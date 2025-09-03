El Santander ficha a Tomás Nasarre, exjefe de Gabinete del Ministro de Economía Escolano

Banco Santander ha fichado a Tomás Nasarre, exdirector de Gabinete del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, en 2018. Se incorpora a la división de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios liderada por Juan Manuel Cendoya. En los últimos cinco años, Nasarre estuvo ubicado en Bruselas, donde ejerció como consejero económico y financiero de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (PermRep).

Nasarre anunció este martes en su perfil de Linkedin su despedida del cargo y su marcha de Bruselas, describiendo el PermRep como "una versión en miniatura del Gobierno, con representantes de todos los Ministerios, trabajando juntos con un espíritu de colaboración y compromiso". A su vez, el también vicepresidente del Banco Santander en España, José Manuel Cendoya, anunció este miércoles el fichaje de Nasarre en la misma plataforma.

Antes de ser elegido por Escolano, Nasarre fue director de gabinete de la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido. "Los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, los famosos 'Tecos', son unos magníficos altos funcionarios de la administración española y constituyen el brazo económico de nuestro país. Son los que en la práctica dirigen y ejecutan la política económica, financiera y de crecimiento", apuntó Cendoya.

Nasarre es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Antes, había trabajado en el equipo del Tesoro, en Iberdrola y en la oficina comercial de España en Nueva York como analista de mercado.

Esta misma semana, el banco presidido por Ana Botín ha comunicado, además, tres nuevas incorporaciones en España: Pedro Gómez Heredia, que se une al comité de dirección como Director de Personas y Cultura, Arantxa Sarasola como Directora de Datos e Inteligencia Artificial, y Sarah Chemouli como nueva responsable de Marketing. Se trata de posiciones clave en el marco de la estrategia de transformación del banco en España.

Santander hizo un nuevo nombramiento también en Brasil, donde el político Leonardo Augusto de Andrade Barbosa fue elegido como directivo, aunque sin una designación específica. Entre otras cosas, fue ex Secretario General de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados y profesor de la maestría en poder legislativo.