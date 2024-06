La DGT prevé más de 94 millones de desplazamientos por carretera este verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 94 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 0,4% con respecto a los 93,6 movimientos reales que se registraron el verano pasado. Un 15 % de esos desplazamientos se producirán en la región noroeste.

Por meses, se esperan 45,7 millones desplazamientos durante julio y 48,3 millones en agosto. Por ello, como todos los años, el organismo ha preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad de los usuarios que transiten por la red viaria.

En el caso de Galicia, se prevé que los días de mayor intensidad de tráfico serán el 28 de junio, de 15:00 a 23:00 horas; el sábado 29 de junio, de 18:00 a 22:00 horas; el domingo 30 de junio, de 18:00 a 23:00 horas; y el lunes 1 de julio, de 14:00 a 23:00 horas. Y las vías con mayor circulación serán la AP-9, A-6, A-8, A-52, A-55 y la N-550.

Por provincias, la DGT ha señalado como puntos conflictivos en Lugo la A-6 (viaducto do Castro), la A-8 (Alto do Fiouco), la LU-P-0610 (enlace de las playas Altar-Reinante-Os Castros), la LU-P-6412 (en el entorno del Fuciño do Porco) o la N-6 en Pedrafita do Cebreiro.

En la provincia de Ourense, pone el foco en la N-120 en el acceso a la ciudad de As Burgas, la N-525 en los accesos al Puente Novísimo y entronques con otras vías, o la OU-540 en el acceso al área comercial y enlace con la A-52.

En Pontevedra los puntos negros están en los accesos a Vigo por la AP-9 y A-52, en el enlace de la A-52 y la A-55, y en las autovías AG-41, AG-46 y AG-57 por los accesos y retorno de las playas de O Morrazo, O Salnés y Val Miñor. También se advierte de posibles problemas en la N-120 a su paso por Ponteareas, en la N-550 en Vilaboa, en la Travesía de Combarro (PO-308) y las carreteras VG-4.1 y VG-4.6.

Finalmente, en A Coruña se advierte de posibles problemas en la A-6 en la salida hacia la Ap-9, en los accesos a la ciudad herculina por la AC-11, la AC-12 y la AC-14, en las glorietas de Santa Cristina-Bastiagueiro y de A Grela, en la AG-11 desde Ribeira a Padrón, en el acceso de A Coruña desde la AG-55 Costa da Morte, en el acceso a Santiago por la AG-56, en los accesos desde la AP-9 a Santiago, A Coruña o Ferrol, en el acceso a Santiago desde la N-550 o en la N-651 a su paso por Pontedeume.

Operaciones salida

Tráfico recuerda que la salida y regreso de las vacaciones se realiza de manera escalonada y en periodos más cortos, haciéndolas coincidir en numerosas ocasiones con un fin de semana, por ello ha establecido dispositivos especiales durante todos los fines de semana del verano, intensificándolos los primeros de cada mes, que dan lugar a las llamadas operaciones salida o regreso.

Por su parte, los diferentes Centros de Gestión de Tráfico pondrán también en marcha distintas Operaciones autonómicas con motivo de diversos acontecimientos y fiestas locales y se llevarán a cabo varias campañas de vigilancia sobre ciertos vehículos o factores de riesgo en los siniestros de tráfico.