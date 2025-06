Los trabajadores del Consorcio de Seguros denuncian el deterioro de las condiciones sufridas tras la DANA

Los empleados del Consorcio de Compensación de Seguros reclaman un empeoramiento de las condiciones laborales desde la llegada de la DANA a Valencia.

De acuerdo a fuentes sindicales, los trabajadores del organismo público denuncian principalmente "la no renovación de contratos de los empleados temporales" que llegaron para complementar a la plantilla de la delegación de Valencia debido a la alta carga de trabajo por la cantidad de siniestros que había que gestionar.

"Hemos tenido que invertir no poco tiempo en formarles, no sólo para atender al público, sino para ayudarnos en otras cuestiones e incluso llegar a tramitar expedientes sencillos. Y ahora nos encontramos que no se les renueva", dicen en un escrito al que ha tenido acceso este medio. No obstante, desde el Consorcio de Seguros remiten que el fin de estos contratos ha sido una mera cuestión legal y que están valorando el poder continuar con los servicios de estos empleados.

Asimismo, los trabajadores del organismo público reclaman "una involución" en el resto de condiciones que vienen de aproximadamente hace 15 años, pero que con la llegada de la DANA se han agravado aún más. Desde el sindicato CSIF explican a este periódico que el marco de relaciones laborales lleva congelado casi 13 años, tras en 2010 rebajar de manera lineal el salario un 5%; perder las aportaciones al plan de pensiones en 2011; y quedarse con tan solo un 25% de las ayudas sociales de las que disponían en 2012.

Estos recortes económicos se suman a las restricciones de las horas extra: "Comenzamos a hacerlas tras 21 días de la catástrofe y ni si quiera consumimos el tope máximo", denuncian. En este 2025 explican que han hecho apenas 36 de las 80 que pueden hacer al año.

Por ello, desde el sindicato argumentan que buscan una negociación colectiva y redactar un convenio. Claman por los bajos salarios –un tramitador de siniestros está sobre los 17.000 euros anuales– y porque eso está provocando un envejecimiento de la plantilla "sin apenas reposición".

A pesar de ello, el Consorcio ya ha gestionado prácticamente la totalidad de los siniestros de la DANA. De las 247.624 solicitudes por daños en los bienes y pérdida de beneficios, se han pagado 198.638 solicitudes, por un importe acumulado de algo más de 3.000 millones de euros de la estimación de costes totales de los 4.500 millones. Hay que descontar algo más de 30.000 solicitudes que han sido bien denegadas o por la tramitación pendiente de causas ajenas al CCS.