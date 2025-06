Lo que nadie te cuenta sobre las tarjetas de crédito y el historial crediticio: "Generar deuda puede jugar a favor del usuario"

Como todos sabemos, no tener deudas a cargo es la afirmación más habitual cuando se está hablando de tener un historial crediticio adecuado para pedir un préstamo. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que usar una tarjeta de crédito, es decir, generar deuda puede jugar a favor del usuario.

Pero… ¿Cómo es posible que endeudarse sea bueno para el propio historial de deuda? La clave está en lo que un banco o una compañía prestamista va a ver cuándo un usuario solicite financiación: el historial crediticio.

Así funciona el historial de deuda positivo

En el momento en el que una persona usa una tarjeta de crédito está contrayendo una deuda, pero si cada mes va devolviendo el dinero sin retraso lo que está haciendo es crear lo que se conoce como un historial de deuda positivo. Dicho de otra manera, un banco o una entidad prestamista verá que esa persona es responsable de sus deudas y que se asegura de tenerlas todas al día, convirtiéndose así en un buen pagador.

No obstante, hay que tener cuidado con la deuda que se contrae. Es importante que las compañías no solo vean que la devolución del crédito está al día, sino que también que ese usuario no depende al 100% de ese dinero. Esto implica que lo recomendable es usar la tarjeta de crédito para gastos puntuales, no de manera constante.

Otra práctica a tener en cuenta es mantener bajo el porcentaje de utilización del límite de crédito disponible. Si se dispone de un límite de 2.000 euros, por ejemplo, no sobrepasar el 30% del mismo, que teniendo en cuenta este ejemplo implicaría no gastar más de 600 euros con dicha tarjeta. Esto demostrará a los bancos que el usuario tiene una buena capacidad de gestión.

En definitiva, la tarjeta de crédito es una buena herramienta para construir un buen historial crediticio, pero hay que usarla con cautela. Desde el comparador financiero Banqmi subrayan que es vital informarse bien de las características de la tarjeta de crédito que se quiera utilizar para luego no tener problemas a la hora de gestionar los pagos.

Las mejores tarjetas de crédito del mercado

En el caso de que una persona quiera contar con una tarjeta de crédito para sus gastos puntuales se percatará de que existen múltiples opciones. En Banqmi siempre aconsejan comparar antes de decantarse por la que ofrece el banco en el que tenemos la cuenta directamente.

Una de las tarjetas de crédito que mejores condiciones está ofreciendo en la actualidad es la llamada "tarjeta de crédito Aqua Máxima" de BBVA. Esto se debe a que con este producto una persona percibe un reembolso del 10% de las subscripciones a plataformas (Netflix, Disney, Amazon…) que haya domiciliado. Asimismo, incluye la retirada de efectivo sin comisiones en cajeros del extranjero y tampoco cobra por pagar en una divisa distinta al euro.

No hay que olvidarse de la tarjeta Visa Classic de Banco Mediolanum. Su principal beneficio es que incluye tres seguros de viaje que cubren servicios como pérdida de equipaje, asistencia médica o asesoramiento en accidentes.

Para aquellas personas que suelan viajar con asiduidad la Tarjeta Platinum de American Express también es una alternativa a tener en cuenta. Incluye acceso prioritario en el control de seguridad de los aeropuertos de AENA en España y reembolso de hasta 2.600 euros en las reservas de hotel. Su principal desventaja es que para disfrutar de todo lo mencionado es necesario pagar una cuota mensual de unos 65 euros.