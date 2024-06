Jacobo Díaz (Bankinter): "La rentabilidad superior al 15% será mucho más sostenible de lo que se cree"

Bankinter inicia este año una nueva etapa con Gloria Ortiz como consejera delegada de la entidad. En este contexto, y tras el pistoletazo de salida a la bajada de tipos de interés, elEconomista.es entrevista a Jacobo Díaz, director financiero del banco, que acaba de coger entre sus responsabilidades la de Banca Digital.

Nueva etapa para Bankinter, cambio de CEO, nuevas responsabilidades para usted... ¿Cómo afrontan la segunda mitad de 2024 y 2025?

Con ilusión y optimismo. Va a ser un periodo nuevo, lleno de retos, muy en línea con los que hemos vivido en el pasado, pero retos ambiciosos en el lado del crecimiento y nuevas metas en términos de rentabilidad, eficiencia, tamaño... Será una época muy buena para el banco. Gloria es una persona que conoce muy bien la entidad desde dentro y eso le va a permitir aspirar a crecimientos e iniciativas que, no tengo ninguna duda, van a ser todas un éxito.

¿Qué números manejan para 2024 y 2025?

No damos cifras concretas, pero sí esperamos que los resultados de este año sean superiores a los del año pasado y que los del 2025 sean superiores a los del 2024. Seguimos con la ambición de seguir creciendo en volumen, tanto de inversión crediticia como de recursos típicos y fuera de balance. También apostamos porque los ingresos en 2025 o 2026 sigan siendo superiores año tras año.

Con una rentabilidad superior al 17%, ¿estos números son sostenibles?

Estamos en un nuevo paradigma en el sector bancario. Venimos de una época de unos tipos 0 o negativos muy larga. Ahora estamos a las puertas de un nuevo periodo donde la rentabilidad del sector bancario y en especial de Bankinter va a ser más elevada de lo que ha venido siendo en el pasado. Esa rentabilidad será mucho más sostenible de lo que todo el mundo piensa por ese nuevo paradigma de tipos. No sé si será un 17%, pero desde luego serán cifras elevadas de retorno sobre el capital, por encima del 15%.

¿Ha tocado techo el margen de clientes?

El margen de clientes es resiliente. Hemos alcanzado unos niveles de margen en los cuales nos vamos a estar moviendo más tiempo del que pensamos. Estamos en una banda que roza los 300 puntos básicos y no debería variar demasiado. La rentabilidad del negocio no solo depende de ese margen de clientes, depende de otras líneas de negocio que tienen su reflejo en la línea de comisiones, por ejemplo, y también del buen hacer del banco en sus procesos operativos y comerciales, de gestión... Lo que más impacto tiene en una rentabilidad del negocio es la eficiencia. El margen de clientes va a esta en un nuevo paradigma, en niveles más altos que años pasados. Si esto lo acompañamos con una excelente eficiencia, dará una excelente rentabilidad.

¿Qué escenario de tipos manejan?

Las previsiones han fallado mucho en los últimos años, pero esperamos una nueva bajada de tipos en otoño y seguramente una adicional a finales de este ejercicio o principios del próximo. La política monetaria está muy vinculada a la inflación, que es un indicador difícil de predecir, y que parece más resistente a la baja de lo inicialmente previsto.

¿Cuándo se podrá alcanzar los tipos objetivo del 2,5%?

En 2025, seguramente en la segunda parte del año, más a finales que a mediados.

Entrando en el negocio, ¿está viendo recuperación en los volúmenes de crédito?

En Bankinter el crédito lleva creciendo año tras año en los últimos 10 años. No veo ningún motivo para que deje de hacerlo en los próximos años. Si esto se acompaña con un entorno de tipos más benigno para la financiación bancaria, mi visión es bastante optimista sobre la evolución del crecimiento del crédito en Bankinter. A nivel agregado estamos viviendo unos años de desapalancamiento de la economía privada, no así de la pública. Eso quiere decir que las empresas hoy tienen un nivel de deuda muy inferior al que tenían hace 10 o 12 años y que las familias tienen un endeudamiento también inferior al de entonces. Esto se puede ver desde dos ángulos: hay espacio para más financiación, pero lo que ocurre es que no va a haber movimientos bruscos. La financiación a hogares, en un escenario de bajada de tipos, seguramente se estabilizará o comenzará a crecer. En el lado de las empresas, todavía vamos a seguir viendo más demanda de crédito a corto plazo versus financiación a muy largo plazo.

¿Hay proyecto empresarial embalsado?

En el Covid se puso en marcha un programa por parte de ICO de unos 80.000 millones cuyo impacto todavía se mantiene en las compañías. Hay financiación en las empresas de largo plazo que no han sido renovadas o reconsideradas. La financiación a corto plazo sí es muy dinámica. En cambio, la financiación a largo retomará su vuelta al crecimiento todavía dentro de unos trimestres.

¿Ve posible que el crédito se recupere a niveles de la media europea después del desapalancamiento del sector?

Creo que existe una diferencia clave, los programas del ICO. En Europa no todas las empresas han tenido acceso a una financiación tan favorable como la que hemos tenido en España. No son estrictamente comparables. La economía española está creciendo mucho más que las europeas, por lo tanto el crédito en España tiene mejor salud y mejor proyección o potencial que en otras economías europeas. Los fondos europeos están ahí, son una financiación a largo plazo que está a disposición de las empresas. En el momento que sean suficientemente accesibles, esa demanda estará ahí.

¿Ven movimiento ya en los fondos?

Sí, estamos viendo cada vez más movimiento. Es cierto que no están en las cifras que originalmente, hace años, se esperaban, pero sí estamos viendo cada vez más demanda de estos fondos. En Bankinter tenemos un equipo dedicado full time a esta actividad.

La acción de Bankinter ya está por encima del valor en libros, ¿cómo espera que se comporte?

Es cierto que el mercado ha empezado a reconocer el valor de las entidades financieras y en concreto de Bankinter, pero seguimos cotizando a múltiplos bajos para el banco, con un negocio que crece y la rentabilidad en los niveles actuales. No puedo dejar de hacer mención a la referencia de los nueve euros, para la que creemos que si estuviéramos cotizando con los múltiplos habituales de Bankinter, la acción estaría claramente nueve por encima.