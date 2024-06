Allianz se une a la tendencia y crea su propio seguro para mascotas

Allianz Seguros, la matriz aseguradora del grupo alemán en España, es otra de las aseguradoras que ha entrado de lleno en el ramo de los seguros de mascotas con su propio producto personalizado.

Se une así a otras aseguradoras, como Línea Directa en su momento, o también Mapfre, Santalucía o Liberty (ahora Generali), ampliando su demanda a un mercado potencial gigante. En España, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac), hay alrededor de 30 millones de mascotas, por lo tanto hay respectivamente millones de personas que son dueños de las mismas y, por ende, potenciales clientes.

No obstante, el seguro de mascotas aún no es obligatorio, debido a que la Ley de Bienestar Animal, aunque está en vigor, su regulación no es efectiva. Pero este seguro cada vez es más popular: según Rastreator, de acuerdo a datos de agosto de 2023, las búsquedas crecieron un 41% respecto al mes anterior.

"Hemos trabajado intensamente para tener la completa seguridad de traer al mercado un producto que incorpora todas las respuestas a las necesidades de protección y seguridad de las mascotas", explicó José María Maté, director general del área de automóviles y particulares y dirección técnica de P&C.

Allianz Mascotas contará con una modalidad estándar y otra con cuadro veterinario, teniendo esta última el extra de chat y vídeo consulta con veterinarios, urgencias telefónicas veterinarias 24 horas y 365 días del año, cuadro veterinario con más de 600 profesionales y centros veterinarios concertados y cuadro de tratamientos y servicios a tarifas especiales. Ambas ofrecen al cliente chat y videoconsulta en una app exclusiva sin carencias ni discriminación por edad de los perros. El seguro para mascotas incorpora la responsabilidad civil, prestaciones para defensa jurídica, reclamación de daños, asesoramiento telefónico sobre la mascota y un chat de consultas legales.

Allianz añade en el comunicado que la cobertura de responsabilidad civil, que proporcionan otros productos como seguros de hogar, cubren solo aquellas situaciones en las que el animal está bajo la supervisión del tomador del seguro. Sin embargo, el producto de mascotas que lanza el grupo alemán protege a pesar de que se encuentre bajo la responsabilidad de un amigo, un familiar o en la guardería, siempre y cuando esté autorizado por el propietario.