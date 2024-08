La 'insurtech' Tuio operará en autos a final de año y habilita una ronda de financiación

La insurtech Tuio, especializada principalmente en seguros de hogar, da un nuevo salto en el sector y operará en automóviles previsiblemente a finales de este año. Así lo ha comunicado uno de sus cofundadores, Juan García, en una entrevista en exclusiva a elEconomista.es.

Según García, el objetivo de esta ampliación de operaciones se basa en dos motivos principales: la cantidad de sinergias que hay con la actividad principal de la insurtech, los seguros de hogar, así como la posibilidad de ganar posiciones aseguradoras con los clientes que ya tienen contratado algún producto. "Hemos fijado este 2024 como el año de la expansión horizontal. Llevamos a cabo una macroencuesta a nuestros asegurados en el que les preguntábamos cómo estaban de satisfechos con nuestros servicios y si, en caso de disponer de otros ramos, también estarían con nosotros. En esta cuestión, casi el 70% de nuestra base de clientes se plantearía contratar todo con Tuio, por lo que aquí vimos una oportunidad de crecimiento a través de la paquetización, haciendo fórmulas como el coche-casa", explica García.

El cofundador también habló de la posibilidad de una nueva ronda de financiación para este 2024, a la cual no cierra la puerta: "Estamos momentos con el momento actual, a pesar de ser complicado en el sector asegurador. Tenemos inversores que en su momento confiaron mucho en nosotros y aún lo siguen haciendo, pero las rondas tienen que tener motivos concretos y objetivos. No tenemos la presión del principio, cuando si no tienes financiación no creces, ahora solo con nuestra oferta ya lo hacemos, pero será el devenir de la compañía lo que marque la decisión".

Tuio ha contado con el apoyo en dos rondas por varios de los fondos más reconocidos, como Otium Capital, Indexa Capital, Extension Capital o Capital Certainty, entre otros. En dos ejercicios ha sido capaz de levantar unos 5,2 millones de euros.

Entre esos objetivos necesarios para la ronda, uno de ellos puede ser la expansión internacional de la neoaseguradora. De momento, la startup solo opera en España, aunque según desvela García, el propósito apunta a Europa:"Principalmente, nuestra intención pasa por una expansión hacia el sur de Europa. Al principio pensamos que Latinoamérica era la opción principal por la afinidad cultural y el idioma, pero con la caída de las denominadas insurtech 1.0 nos hemos dado cuenta de oportunidades en países como Portugal, Italia, Grecia o incluso Francia. Creemos que hay posibilidades de crecer aquí". El desarrollo fuera de las fronteras nacionales, de acuerdo con García, se basaría principalmente en el core de la compañía, el seguro de hogar.

Objetivos para 2024

Tuio cerró el pasado 2023 con unos ingresos de 3,3 millones de euros. Ahora, en tan solo medio año, ha conseguido duplicar esa cifra, superando los 6 millones. Va, por tanto, en línea con los 12 millones que Tuio se puso como marca, además de alcanzar las 65.000 pólizas. Este último, de momento, va incluso por mejor camino, ya que García concretó que, hasta junio, van por 50.000, a pesar de que las previsiones, según cuenta García, estaban hechas pensando en que el ramo de autos llegaría antes.

Ante este crecimiento, el cofundador de Tuio ya habló en términos de rentabilidad: "No es que sea una exigencia, pero creo que una vez superas los 5 millones de ingresos y vas camino de los 10, hay que empezar a pensar en ser rentables, no solo en crecimiento", aseveró.