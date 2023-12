Deloitte engorda su contrato con el BdE para las reclamaciones ante los retrasos de la Autoridad del Cliente

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se quedó en un cajón con la disolución de las cortes hace unos meses y ahora, es el Banco de España el que tiene que acatar las consecuencias. El supervisor del sistema financiero se ha visto obligado a engordar el contrato licitado para la gestión de las reclamaciones de hipotecas y tarjetas adjudicado a Deloitte ante la necesidad de añadir a los trabajos encomendados a esta consultora otros que estaba previsto que pasasen a manos de la nueva autoridad.

En concreto, el incremento del 12% en el importe del contrato con la big four, se debe a la incorporación de la gestión de remesas de cartas, el alta informática de las entradas de reclamaciones en formato físico y la tramitación íntegra de las mismas.

"Debido a todo lo indicado anteriormente, no se tiene certeza de cuándo será creada la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, si bien no se prevé que ello ocurra en el corto plazo. Ello se debe a que el texto que finalmente pasó al Senado no podrá retomarse en el punto en el que su tramitación fue interrumpida, sino que sería necesario iniciar de nuevo la tramitación del Proyecto de Ley desde el principio, una vez redactado un nuevo borrador, y todo ello depende de las prioridades marcadas por la agenda del nuevo Gobierno", señala la propuesta de modificación del contrato remitida por el supervisor.

Más allá de las cuantías a pagar y las nuevas categorías de personal vinculadas a estas tareas, la modificación del contrato del Banco de España con Deloitte también incluye la posibilidad de que el supervisor dé por finalizado el servicio de altas informáticas y gestión de remesas de cartas unilateralmente, en cualquier momento y hasta la finalización del periodo inicial del contrato, sin necesidad de alegar causa justificativa alguna. De esta forma, si la autoridad del cliente financiero sale adelante antes de lo previsto, pueden traspasarse estas funciones.

Nueva audiencia pública

Esta modificación del contrato de Deloitte se firma casi al mismo tiempo que el Gobierno ha relanzado el proyecto de creación de la autoridad del cliente financiero con la publicación del nuevo texto en audiencia pública.

En este texto se incluyen las modificaciones aprobadas por el Congreso el pasado mes de mayo relacionados con la financiación y la posibilidad de recurrir sus decisiones. El objetivo es que "pueda constituirse lo antes posible", al ser considerado un proyecto "prioritario".