Abanca gana 48,5% más y se desmarca de compras para consolidar Eurobic

Abanca mejoró todas sus cifras durante el primer semestre. La entidad logró un beneficio atribuido de 412 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 48,5% y le permitió elevar al 16,9% la rentabilidad sobre patrimonio tangible (RoTE), con ganancias en los diferentes negocio.

"Es nuestro mejor resultado en toda la historia", valoró su presidente, Juan Carlos Escotet, destacando que genera una rentabilidad "sólida" y "recurrente" con el mayor crecimiento de ingresos (+33,6%) presentado hasta ahora por la banca. Algo que atribuyó a la estrategia desplegada por Abanca, que en una década ha completado diez adquisiciones de entidades siendo capaz de crecer, en paralelo, de manera orgánica o vía negocio.

La última ha sido la adquisición del portugués Eurobic, cuya integración tendrá lugar en el tercer trimestre y con la que el banco elevará su balance a 128.000 millones de euros (115.616 millones sin el banco luso), consolidando a Abanca como séptima entidad en España y Portugal, con una cuota de mercado cercana al 3,3% en el ámbito ibérico.

Al ser cuestionado sobre la disponibilidad para acometer nuevas operaciones, el banquero deslizó que se impone una pausa en la carrera de compras. "Siempre vemos todo, pero no tenemos previsto más integraciones en el horizonte del corto plazo", expuso, indicando que toca enfocarse en Eurobic.

"Estamos en el proceso de integración de Eurobic. Es una operación, siendo transfronteriza, más retadora, que nos va a tomar seguramente prácticamente la totalidad de 2025 en el proceso de integración. Y con ello abocados únicamente ahora a ese proceso de integración y de defensa y de consolidación de todos los procesos de integración que hemos llevado adelante.

Eludió desvelar si le interesarían los también portugueses Novobanco si no lograse salir a bolsa o BCP, con un: "preferiría no comentar sobre operaciones de competidores, sobre todo, cuando no son oficiales".

Opa de BBVA a Sabadell

Y, aunque tampoco quiso valorar la opa de BBVA a Sabadell, sí reconoció que cuando ocurren estos procesos "siempre surgen oportunidades" y Abanca tratará de competir en ese escenario "de la manera más escrupulosamente pegada a las buenas prácticas de competencia".

En términos de negocio, el banco ha captado 65.000 clientes en el semestre. En crédito, las nuevas formalizaciones aumentaron un 8,4%, con un repunte del 2,9% en hipotecas y 8% en financiación a empresas. El volumen de crédito sano crece así un 3,1% (15,7% si se incorpora Eurobic) y un 9,3% en el volumen gestionado de recursos totales de clientes (20,3% con Eurobic).

El consejero delegado del banco, Francisco Botas, precisó que la entidad ha ganado 132 puntos porcentuales de cuota de mercado en España desde 2014, hasta alcanzar el 3,4%; y 279 en Portugal. Hoy el 50,7% de su negocio lo genera en Galicia, un 34,6% en el resto de España y el 14,8% en Portugal, donde ya cuenta con 251 sucursales de sus 937.

La evolución del negocio y gestión de precios permitió al banco aumentar un 42,5% el margen de intereses, hasta los 767,4 millones; y un 2,1% los ingresos por comisiones, que suman otros 153,4 millones. El margen básico crece así un 33,6% y alcanza los 920,8 millones, mientras que los gastos crecieron un 22,9% pese a las integraciones. Una situación que le ha permitido bajar el ratio de eficiencia desde el 51,4 al 46,4% en el año.

En cuanto a la calidad y fortaleza del balance, el banco mantuvo la morosidad limitada al 2,3%, con una hucha de provisiones que cubre los activos dudosos del 72,2%. El capital de máxima calidad CET1 se situó en el 13%.