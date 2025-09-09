Mapfre se une al consorcio internacional de seguros para personas vulnerables a riesgos climáticos

Mapfre ha anunciado su entrada en el consorcio de microseguros destinados a la población más vulnerable frente a riesgos climáticos, Blue Marble.

Esta organización funciona como una insurtech respaldada por grandes corporaciones internacionales, como Aspen, ASSA, Marsh, TransRe y Zurich, que hasta ahora eran las cinco propietarias hasta la llegada de la aseguradora presidida por Antonio Huertas.

El anuncio se produce justo con el décimo aniversario de Blue Marble, que en este tiempo ha ejecutado la mayor parte de sus labores en Asia, África y Latinoamérica, donde la penetración del seguro es menor que en sociedades más desarrolladas como la europea. Las acciones más destacadas de la insurtech se han basado en productos a medida para agricultores, como su programa Café Seguro en Colombia para cubrir a 11.000 trabajadores frente a lluvias extremas y sequías, así como también han desarrollado soluciones de protección de ingresos y han colaborado con otras organizaciones internacionales para fomentar el acceso a personas vulnerables a productos aseguradores.

Este consorcio normalmente trabaja junto a aseguradoras locales agencias de desarrollo y actores del sector privado para proteger los medios de vida frente a los crecientes efectos del cambio climático. Normalmente desarrolla seguros paramétricos, que son aquellos que se activan automáticamente ante ciertos eventos medibles recortando los plazos de los procesos de reclamación y habilitando pagos más rápidamente.

Penny Seach, presidenta del consejo de administración de Blue Marble, celebró la incorporación de Mapfre al consorcio: "Esto refuerza tanto nuestra experiencia como nuestro alcance y sienta las bases para una nueva década de impacto e innovación". Asimismo, Miguel Rosa, miembro del consejo de administración de Blue Marble en representación de Mapfre y CEO de Mapfre RE, añade que "Al combinar nuestros conocimientos técnicos y nuestra presencia global con el enfoque colaborativo del consorcio, MAPFRE puede ampliar las soluciones innovadoras allí donde más se necesitan".