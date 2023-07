Puerta (QBE): "En el accidente de Angrois priorizamos la asistencia a las víctimas sin fijar condiciones"

La aseguradora australiana QBE, especializada en Iberia en grandes riesgos corporativos, apuesta firme por España. Trabaja en desarrollar sus 'hubs' para operar en toda Europa y desde Madrid los seguros vinculados a energías renovables y su construcción, además de adaptar sus coberturas a empresas de dimensión media. La directora general de QBE España, Patricia Puerta, comparte que antes de fin de año abrirá oficina en Barcelona y espoleará la actividad en Portugal tras recibir el Grupo permiso para operar como sucursal. En una entrevista que coincide en el tiempo con el décimo aniversario del trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela -accidente en Angrois-, comparte que el siniestro donde perdieron la vida 80 personas y 114 resultaron heridas "tocó el corazón" de la compañía y decidieron no esperar a las reclamaciones y adelantar pagos de forma inmediata.

¿Cómo ha sido el desarrollo de QBE en España?

En España hemos consolidado una importante reputación en el segmento del Gran Riesgo Corporativo desde 2007 y somos especialistas en la emisión de Programas Multinacionales. QBE España ocupa la segunda posición en volumen de primas de QBE en Europa Continental, con un crecimiento sostenido y muy rentable a lo largo de los años. La clave: un equipo de 100 profesionales altamente especializados y con el firme convencimiento de que, si no podemos aportar una solución, siempre podemos ofrecer una alternativa. En los últimos 4 años hemos duplicado el volumen de negocio y plantilla, y hemos desarrollado una cultura de bienestar del empleado, arraigo y apoyo a la comunidad a través de la Fundación QBE, que nos enorgullece. Nuestra máxima es la transparencia, hacer sencillo lo sofisticado y la agilidad en la respuesta. Si un riesgo no encaja en nuestro apetito de suscripción, somo claros y rápidos en contestar. En un entorno económico como el actual, los clientes aprecian la honestidad con la que nos gusta trabajar. No nos consideramos una firma oportunista y apoyamos a nuestros clientes con relaciones a largo plazo.

¿Cómo ha sido el cierre del 2022 y cómo va el actual ejercicio?

Muy bueno. Ya hemos materializado la mayoría de nuestros proyectos planificados en los últimos años y estamos desarrollando algunos otros que vendrán próximamente.

Por ejemplo...

Acabamos de obtener luz verde para ampliar el territorio de influencia de la sucursal a Portugal. Nos convertirnos en marca QBE Iberia. Ya contamos con un amplio portfolio de riesgo en el país vecino suscrito en libre prestación de servicios y con acuerdos de colaboración con agencias de suscripción como son Innovarisk e Hispania que distribuyen nuestros productos. Pero implica que vamos a tener un plan de desarrollo de negocio muy enfocado en Portugal, no solo estar centrados en España. Bajo la ambición de QBE de desarrollar el mercado medio (empresas con una facturación desde 50 millones de euros), hemos creado una unidad de Binders y Acuerdos Estratégicos para desarrollar la suscripción a través de agencias. Un acuerdo reciente ha sido el formalizado con Dual, que distribuye nuestro producto de responsabilidad civil entre la mediana empresa. Somos una firma que se caracteriza por suscribir riesgos sofisticados con soluciones a medida, pero hay un segmento de la empresa que por su perfil prefiere soluciones más estandarizadas. Abriremos oficina en Barcelona antes de que acabe el año y estamos contratando nuevo talento. Nuestra directora de Europa Continental, Beatriz Valenti, ya opera desde Barcelona, luego qué mejor momento para abrir allí oficina. Llevamos dos años apostando por el segmento de las renovables y nuestra líder de producto en España ha obtenido recientemente responsabilidades europeas en esta industria, para apoyar desde Madrid el crecimiento de esta área de negocio en el resto de países europeos. Construcción vendrá después replicando el modelo de energía.

QBE ha crecido muchísimo en contratación de personal y tenía un plan de expansión abierto y búsqueda de canales alternativos ¿cómo va?

El plan de expansión va muy ligado a lo mencionado. Pasaba, especialmente, por Cataluña, con la apertura de la oficina, y por Portugal, y las alianzas estratégicas o canales alternativos de distribución que son precisamente las agencias de suscripción como Dual, Innovarisk e Hispania, que comercializan nuestros productos en un segmento de mercado inferior en volumen de facturación al que nosotros trabajamos habitualmente y que cuentan con una red agencial y de acceso a corredores de menor tamaño. Con la oficina de Barcelona, los compañeros reforzarán, precisamente, esa relación con el mercado y con los corredores locales.

¿Qué proyecciones tiene a medio y largo plazo en España?

Seguimos con planes muy ambiciosos de cara al futuro. Nuestra media de crecimiento ha estado en el entorno del 20% y superior año tras año en los 15 años que llevamos funcionando en España. Hemos contratado mucho personal. El año que viene vamos a estar, sobre todo, más centrados en asentar la propuesta de energías renovables y ampliar nuestro apetito al ciberriesgo.

¿Cómo ha cambiado el aseguramiento en energía y construcción con el despliegue de los fondos europeos?

El Green New Deal de las renovables y el atractivo que esta industria está suponiendo para la inversión extranjera ha sido, sin duda, un detonante para que el sector asegurador nacional e internacional despierte su interés por su aseguramiento en España. La fuerte inversión de los fondos Next Generation en renovables, que por extensión afecta al sector de la construcción bajo la infraestructura que necesariamente tendremos que desarrollar, ha supuesto un cambio en el mercado nacional. Hasta hace un par de años la capacidad disponible en un segmento de la industria en el que los clientes demandan altos conocimientos técnicos tanto en la suscripción, en la ingeniería y en la gestión de siniestros, hacía necesario que las empresas colocaran parte de sus riesgos en el mercado inglés. El escenario es muy distinto hoy, gozando el mercado español de madurez, tecnicidad y gran solvencia en la gestión de siniestros de envergadura.

¿De qué manera influye la inflación, la subida de tipos y la incertidumbre en el coste del seguro para las compañías?

El endurecimiento de mercado que empezamos a atisbar en riesgo corporativo allá por el último trimestre de 2019 ya obedecía a la necesidad de adecuar las primas técnicas a las exposiciones reales que el reaseguro mundial estaba soportando. La incertidumbre económica propiciada por la pandemia, la inflación, la subida de tipos, la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los siniestros por las interrupciones en las cadenas de suministro y la escasez de materias primas y componentes han tenido un claro reflejo en el encarecimiento de las protecciones de reaseguro.

Y las compañías ¿están dispuestas a asumir pólizas más costosas o reducen coberturas?

Hay de todo, dependiendo del ramo. En ramos donde, por ejemplo, aseguras daños materiales, si tienes un infraseguro la indemnización será proporcional y se verá mermada si no has asegurado el capital que corresponde. Por eso en ramos más conservadores y tradicionales como pueden ser daños materiales o responsabilidad civil sí están manteniendo las capacidades, pero en ciberriesgo estamos viendo que hay capas que se están dejando de contratar.

¿Qué problemas implican esas decisiones?

Un riesgo mayúsculo, más cuando somos el tercer país en el mundo en ciberamenazas y a quien afecta más es a la pyme y al mercado medio porque una gran compañía dispone de una gerencia de riesgos y una ciberseguridad sofisticada, están más preparados para lo que pueda venir.

¿Están recogiendo las administraciones públicas ese incremento de costes en sus contratos?

La Administración Pública está sujeta a una planificación férrea y a largos procesos de licitación. Los pliegos de términos y condiciones para acceder al seguro y obtener los mejores términos y condiciones del mercado, se publicitan con meses de antelación. Nos enfrentamos a un mercado cambiante y en ocasiones imprevisible por lo que estos pliegos de condiciones no siempre se adecuan a la oferta disponible en ese momento. Ese fue uno de los aspectos que apreciamos durante la pandemia. Administraciones que no contemplaban, por ejemplo, una exclusión adecuada de enfermedades infecciosas en sus pliegos, cuando pocos meses más tarde era una condición sine qua non para poder obtener cobertura. La Administración ha sufrido por ello concursos desiertos y ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias de mercado adaptando sus condicionados. El broker ha tenido un papel fundamental asesorando al respecto, y la administración se ha puesto las pilas.

Había sectores que sufrían falta de capacidad como en alimentación. ¿Se ha resuelto la problemática o va a más?

Aun no se ha resuelto, pero es importante recalcar que no todos los riesgos de una misma industria son iguales. Los hay muy bien protegidos y otros más deficitarios. Hay sectores de la industria menos apetecibles para el mercado como consecuencia de su resultado histórico y de la vulnerabilidad de sus exposiciones. La solución pasa necesariamente por mejorar la cultura del riesgo, donde la ingeniería juega un papel clave asesorando a la empresa para controlar la exposición al riesgo. La profesionalización de la figura del Gerente del Riesgos es imprescindible también. La IA, también jugará un papel crucial con el análisis masivo de datos.

En el sector asegurador, sobre todo para el gran riesgo, se dice que falta talento ¿Cuáles son las claves para contar con más y mejores profesionales?

QBE lleva años trabajando en un plan de retención y atracción del talento muy ambicioso. Además de ofrecer uno de los esquemas más flexibles de teletrabajo de la industria con un mínimo de 2 días de trabajo presencial en la oficina, hemos mejorado nuestros beneficios sociales con 30 días de vacaciones anuales, planes de desarrollo de carrera adaptados a las destrezas de cada empleado y retribuciones salariales muy competitivas por encima de la media de otras áreas del sector financiero. Apostamos por contar con herramientas activas de bienestar del empleado y por crear el mejor ambiente laboral posible, diverso y potenciando el trabajo en equipo sin restar autonomía en la toma de decisiones por parte de los empleados. El 30% de las vacantes en 2022 se cubrieron con promoción interna. También hemos desarrollado acuerdos de colaboración con varias universidades y escuelas de negocios y promovemos activamente el sector asegurador en la universidad. Nuestra industria ofrece grandes oportunidades profesionales con proyección internacional en condiciones muy ventajosas, pero aún se desconoce el seguro de empresas y grandes riesgos entre la comunidad estudiantil. Es responsabilidad de todos los que trabajamos en él, dar a conocer sus bondades y asegurar la creación de un pool talento formado por los que serán los próximos lideres de nuestra industria.

Hoy, 24 de Julio, se cumplen 10 años del accidente ferroviario de Angrois ¿cómo fue la actuación QBE?

La noticia fue devastadora. La tragedia humana inmensa. Sin perjuicio de las responsabilidades que puedan establecerse en el procedimiento judicial, no podíamos obviar que Renfe era el transportista y QBE su aseguradora de responsabilidad civil, por lo que decidimos dar una respuesta inmediata. Nuestra prioridad era ayudar a las víctimas lo antes posible y organizar los primeros pagos de emergencia. Nos movilizamos muy rápido y el equipo de profesionales que conforman QBE se involucró de una forma sin precedentes. QBE cuenta con la experiencia y los medios para abordar de forma constructiva este tipo de situaciones. Nuestra experiencia se ha puesto siempre al servicio del Juzgado y de las víctimas para ayudar a paliar las consecuencias. No hemos esperado a las reclamaciones, sino que optamos por adelantar los pagos, sin perjuicio de nuestro derecho a ejercitar acciones de recobro ante los responsables, llegado el caso. Había que responder y rápido.

¿Qué actuaciones concretas realizaron y cómo?

Decidimos proceder al pago de unas primeras cantidades y de forma inmediata. QBE se personó en el procedimiento penal días después el accidente para facilitar a las víctimas esas primeras cantidades. Tras obtener la información suficiente para poder identificar quién tenía derecho de cobro y en qué condiciones, se empezaron a ajustar los importes conforme a los criterios máximos de indemnización reconocidos por los Tribunales españoles. Ha sido una tramitación compleja hasta ahora, pero la gestión de la documentación y los pagos por parte del Juzgado ha sido impecable. Se han emitido más de 5.000 diligencias de procedimiento solo en la parte relativa a la responsabilidad civil.

¿Cuánto se ha pagado y cuándo?

QBE ha atendido a lo largo de estos 10 años a 384 personas, familiares de los fallecidos en el accidente y heridos. Lo que hicimos fue adelantar los pagos que correspondían por baremo más 50%, que es la tarificación más alta que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencialmente en otros eventos catastróficos anteriores. No se han puesto condiciones, los perjudicados no han tenido que renunciar a seguir reclamando, ya sea en este procedimiento o con posterioridad. Los pagos se han realizado en tres momentos principales: inicialmente, en forma de anticipos sobre la indemnización total, para poder atender los primeros gastos; en un segundo momento y una vez obtenida la información suficiente, se han completado esos pagos conforme a los estándares fijados por el Tribunal Supremo; y en tercer lugar, cuando el propio Tribunal Supremo ha consolidado su criterio, hemos aumentado los pagos en consecuencia.