El coche de sustitución podrá ser obligatorio para el seguro

El pasado ejercicio 2023 se registraron 1.145 fallecidos en siniestros de tráfico, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Esto son solo datos de personas que murieron en un accidente, pero las aseguradoras reciben miles de partes al año por parte de los tomadores del seguro, desde un golpe con otra persona hasta un arañazo en la carrocería del vehículo.

Es difícil conocer a alguien que no haya dado nunca un parte, ya sea por ser ellos mismos los culpables o, en cambio, ser la víctima porque la culpa ha sido de un tercero. En este último caso, si el vehículo tiene que pasar por un taller y, por ende, no dispones de un medio de transporte privado alternativo, la aseguradora del tercero responsable del siniestro deberá indemnizar a la víctima con un vehículo de sustitución durante el tiempo que el coche pase reparándose, o bien que compense este daño con un vehículo de alquiler, ya sea aportándolo la propia aseguradora o pagando el importe.

Estas son algunas de las reclamaciones más frecuentes que el seguro recibe año a año y así lo registra la propia Dirección General de Fondos y Pensiones (DGSFP), en su memoria del servicio de reclamaciones, la última, la de 2022, ya que la del año pasado aún está por publicar.

Sin embargo, Feneval, la patronal de los rent a car, quiere finalizar con las demandas de los usuarios a las compañías y que estas acaben en juicio, haciendo perder tiempo y recursos a ambas partes, en especial al tomador del seguro, que es "el pequeño". Porque tal y como recoge la propia Dirección General de Seguros, "se han resuelto expedientes en los que las entidades de los responsables no indemnizaron a los perjudicados en accidentes de circulación por los perjuicios, derivados y debidamente probados, de la imposibilidad de utilizar el vehículo hasta el abono de la indemnización". Es decir, que la aseguradora, después del litigio, ha sido declarada culpable y obligada a indemnizar al cliente.

La nueva ley

El pasado 28 de mayo, el nuevo director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto, presentó el Proyecto de Ley del Seguro del Automóvil que, entre otras materias, quiere regular que los poseedores de vehículos ligeros de movilidad personal, como patinetes eléctricos, tengan que contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil. La norma también se extiende a la maquinaria agrícola e industrial, ya que se amplía el concepto de vehículo a motor. Además, también mejora las coberturas y las indemnizaciones de las víctimas.

Pero este Proyecto de Ley sigue sin incluir explícitamente qué sucede en caso de que el automóvil de la víctima del siniestro (entendiéndose el afectado como el no culpable del suceso) quede inutilizado durante un tiempo. Es por ello que Feneval haya propuesto una serie de enmiendas para garantizar este derecho a todos los tomadores de un seguro e incluso a los que no lo tengan (a pesar de que esta situación sea ilegal).

"Según la Ley de Movilidad Sostenible, aún en trámite, se incide en que la movilidad es un derecho" explica Juan Luis Barahona, presidente ejecutivo de Feneval. Por ello, cuando sucede un siniestro en la carretera y la víctima deja de tener disponible el vehículo, "el afectado no tiene esa capacidad de movilidad que tenía antes del incidente y, por tanto, pierde el derecho", expresa Barahona.

Ante esta situación, las tres enmiendas de Feneval pretenden resolver este tipo de casos sin una actuación judicial ni demoras burocráticas. La primera de las enmiendas pasa por incluir la obligación de proporcionar un vehículo de sustitución de similares características a la víctima del siniestro o reembolsar el coste del alquiler del medio de transporte utilizado por el afectado. La segunda se detiene en las indemnizaciones de la aseguradora del culpable del accidente, de las cuales solo podrá exonerarse si se demuestra que el hecho no da lugar a responsabilidad civil. Por último, en caso de alquiler de un vehículo, la exigencia de Feneval es que la aseguradora cubra la totalidad de la factura presentada por el perjudicado, y que esta solo podrá ser inferior si el vehículo no es de unas características similares al siniestrado o si el periodo de alquiler es superior al de la imposibilidad de utilización.

Las asociaciones de consumidores también se han pronunciado al respecto. En este caso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en que, si una persona se queda sin vehículo por culpa de un tercero, debe solicitar un coche de sustitución en el parte del accidente y, si este es denegado, explican que el afectado "puede valorar la posibilidad de alquilar otro coche y reclamar después su coste a la aseguradora", trasladan desde la organización.

Los casos precedentes

Son ya muchos los fallos a favor del afectado en el accidente. Aún no se puede hablar de que estos casos hayan creado jurisprudencia, pero sí que parece una tendencia que la víctima, en caso de llegar a un juicio contra la aseguradora del culpable del siniestro, esta deba hacerse cargo de los gastos derivados del alquiler de un vehículo o del coche de sustitución, sin que se pueda exigir al afectado las razones de por qué necesita el vehículo.

De acuerdo con estas sentencias, la mera tenencia de un automóvil previamente al accidente es ya el motivo para reestablecer la movilidad de esa persona aportándole otro. El cuándo se haría la compensación de momento también es debatible. La regla general indica que quien reclama los daños debe probarlos, por lo que la indemnización no sería automática. No obstante, en estas sentencias se habla de que "no se puede tener un criterio restrictivo". Esto quiere decir que no se antepone la duda a la indemnización porque se pondría en riesgo la propia indemnidad de los perjudicados.