La patronal bancaria AEB dice que la decisión del Supremo sobre el impuesto hipotecario repercutirá en los préstamos, no en los bancos

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha indicado que la decisión del Tribunal Supremo que atribuye a los bancos y no a los clientes el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) no tendría impacto sobre las entidades financieras sino sobre el mercado hipotecario y las condiciones en que se conceden las hipotecas.

Así lo ha señalado en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que los cambios tributarios no tienen efectos retroactivos y que la banca cumplirá con lo que el Tribunal Supremo dictamine en su próxima reunión del 5 de noviembre.

"Este tipo de cambios no tiene efectos retroactivos, por tanto, desde nuestro punto de vista, no tiene impacto sobre los bancos, sino que tendría impacto de cara al futuro sobre el mercado de las hipotecas y las condiciones en que se dan", ha apuntado Roldán.

Sobre el desplome bursátil de la banca tras conocerse la sentencia del 16 de octubre en la que el Alto Tribunal estimaba que el pago de dicho impuesto correspondía a las entidades financieras, el presidente de la AEB ha explicado que, ante decisiones inesperadas, los inversores reaccionan posicionándose en la peor situación posible.

Impacto de 6.000 millones en la capitalización

Por ello, hubiese sido más favorable en su opinión que la sentencia se hubiese conocido al cierre de mercado para dar tiempo a valorar sus consecuencias. En cualquier caso, Roldán calcula que la pérdida de capitalización bursátil del sector bancario asignable a la sentencia del Supremo ronda los 6.000 millones de euros.

Respecto a sus consecuencias, el presidente de la patronal de la banca ha señalado que, como en cualquier otro sector, al elevarse los costes de producción, la industria debe repensar su oferta de productos y sus condiciones para intentar, de alguna manera, recuperar esos costes perdidos, si bien "todo dependerá del grado de competencia o de la política comercial de cada entidad".

Además, ha asegurado que la firma de hipotecas no se ha paralizado, sino ralentizado por la situación de incertidumbre. "Con el drama que supone que el mercado hipotecario esté ralentizado durante dos semanas, pensemos lo que sería no tener acceso a esa financiación en el medio y el largo plazo, si tenemos unos bancos que no son capaces de financiar la economía productiva", ha advertido Roldán, quien asegura que el mercado hipotecario español ha permitido a más del 80% de la población el acceso a la vivienda en propiedad.

Roldán ha explicado que ser un banco hipotecario hace 15 años "era lo ideal", si bien la cartera hipotecaria se ha convertido en "una especie de cartera maldita" debido a las recientes sentencias judiciales en España y en Europa, lo que considera que no es bueno ni para el modelo de negocio de la banca española en sus relaciones de largo plazo ni desde el punto de vista de las condiciones en que se conceden las hipotecas.

El invierno económico se acerca

En otro orden de cosas, el presidente de la AEB ha indicado que la evolución de la economía española será buena en 2018 y 2019, pero que el entorno internacional "se puede poner complicado en 2020" por el agotamiento del impulso de la reforma fiscal en EE.UU. y las tensiones con China, entre otros factores.

"Estamos fuertes porque hemos hecho muchos sacrificios durante la crisis y para salir de la crisis, pero no podemos estropear en estos dos años que nos vienen por delante todo lo que hemos logrado", ha alertado Roldán, quien ha añadido que "los vientos de cola se pueden convertir en vientos de cara".

"Nos tenemos que preparar para ese invierno que viene en el 2020", ha apostillado el presidente de la patronal bancaria.