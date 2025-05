González-Bueno niega una operación defensiva para el Sabadell: "En mitad de una opa sería un desorden tremendo"

Banco Sabadell enfría embarcarse en una fusión defensiva para repeler una opa de BBVA, que juzga insuficiente en precio y perspectivas de dividendo. "No hay ninguna perspectiva, ni a corto ni siquiera casi a medio plazo de cualquier operación corporativa", aseguró este miércoles el consejero delegado del banco vallesano, César González-Bueno, saliendo al paso de las informaciones sobre una recomendación del Gobierno para que explore operaciones así y sobre una eventual aproximación del Sabadell a entidades como Abanca y Unicaja.

El banquero reconoció que "todo el mundo habla con todo el mundo" siempre y "con más o menos intensidad", al ser cuestionado al respecto durante el VI Foro Internacional de Expansión. Pero a reglón seguido negó una operación ahora, con el argumento de que "en mitad de una opa sería un desorden tremendo". "Los accionistas tienen que decidir ahora entre una cosa u otra y no hace falta mezclarlo con este tipo de complejidades que añadirían muchas dificultades a la valoración por su parte", zanjó.

El consejo de administración del vallesano rechazó la oferta de BBVA porque infravaloraba su potencial, y la entidad cree que el cheque se ha depreciado más por la evolución bursátil de ambos bancos desde entonces y las promesas de remuneración al inversor.

González-Bueno expuso que Sabadell ofreció el pasado año a sus accionistas un importe equivalente al "20% del valor del banco" entre pagos en efectivo y programas de recompras de acciones, y en BBVA "fue un 10% de su capitalización", y deslizó que para empatar la cuantía prometida por el vallesano ahora tendría que repartir un 90% de su beneficio.

"Los dividendos tendrían que ser claramente por encima de los 9.000 millones en el caso de BBVA con cargo al año 2025, pagaderos entre 2025 y 2026. "¿Eso qué quiere decir? Pues que es imposible. No es pensable porque los beneficios suelen rondar los 10.000 millones y los dividendos suelen rondar los 5.000 millones", expuso.

Su cálculo lo efectuó tomando en consideración que Sabadell ha comprometido 1.300 millones y si los accionistas acudieran en bloque al canje ofrecido por BBVA apenas les correspondería el 14% del grupo fusionado.

El desenlace de la opa se encuentra pendiente en este momento del Gobierno, que tiene hasta el próximo día 27 para decidir si observa riesgos de interés general que justifiquen elevar la transacción al Consejo de Ministros a fin de endurecer, suavizar o confirmar los remedies fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a BBVA.

El Sabadell denunció que la operación entraña riesgos, sobre todo para el crédito de las pymes, y planteó su disconformidad con la metodología aplicada por Competencia durante su instrucción, pero González-Bueno quiso pasar página ahí. "Agua pasada no mueve molino", resolvió, apuntando que la obligación del banco se centra ahora en, sobre todo, velar por sus accionistas.

González-Bueno reiteró, además, que la transacción con el canje propuesto por BBVA ya no tiene precio. Argumentó que desde el 29 de abril del año pasado, cuando se filtró por la prensa el acercamiento del vasco al vallesano, los bancos españoles se han revalorizado de media un 67%, incluyendo dividendos, el Sabadell un 77%, mientras que el BBVA un 35%. "Cuando ofreces un canje, si tu acción se revalúa mucho menos que la otra, te quedas sin moneda de cambio", apuntó. "Esta operación no tiene precio y no tiene dividendo y todo lo demás es anecdótico. Tengo la plena confianza de que los accionistas decidirán con racionalidad", agregó.

Precisó que la mitad de los accionistas son particulares y el 80% son sus clientes. "Les encuestamos continuamente. No les gusta mucho la idea. No les interesa esta operación", indicó.

El vallesano tiene todavía un potencial as bajo la manga para sorprender al mercado: la celebración de un Capital Markets Day con la presentación de un plan estratégico. Preguntado sobre la nueva hoja de ruta, el consejero delegado se limitó a decir que será "un más y mejor de lo mismo, profundizando y explicando cada uno de los productos y de los segmentos que tenemos porque creemos que tenemos un recorrido al alza y que nuestras proyecciones financieras son muy halagüeñas".

Ha aseverado que la entidad lo presentará independientemente del devenir de la opa, aunque no sabe exactamente cuándo. "No tiene que coincidir con otros eventos que desvirtúen el mensaje que queremos lanzar en ese momento", añadió.