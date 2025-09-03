CaixaBank supera los 6,3 millones de nóminas domiciliadas, su máximo histórico

CaixaBank superó los 6,3 millones de nóminas domiciliadas el pasado julio, un 2,2% más que un año antes, alcanzando su máximo histórico. Con ese nuevo récord, la entidad presidida por Tomás Muniesa consolida su liderazgo en este producto, con una cuota de mercado del 36,6%. Destaca la elevada penetración en el segmento de los jóvenes, con una cuota de mercado en nóminas del 44,1% en menores de 20 años y del 41,7% en el tramo de 20 a 24 años. El neobanco impulsado por CaixaBank, Imagin, que elevó las nuevas altas en un 25% en los últimos 12 meses, contribuye a la tracción en este segmento de edad.

Las nóminas domiciliadas son un producto que genera una gran vinculación de clientes, según recuerdan fuentes del banco. CaixaBank cuenta con 18,69 millones de clientes a cierre del primer semestre tras ganar 360.000 en el último año. De ese total, el 71,7% están vinculados, es decir, con tres o más familias de productos contratados.

El banco atribuye sus buenos resultados en captación a su extensa red física, con más de 3.500 oficinas retail en España y 11.000 cajeros, y a su amplia gama de productos y servicios. Por ejemplo, el programa "Día a Día", al que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, agrupa en un mismo paquete los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, entre otros).

Las condiciones para acceder a "Día a Día" incluyen, además de la domiciliación de ingresos recurrentes, tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre. CaixaBank recuerda que existe la posibilidad de disponer gratuitamente de "Día a Día", incluso sin domiciliación de ingresos, si el cliente cuenta con 20.000 euros en saldo total (sumando diversos productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo u otros productos de ahorro inversión o previsión comercializados por CaixaBank).

La entidad incentivó la domiciliación de nuevas nóminas con promociones a partir de 900 euros. Por ejemplo, en oficinas ha ofrecido un televisor Samsung, abono en efectivo de hasta 250 euros o cupón de hasta 400 euros para productos del portal Facilitea; y en canales digitales, hasta 250 euros de ingreso en efectivo en cuenta.