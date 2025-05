Loterías se enfrenta a las administraciones: quiere arrebatarles la venta online y crear un canal único en Internet

Las administraciones se rebelan contra Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ante el intento, según denuncian, de arrebatarles la venta online. "El presidente de Loterías, Jesús Huerta, nos ha trasladado su intención de crear una plataforma única y centralizar el comercio electrónico, lo que nos impediría seguir vendiendo a través de Internet de forma directa después de haber hecho inversiones muy importantes en tecnología y digitalización y de tener proveedores para ello", explica Jon Urkiola, presidente de Dedit –una asociación que agrupa a más de 800 puntos de venta integrales de Loterías y Apuestas del Estado, el equivalente a más del 20% de la red–.

Esta asociación de loteros asegura que la administración pública tiene el monopolio del producto, pero no el de la comercialización, y esta nueva medida, según Urkiola, supondría la "desaparición progresiva de los comerciantes autónomos" . Lo que quiere Selae, dice, "es quedarse el comercio online y repartir luego comisiones de forma opaca y arbitraria". Si el plan sale adelante se podrá seguir comprando en Loterías de forma online, pero no ya en administraciones como Doña Manolita, La Bruixa d'Or o El Doblón de Oro. Urkiola denuncia que Selae no les ha facilitado más información sobre el plan, rechazando la creación de un comité de trabajo para tratar el asunto.

Ingresos en Internet

"Solo queremos que se establezcan unos mecanismos específicos que nos permita cumplir la ley y más cuando la sociedad está realizando un cambio hacia el comercio electrónico". Este tipo de venta genera, de hecho, unos ingresos de entre 1.000 y 1.200 millones de euros, lo que supone algo más del 10% de la facturación total del sector, llegando en el caso de algunas administraciones hasta el 30% de los ingresos.

La Selae niega a este periódico que haya un intento de centralizar el comercio electrónico –"no se corresponde con la realidad"–, pero declina dar ningún dato al respeto ni aclarar el proyecto en el que están trabajando. "No podemos indicar más", explican. Al margen de esta medida, el presidente de Dedit solicita también que se regule la actividad de las plataformas y webs ya existentes. Tal y como asegura, los administradores se encuentran en una posición de "peligro, incertidumbre e inseguridad jurídica", dado que el sector en el ámbito digital atraviesa una situación de "alegalidad".

Autorización expresa

La Ley del Juego establece que para poder llevar a cabo la venta online se necesita una autorización expresa por parte de Loterías y Apuestas del Estado, y aunque en los contratos con las administraciones hay una adenda que así lo contempla, no hay ningún tipo de regulación al respecto. Según el presidente de la asociación, la regulación de la venta online de estos productos aún no cuenta con normativas que regulen, por ejemplo, la protección del menor, o que eviten la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. La falta de una legislación al respecto está ocasionando, por tanto, que "las administraciones no pueden operar con seguridad en el entorno online y que aquellos puntos de venta situados en zonas rurales o despobladas vean comprometida su viabilidad, ya que dependen en gran medida del comercio a través de Internet".

Una medida restrictiva

La medida de centralizar el negocio online, que califican de "restrictiva" podría asimismo, según esta asociación, afectar a la rentabilidad de la red presencial. El margen del sector es, de hecho, otro de los problemas que denuncia Dedit. "El sector tiene un problema de rentabilidad por los elevados costes de explotación, que no han dejado de incrementarse, mientras que el precio del boleto sigue congelado desde el 2002", asegura Urkiola.

Toda esta situación ha llevado a Dedit a entregar ante el presidente de Loterías, Jesús Huerta, un total de 652 firmas de administraciones de lotería recogidas, instando a que "impulse una solución basada en reglas claras, competitivas y transparentes que proporcionen seguridad a la comercialización online". Según expone la asociación, "hay una profunda preocupación por la situación que vivimos. El inmovilismo, cuando es un clamor que las cosas no están funcionando, no puede ser una solución con la que nos podamos conformar. Sobre todo, cuando hay alternativa y ésta puede ser buena para todos".

La asociación solicita a las autoridades, en concreto, a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y a Selae, "implementar una regulación clara y segura para la comercialización online de loterías e impulsar una solución tecnológica competitiva y abierta que no limite la venta online a un único canal y que permita la libre competencia en el sector".

Entrega de premios sin la documentación antiblanqueo

El 7,84% de los premios de más de 2.000 euros abonados por Loterías a través de la banca entre los años 2019 y 2022 se pagó sin contar con la documentación necesaria antiblanqueo. Son 15.852 premios por un importe de 758,9 millones, el 8,18% del total. Tras fiscalizar los mecanismos de control durante ese periodo, el Tribunal de Cuentas alertó el año pasado de que hay, en concreto, 11.639 expedientes de pago sin documentación alguna, en los que "ni siquiera figura el resguardo físico del boleto premiado o una prueba similar del derecho al cobro del premio" y otros 4.213 en los que falta parte de las garantías exigidas.

El Tribunal concluye por ello que "hay un nivel muy importante de incumplimiento" a la hora de acreditar convenientemente el derecho a cobro, dejando así la puerta abierta a la comisión de posibles delitos. El pago de premios iguales o superiores a 2.000 euros se tiene que llevar a cabo en los bancos con los que hay suscrito un contrato de tesorería para su gestión.