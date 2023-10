Bankinter espera un entorno de tipos altos "más tiempo de lo previsto" y recula con el crédito al consumo a no clientes

Bankinter espera un entorno de tipos altos "más tiempo de lo previsto". Así lo han confirmado durante la presentación de resultados de la entidad María Dolores Dancausa, CEO del banco, y Jacobo Díaz, director financiero. Con este entorno macroeconómico, el banco naranja ha comenzado a recular con el crédito al consumo a no clientes, un segmento en el que la morosidad es más alta que en el resto de la cartera.

Con respecto a este último punto, Dancausa señala que con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la usura, el negocio ha tenido que reinventarse con más foco en préstamos personales y nuevas vías de negocio. En este contexto, Bankinter entró en el negocio de crédito al consumo a no clientes, conocido en la jerga como open market. "Creemos que es un negocio interesante, lo sabemos hacer con técnicas claras de riesgos", apuntaba la CEO. "No nos está gustando y estamos retirándonos, no cerrando de golpe, pero sí reduciendo", admite.

La entidad ha empezado a ver un auge de la morosidad en el lado del crédito al consumo, por contra de lo que está ocurriendo en otros segmentos como el de empresas. "No estamos preocupados, es un ligero rebote", apuntan desde el banco. "El negocio de consumo está creciendo y por eso aporta más al riesgo. La media está en levemente por el 5% en el conjunto del grupo", reconoce, mientras que las cifras de España se colocan levemente por encima.

Esta cifra ha escalado casi un punto desde los datos que se mostraban hace un año y que se colocaban en el 4,2%.