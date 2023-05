Goldman Sachs zanjará con 215 millones la demanda por sesgo de género que agitó Wall Street

Trece años después, Goldman Sachs ha llegado a un acuerdo por el que pagará 215 millones de dólares para zanjar la demanda colectiva presentada en su contra por sesgo de género sistemático contra sus empleadas. La denuncia contra el banco de inversión supuso un examen para Wall Street en igualdad de género.

La demanda presentada en septiembre de 2010 por exempleadas del banco de inversión ponía el foco en los salarios más bajos que percibían ellas y en la menor posibilidad de ascender dentro de la empresa. Un guion recurrente, denunciaron, que Goldman Sachs siempre ha negado.

En un comunicado conjunto de la compañía y las demandantes, se confirma la resolución de la demanda a poco menos de un mes de la fecha en la que estaba convocado el inicio del juicio. El acuerdo compensará a 2.800 exempleadas de todos los niveles (de asociadas a vicepresidentas de divisiones de inversión). El acuerdo también incluye la contratación de expertos independientes para realizar análisis adicionales sobre la evaluación de las carreras profesionales y las brechas salariales de género.

En el momento de la demanda, Goldman Sachs era el banco más rentable de Wall Street. La demanda presentada ante la corte federal de Manhattan por Chen-Oster, ex vicepresidenta en bonos convertibles; Lisa Parisi, ex directora ejecutiva de administración de activos y Shanna Orlich, ex socia en intermediación, que denunciaron una "cultura empresarial anticuada" en la que los hombres cobraban más y accedían a mejores puestos de manera sistemática.

La demanda fue uno de los casos más llamativos del momento y puso la lupa sobre el tratamiento en Wall Street a las profesionales mujeres. Más de una década después, las hojas de ruta incluyen cada vez más medidas contra la brecha de género, pero aún queda mucho camino que recorrer.

Wall Street, un club de chicos

En 2021, por ejemplo, Citi, uno de los bancos más grandes del mundo, reconoció que sus empleadas ganaban un 29% menos que sus trabajadores.

Blair duQuesnay, de Ritholtz Wealth Management, puso nombre a esta situación. En declaraciones a la CNBC, reconoció que Wall Street siempre ha sido un club de chicos". Y es que, además de salarios más bajos (según la encuesta ADP de finales de 2022, las mujeres del sector financiero ganaban 27 dólares/hora frente a los 40 dólares de ellos) y las menores opciones para promocionar, el negocio de las finanzas en general cuenta con menos trabajadoras mujeres que hombres en todos los departamentos.

La presencia de mujeres en el sector de la banca en Wall Street ronda el 35%, según datos de Bloomberg de junio de 2022. En este punto, Citi sí despunta en positivo al erigirse como la firma de Wall Street con mayor un porcentaje de representación femenina en su consejo (58% en 2022). Además, nombró a Jane Nind Fraser, que fue la primera ejecutiva mujer al frente de una entidad financiera en Wall Street.