergaban los centros de datos. La empresa aragonesa es una de las más destacadas de la región por su visión estratégica, capacidad técnica y diversificación en sectores clave como la logística, las energías renovables y los centros de datos, consolidando el papel de Aragón como hub energético y digital. Agustín Lalaguna, consejero delegado de la empresa, insiste en la capacidad "de responder con solvencia técnica y experiencia a las demandas de estos sectores en auge, sin dejar de lado su base sólida en los sectores terciario, industrial y mantenimiento".

Levitec es una de las empresas más destacadas de la región por su visión estratégica, capacidad técnica y diversificación en sectores clave

Visita el hub "Creciendo Juntos"

La evolución tecnológica de estos centros avanza impulsada por la demanda de conectividad, almacenamiento y gestión de grandes volúmenes de información. Eso sí, el desarrollo de estos proyectos conlleva escuchar a las empresas y dar soluciones tecnológicas. Para ello, hay entidades que se encargan de ayudar a las empresas del sector a seleccionar las tecnologías y a gestionarlas adecuadamente. Es el caso de CIRCE, el Centro de Información y Red de Creación de Empresas que orienta a las empresas para "tener un consumo de energía razonable y una huella ambiental baja", incide Andrés Llombart, director general de la Fundación CIRCE-Centro Tecnológico.

Fomentamos la sostenibilidad a través de soluciones de eficiencia energética como sistemas de autoconsumo y tecnologías que optimizan el rendimiento energético de las instalaciones

Las energías renovables son parte esencial de este proceso para afrontar los desafíos técnicos en la construcción y el mantenimiento de estas enormes infraestructuras. En Levitec apuestan de forma decidida por la energía verde desde 2016. "Fomentamos la sostenibilidad a través de soluciones de eficiencia energética como sistemas de autoconsumo y tecnologías que optimizan el rendimiento energético de las instalaciones", explica Lalaguna.

Y es que, ante el auge de tecnologías como la IA, las empresas deben centrar su hoja de ruta en ser cada vez más sostenibles en temas de agua, refrigeración y flexibilidad de la red. Esta apuesta por la innovación y la eficiencia operativa y energética ha permitido a Levitec una posición de liderazgo técnico y sostenible adaptado a las demandas del mercado.

El crecimiento en Aragón se mide también en bits

Una transformación que abre la puerta a nuevas oportunidades económicas. En el caso de Levitec, lo que empezó como un proyecto para crear puestos de trabajo cualificado en su tierra, dos décadas después ha ampliado su ámbito de actuación ejecutando proyectos con un alto nivel de especialización. "Hemos pasado de unas ventas de 32 millones en 2020 a 205 millones en 2024", apunta Lalaguna. Una diversificación hacia la logística, las renovables y los data centers que ha supuesto todo un camino de oportunidades para la región.

La colaboración institucional activa en Aragón ha contribuido también a crear un entorno favorable para la llegada de grandes inversiones, explica el CEO de Levitec. Este asegura que el compromiso de los actores públicos y privados de la región con la sostenibilidad, la energía renovable y el impulso a la digitalización ha sido un motor clave para atraer a inversores internacionales.

Ese motor es al que se refiere también la responsable de financiación de proyectos de infraestructuras digitales de Banco Sabadell al hablar sobre el impacto de los data centers en el territorio. La apuesta por el sector se convierte en un "elemento estratégico que fomenta el crecimiento de áreas menos desarrolladas y que contribuye a reducir las desigualdades territoriales" generando un impacto directo en términos de inversión y empleo en sectores como la construcción, la tecnología y la energía.

La eficiencia operativa y energética, la carta ganadora de la financiación

No obstante, el primer paso para ello es enfrentar uno de los principales desafíos: alcanzar una sostenibilidad energética, ambiental y económica. ¿Cómo sabemos que un proyecto cumple los requisitos de rentabilidad?

Para empezar, las entidades financieras deben analizar el activo y los flujos de caja del propio proyecto para evaluar la posibilidad de financiación. Para Mercé Trullás, cuánto más predecibles y de mayor calidad sean los flujos de cualquier infraestructura digital, más óptimo será el proyecto para su financiación bancaria.

Hay que crear en las empresas esa cultura de la eficiencia energética y sostenibilidad rentable porque, si no es rentable, no va a ningún lado

En este sentido, las soluciones de eficiencia energética se han convertido en una de las estrategias más eficaces para garantizar la rentabilidad empresarial. Desde CIRCE insisten en la idea de que la inversión en eficiencia energética ya no es una cuestión de responsabilidad corporativa, sino una estrategia financiera inteligente. "Hay que crear en las empresas esa cultura de la eficiencia energética y sostenibilidad rentable porque, si no es rentable, no va a ningún lado", apostilló Andrés Llombart, responsable del Centro Tecnológico, quien considera necesario que las empresas inviertan en soluciones sostenibles porque "muchas son rentables muy rápido".

Un ejemplo de este modelo económico es Levitec para el cual el apoyo principalmente de Banco Sabadell ha jugado, expresa Agustín Lalaguna, "un papel esencial al respaldarnos en el día a día, permitiéndonos continuar con nuestro crecimiento, y consolidación". Una fortaleza financiera que ha llevado a esta compañía líder en el sector logístico-industrial a mantenerse en el camino de la innovación a través de un ingrediente fundamental: la estrecha "relación de confianza" banco-empresa, "fundamental" para su crecimiento.

Se realizan análisis de sensibilidad y escenarios alternativos, lo que le permite prever impactos negativos y determinar cómo podrían influir en la capacidad del proyecto para cumplir con sus compromisos.

Desde Banco Sabadell, Mercé Trullás explica que, en primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo para conocer si el proyecto será capaz de generar ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos y cumplir con las obligaciones financieras. Estos estudios abarcan diferentes aspectos técnicos, legales, financieros y medioambientales para garantizar la viabilidad del proyecto y reducir la incertidumbre antes de acometer cualquier inversión. Además, se examina su solvencia financiera y experiencia en proyectos para "prever impactos negativos y determinar cómo podrían influir en la capacidad del proyecto para cumplir con sus compromisos".

El asesoramiento para alcanzar estos objetivos es una prioridad. CIRCE ayuda a estas empresas a gestionar eficientemente sus recursos y alcanzar el objetivo de la sostenibilidad medioambiental y económica.

"A cada empresa le aprieta el zapato más en un lado o en otro", apunta Llombart, que concreta en tres los principales desafíos de las compañías: la conexiones a puntos de red, su ubicación y la tecnología a implantar: "Analizamos que la ubicación no vaya a tener problemas con la red eléctrica y qué tecnología puede ayudar para que se puedan conectar bien".

En definitiva, diseñar un modelo energético de sostenibilidad que se ajuste al marco de viabilidad exigido por las entidades financieras significa no solo que el proyecto sea rentable, sino que sea compatible con los requisitos medioambientales de la red eléctrica.

De cara al futuro, el sector de los centros de datos se enfrenta a retos de gran exigencia a largo plazo. "Solo mirando quince años atrás, si nos hubieran dicho que los centros de datos estarían como están hoy, no nos lo hubiéramos creído. La sociedad se va digitalizando porque es más rentable, mejor para el ser humano", reflexiona Llombart. La colaboración con clientes internacionales, el impulso a la innovación tecnológica y el compromiso hacia un suministro eléctrico 100% renovable son algunos de los principales desafíos. Una meta ambiciosa para una industria que tan sólo acaba de llegar.

Producido por EcoBrands