Revolut prepara una ofensiva en banca de empresas para 2026

Con una penetración que alcanza picos del 20% en ciudades como Barcelona y Madrid, Revolut prepara su siguiente paso: lograr ser también relevante en la banca para empresas. El neobanco ha fijado para el año que viene su asalto a este mercado en España, para el que ya ha diseñado una hoja de ruta con nuevos productos que llegarán al país en un periodo de entre 12 y 18 meses, explican sus responsables a elEconomista.es desde su sede en la capital catalana.

Antoine De Nel, Global Chief Growth de la firma, y Alex Codina, director del Tech Hub de Barcelona, señalan a este medio los planes de la organización para el país, en el que ya emplea a más de 1.000 personas. Y entrar con fuerza en la banca para empresas es uno de los puntos en los que la compañía pondrá más énfasis. Detrás de Francia, la expansión de Revolut Business en España está fijada para el próximo año.

"En los próximos 12-18 meses habrá crédito para empresas en España. Habrá diferentes productos, porque el nivel de complejidad en este sector es más grande", señala De Nel. La entidad diseña una ofensiva que contempla desde préstamos y líneas de crédito a productos más complejos como factorings. "Tenemos una sólida hoja de ruta para los próximos dos o tres años", emplaza.

Revolut aspira así a incluir más servicios a los ofrecidos a las empresas, para las que ya tiene algunos productos, como pueden ser los terminales de pago (TPV) de diferentes tamaños o la solución de convertir el teléfono móvil en un terminal.

La entrada de la entidad en el negocio del crédito para compañías se produce además en un momento en el que la competencia en la industria de la banca para empresas se ha puesto en entredicho por varios agentes con la opa de BBVA a Sabadell. Los dirigentes de la firma sostienen que su voluntad no es pescar clientes descontentos, pero sí admiten que les puede beneficiar. "Sabemos el esfuerzo y la atención que requieren este tipo de procesos, por eso no sabemos si pueden dedicar ese tiempo en seguir innovando", señalan.

"En la parte de B2B, donde parece haber mayor sobreposición entre las dos entidades apostamos al máximo. Al final no es bueno para el consumidor reducir las opciones porque implica menos flexibilidad", añade Codina. Y remata: "Nuestro posicionamiento es que somos un actor que sigue en su camino de innovar y si alguien quiere una alternativa, aquí estamos".

Revolut también dará hipotecas

La estrategia de Revolut, no obstante, no se centra solo en la banca corporativa, en el horizonte también tiene nuevos productos para los particulares. El más inmediato, sus cajeros automáticos que estrenó la pasada semana en Barcelona con motivo del Primavera Sound. Su objetivo es instalar 200 entre las principales capitales del país en los próximos dos años -principalmente Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga-. En una primera fase, se abordará solamente Barcelona y Madrid, con medio centenar de terminales entre ambas ciudades.

El software de los cajeros, además, ha sido diseñado en el Tech Hub que la empresa tiene en la capital catalana. Además, también servirán para que los usuarios puedan recoger sus tarjetas. España es el primer país del ecosistema de Revolut en tener este servicio disponible y funcionará de prueba piloto antes de lanzarse a otros mercados.

Para entre 2026 y 2027, sostiene De Nel, será el momento de presentar las hipotecas que la compañía ya ofrece en Lituania. "Queremos avanzar hacia productos bancarios más maduros, como hipotecas, sobregiros y más tarjetas de crédito", dibuja De Nel.

A pesar de ello, Revolut no aspira a disparar su presencia física con oficinas, algo tradicionalmente asociado a este tipo de productos como pueden ser las hipotecas. "Trataremos de hacerlo mucho más ágil, con mejor experiencia para el usuario, y no negociaremos: daremos la mejor oferta que podamos y el cliente decidirá si la toma o no", desgrana.