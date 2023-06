Estrella Damm, patrocinador de la Copa América

Estrella Damm será el patrocinador de la 37ª America's Cup, que se celebrará en Barcelona en 2024 y, además, también lo será del "sponsor" del Emirates Team New Zealand, embarcación defensora del título. Al ser el patrocinador oficial, será también la cerveza oficial de la competición.

A este respecto, Jorge Villavecchia, director general de Damm destacó el carácter internacional del evento: "La Copa América situará Barcelona en el epicentro deportivo a nivel internacional, en el que se darán cita los mejores regatistas y equipos de vela de todo el mundo". La colaboración entre la compañía cervecera y la Copa América "contribuirá a la proyección internacional de la ciudad de Barcelona y de la marca Estrella Damm, presente ya en más de 130 países", manifiesta.

En la misma línea, Grant Dalton, CEO de la competición y también del equipo defensor del título manifestó su "orgullo" ante la vuelta de Estrella Damm como patrocinador de la America's Cup. "El hecho de que hayamos restablecido la colaboración dieciséis años después de la última vez que competimos en España ilustra la relación duradera con prácticamente las mismas personas dentro de ambas organizaciones", matiza.

La 37ª Copa América tendrá lugar entre agosto y octubre del próximo año en el corazón de la ciudad condal, una de las ciudades más visitadas del planeta. Desde el Port Vell hasta el Port Olímpic, el mundo de la vela ha hecho de Barcelona su hogar para lo que promete ser una de las ediciones más intensas de la Copa América en sus 174 años de historia.

Además, la Copa América de Barcelona podría suponer un retorno económico de 1.200 millones de euros para la capital catalana, cifra equivalente al 0,5% del PIB de Catalunya. Además, el evento generará 19.000 puestos de trabajo a tiempo completo, según un estudio efectuado por la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Imagen: Fátima Liz

Y es que, la relación de la compañía cervecera y la vela se remonta a hace más de 20 años, con la participación del equipo Estrella Damm en la Copa del Rey de Vela, en Palma de Mallorca. Una competición de la que se alzó ganador en 1998. En esa misma regata repitió victoria en 2018 y 2019.

En la temporada 2007 y 2010 participó en la 32 y 33 edición de la America's Cup (Valencia), mismos años en los que participó en la primera y segunda edición de la Barcelona World Race, la única regata de vuelta al mundo a vela con dos tripulantes y sin escalas, con salida y llegada en Barcelona.

Como patrocinador oficial, Estrella Damm será la cerveza del torneo y gozará de visibilidad en los diferentes espacios habilitados tanto en la regata previa de Vilanova i la Geltrú como durante la competición en Barcelona, además de llevar a cabo acciones que acerquen la competición y el deporte de la vela a la ciudadanía. De esta manera, la marca barcelonesa firma así uno de los contratos de esponsorización más importantes de su historia.

La Copa América

La Copa América es la competición más antigua del deporte internacional (se remonta a 1851), así como una de las pruebas deportivas más duras. El New York Yacht Club, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, ostentó el trofeo durante 132 años antes de perderlo en 1983 a manos de Australia. Desde entonces, la Copa sólo la han ganado equipos de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. El actual Defensor de la Copa América es el Emirates Team New Zealand, que representa al Royal New Zealand Yacht Squadron.

Apoyo al deporte

El vínculo de Estrella Damm y el deporte se remonta a los inicios de la compañía en 1876. Aunque no es hasta los años 50 cuando el nexo se consolida con la creación del Club de Fútbol Damm y los primeros patrocinios en el mundo del ciclismo y el baloncesto. Desde entonces, la marca está muy presente en el ámbito deportivo a través de numerosas iniciativas, y colaborando con entidades y eventos deportivos, nacionales e internacionales.

Ya en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Damm fue una de las primeras compañías en mostrar su apoyo cuando el proyecto era un embrión. La compañía esponsorizó la candidatura de la ciudad condal a los JJ.OO y, una vez elegida, también los patrocinó. De hecho, fue en esa cita cuando se introdujo por primera vez la cerveza sin alcohol en unos JJ.OO.

Por otro lado y, de manera reciente, la cervecera ha renovado su acuerdo de patrocinio con Mutua Madrid Open para las próximas cinco ediciones, manteniendo así su condición de Cerveza Oficial del torneo. La compañía renueva su apuesta por el tenis masculino y femenino hasta 2027.

En este ámbito, destaca el compromiso de Estrella Damm con disciplinas como el tenis o el pádel. De hecho, las becas concedidas por el CP Damm cubren el 100% de los gastos deportivos y permiten que los jugadores disfruten de un entrenamiento físico y técnico cuatro días a la semana, además de su participación en competiciones en todo el territorio español. Una formación de alto nivel que prioriza los estudios y el desarrollo personal y colectivo por encima de los resultados de las pistas.

La Fundación Damm apuesta por la formación de los jóvenes a través del Club de Fútbol Damm, entidad con más sesenta años de historia y con sede en Barcelona, y del Club de Pádel Damm, con sede en Madrid y fundado en el año 2012.

Futura Ciudad Deportiva

En el contexto actual, la Fundación Damm, entidad que vertebra las múltiples acciones de mecenazgo y filantropía de Damm inició a finales del año pasado los trabajos de construcción de lo que será su futura ciudad deportiva.

Las instalaciones ocuparán una superficie de 30.000 metros cuadros en la montaña de Montjuic (Barcelona). Un enorme complejo deportivo que contará con dos campos de Fútbol 11, uno de los cuales se podrá dividir en dos campos de fútbol 7, dos edificios, que acogerán tanto las oficinas del Club de Fútbol Damm como los servicios médicos del Club, vestuarios, gimnasio y sala de estudios, para que los jugadores continúen con su formación académica.

REALIZADO POR ECOBRANDS

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad de Branded Content de elEconomista.es para Damm.