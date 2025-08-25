Imagin refuerza lazos con los adolescentes y eleva las nuevas altas un 25% en 12 meses

Imagin refuerza su vínculo con los adolescentes. El neobanco impulsado por CaixaBank, que presta servicio a sus clientes menores de edad a través de la app imaginTeens, se anotó un crecimiento del 25% en las nuevas altas entre los usuarios de la franja 12-17 años a lo largo de los últimos 12 meses, con 150.000 nuevas incorporaciones. A cierre de julio, la cantidad de esos clientes rozaba los 600.000, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año pasado.

La entidad ofrece a sus usuarios más jóvenes una cuenta gratuita sin comisiones y una tarjeta sin coste -puede ser de débito, de prepago o el Carné Joven en algunas comunidades autónomas-, integrados en una aplicación sencilla adaptada a su edad para que aprendan progresivamente a gestionar su dinero. "Con imaginTeens, los jóvenes pueden controlar sus gastos en tiempo real y crear huchas de ahorro. Además, todas las tarjetas permiten activar la opción de pago móvil y funcionan con normalidad en el extranjero", señalan desde la entidad presidida por Tomás Muniesa.

A la hora de mover sus primeros pasos la administración de sus finanzas, los usuarios menores de edad no estarán solos. Los padres, o bien los representantes legales, contarán con la posibilidad de gestionar los productos de los jóvenes, controlar los movimientos de su cuenta bancaria, editar los límites de gasto de la tarjeta y de los reintegros en efectivo desde la aplicación de CaixaBankNow.

Además, es posible dar de alta a menores en remoto, sin necesidad de desplazarse a una oficina. Si lo desean, los padres también podrán incentivar a sus hijos a ahorrar con retos compartidos para que consigan sus objetivos. Después, al cumplir los 18 años, estos jóvenes pasan a ser automáticamente clientes de Imagin y seguirán manteniendo gratis los productos contratados.

Clientes más fidelizados

Con el propósito de ampliar las funcionalidades de los más jóvenes, Imagin ha implementado recientemente el uso de Bizum para menores de 12 y 13 años. Con la integración de este servicio, completado el pasado abril, todos los clientes de imaginTeens entre los 12 y los 17 años, pueden realizar transacciones a través de esta plataforma de pagos. Fuentes de CaixaBank recuerdan que Imagin es uno de los pocos bancos que ofrece esta funcionalidad para menores. Desde su habilitación inicial para el grupo de 14 a 17 años en marzo del año pasado, los usuarios más jóvenes han efectuado más de 4,2 millones de envíos con Bizum.

"A través de imaginTeens, Imagin pretende que los jóvenes ganen autonomía y aprendan a gestionar su economía, por lo que además de los servicios bancarios, los usuarios pueden disfrutar de contenidos de educación financiera o incluso participar en el proyecto imaginPlanet Challenge, con el que el neobanco ayuda a jóvenes desde los 16 años a dar forma a ideas de emprendimiento vinculadas a causas medioambientales o sociales", apuntan desde CaixaBank.

El impulso de estos servicios ha contribuido a consolidar la fidelización de los usuarios de la app de imaginTeens. Su uso ha aumentado un 30% en los últimos 12 meses y supera los 3,3 millones de visitas mensuales. Además, el uso de la tarjeta también ha crecido un 20% con respecto a hace un año. Imagin, que a finales de junio contaba con 3,8 millones de clientes, tiene una amplia oferta de productos de financiación -como hipotecas y préstamos- y de inversión -como fondos-, además de un bróker de compraventa de acciones.