Íkualo arranca en España con el objetivo de ser el neobanco de los inmigrantes en Europa

El neobanco Íkualo arrancará actividad en España en noviembre con el objetivo de iniciar su expansión por Europa como plataforma de servicios financieros para inmigrantes residentes en el Viejo Continente. Su intención es desembarcar en Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Holanda antes del próximo verano.

La fintech dispone ya de 37.000 clientes en lista de espera, en su mayoría en España, y ambiciona abrir 50.000 cuentas en su primer año de operativa.

Su visión es atender a un colectivo que tropieza, en ocasiones, con dificultades para acceder a los servicios financieros. El neobanco eleva por encima de los 23 millones las personas que no pueden pagar con tarjeta en Europa y se enfrentan a la exclusión financiera debido a su estado migratorio, con la previsión de que el censo roce los 53 millones para el año 2030.

"Después de trabajar en 7 países de Europa me encontré que el 98% de los inmigrantes a los que visitaba no tenían una cuenta bancaria en este continente, dado que los bancos no les permitían abrir una cuenta con su pasaporte. Una población sin acceso a la banca es una población con posibilidades limitadas", explica Harold Correa, fundador y CEO de Íkualo.

El neobanco dispone de licencia de entidad de dinero electrónico europea y se presenta como un centro de soluciones y productos financieros que permitirá a la población inmigrante abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte en menos de 7 minutos y disponer de una tarjeta física.

Para operar con el neobanco requerirá residir en Europa, tener el pasaporte en vigor y pasar el correspondiente proceso de verificación de identidad (el conocido como "Know your client" en jerga financiera).

En la plataforma el cliente tendrá acceso, además de a la cuenta bancaria y tarjeta, a productos y servicios como microcréditos, transferencias de dinero internacionales, pagos de facturas desde Europa, seguros de repatriación, recargas de móviles prepago, compra de productos de supermercado con entrega en una hora en su país de origen y créditos hipotecarios para la compra de una vivienda en su país de origen.

Entre sus objetivos figuran realizar para clientes más de 35.000 envíos de dinero en un año, 45.000 pagos de servicios de agua, luz, teléfono, gas, etc, conceder 30.000 microcréditos y 35.000 seguros de repatriación.