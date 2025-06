La CNMC ve "escasa presión competitiva" de fintech y neobancos en banca minorista

En su largo escrutinio sobre la opa BBVA-Sabadell, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo una radiografía del sector bancario español para poner bajo la lupa los posibles riesgos que implica la operación y concluyó que las fintech y los neobancos ejercen una presión competitiva "escasa" en el segmento de la banca minorista. En cambio, las entidades tradicionales sí ven a estas firmas emergentes como competidores directos en el mercado de servicios de pago, según reflejan las respuestas al test de mercado lanzado por Competencia antes de emitir su dictamen.

En los últimos años, el impulso de la digitalización abrió el camino a la entrada de nuevos actores que surfearon la ola de la transformación tecnológica para ganarse su espacio en el sector financiero. El neobanco Revolut, por ejemplo, está protagonizando un crecimiento vertiginoso y se ha fijado el objetivo de alcanzar los seis millones de clientes en España para el inicio del 2026. De ahí, la obligación del organismo presidido por Cani Fernández de incluir a estos nuevos entrantes en su análisis.

Sin embargo, nueve bancos tradicionales de los once encuestados en el contraste de mercado, incluyendo al mismo Sabadell, alegaron que no consideran todavía a neobancos y fintech competidores directos en muchos de los productos que ofrecen, como créditos hipotecarios o a pymes. Ni Revolut ni N26, de momento, cuentan con ellos en España, aunque el primero introducirá hipotecas entre 2026 y 2027. ING ya dispone de ellas, pero no de productos para pymes.

Por ejemplo, CaixaBank afirmó que "en el segmento de particulares, se da la presencia de operadores distintos a los tradicionales, (pero) en España no parecen ser todavía relevantes". La Autoridad Catalana de Competencia señaló que, "aunque la banca digital puede ejercer cierta presión competitiva, que probablemente será creciente en el tiempo, hasta el momento parece limitada".

En la misma línea, las asociaciones de consumidores y de empresarios -FACUA, ASUFIN y CEPYME, entre otras- reconocen que las fintech son empresas aún muy focalizadas en determinados nichos de mercado, como la apertura de cuentas y depósitos, y que no representan una alternativa real para determinados clientes pymes y particulares. En el informe que contiene su resolución sobre la opa, la CNMC cita al respecto personas mayores, clientes poco digitalizados o en riesgo de exclusión financiera.

En sus alegaciones, BBVA señaló que la creciente importancia del canal digital se refleja en la cada vez mayor presión competitiva que ejercen entidades como Qonto, que ofrece una cuenta corriente 100% online para pymes y autónomos o MyTripleA, una empresa centrada en financiación de circulante. No obstante, según los datos aportados por el banco vasco, las operaciones realizadas por gestores de pymes que atienden a sus clientes de forma mayoritariamente digital representan apenas el 10-20% del importe de las ventas de cuentas de crédito en 2024. A la vez, el test de mercado reflejó la importancia que el canal presencial sigue teniendo en ciertos productos y segmentos de clientes, así como una brecha digital para personas con difícil acceso a la red.

Servicios de pago

El Banco de España también defendió que las entidades digitales cuentan aún con una presencia reducida en los servicios bancarios, en particular en la concesión de determinados préstamos, aunque reconoció que han tenido una penetración más significativa en servicios de pago.

Este último es precisamente uno de los ámbitos en los que la banca tradicional -Santander, Cajamar e Ibercaja, entre otros- consideró a fintech y neobancos como competidores. "La presencia de nuevos operadores se ha visto incrementada tanto en el mercado de emisión de tarjetas como en los servicios de adquirencia, gracias a la entrada de fintech en el mercado español, que se han especializado en la prestación de servicios de pago, suponiendo para los demandantes de estos mercados una alternativa real respecto a las entidades tradicionales", aseveró la CNMC. Aun así, el regulador detalló que los bancos tradicionales siguen teniendo una cuota de mercado superior en servicios de adquirencia.