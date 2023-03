Botín: "No tenemos ninguna intención de hacer ninguna operación corporativa en Línea Directa"

Línea Directa se desmarca de operaciones corporativas frente a los rumores de que podría verse involucrada en un proceso así por la caída de la cotización. "No, no tenemos ninguna intención de hacer ninguna operación corporativa", zanjó este jueves el presidente de la aseguradora, Alfonso Botín, a preguntas del único accionista que hizo uso del derecho a intervenir en la junta general de la compañía.

El accionista, que intervino en nombre de pequeños inversores representados por Adicae, había expresado su preocupación por el desempeño de la compañía, reparando en que el pasado año vio caer un 46% el beneficio pese a crecer más de un 4% en ingresos y el 3,4% en cartera de clientes y ha tenido un comportamiento en bolsa "nefasto", con una retrocesión del 33% desde que salió a bolsa y del 11,14% en lo que va de año.

"Puede hacerle muy atractivo para los fondos de capital y para algunos de sus rivales", deslizó exigiendo explicaciones sobre qué hoja de ruta seguirán para enderezar el rumbo y mostrando preocupación por la dilución de la solvencia desde el 207 al 189%.

"Lo que yo veo es un equipo directivo magnífico. Veo un equipo directivo muy innovador, un equipo directivo muy comprometido y un equipo directivo que se está dejando la piel para cumplir con los objetivos. Con lo cual a mí no me cabe ninguna duda que los acabaremos cumpliendo", replicó el presidente de Línea Directa en defensa de la gerencia de la compañía.

"En cuanto a operaciones corporativas, la respuesta es muy sencilla y es No. No tenemos ninguna intención de hacer ninguna operación corporativa", agregó, aclarando que la dilución de la solvencia responde a que la aseguradora ha preservado el pay out del 90%. Reparó en que duplica el capital regulatorio exigido cuando el "estándar en el mercado europeo, donde suele estar es mucho más cerca del 150 que el 180%".

De la estrategia para recuperar el resultado rindió cuenta la consejera delegada, Patricia Ayuela, y pivotará en avanzar en el plan de eficiencia operativa puesto ya en marcha y "de progresivo ajuste personalizado de los precios", aunque advirtió de que su traslación a resultados será paulatino porque "todas estas acciones no se trasladan al mismo ritmo a la cuenta de resultados".

Plan de acción

Da ejecutiva reconoció que el beneficio y la cotización resultan "poco satisfactorios", garantizando que la compañía llevará a cabo los planes de acción "con perseverancia y determinación". "Corregiremos el rumbo cuando sea necesario, y superaremos la situación coyuntural que estamos viviendo para colocar el beneficio y la cotización de Línea Directa en el lugar que les corresponde", se comprometió.

Ayuela atribuyó el difícil 2022 a la situación inflacionaria, "nunca antes vistas", con un aumento agregado de los costes del baremos de autos (subió un 4% y otro 8,5% este año) cuando "las primas medias del sector habían venido cayendo en los últimos años, situándose en valores históricamente bajos".

Ese impacto "brusco y repentino" en los costes de los siniestros (subió cerca del 21% en solo seis meses), es el culpable del impacto severo en los márgenes, aunque precisó que la compañía también logró un desempeño "alentador" con la aceleración del crecimiento y mejoras en eficiencia. Recordó al respecto que sus ingresos alcanzaron los 946,6 millones, la mayor cifra de la historia, y con avances en todos los ramos de negocio.

Para atajar la situación, que calificó de "coyuntural y no estructural", apuntó que la compañía está "aplicando ya cliente a cliente, de forma individualizada las tarifas que su riesgo requiere en las condiciones actuales" gracias a un sistema de suscripción que permite anticipar las primas de riesgo a un año vista con la actual inflación. En paralelo revisarán los acuerdos con talleres para mejorar las operaciones y detectar eventuales fraudes, además de avanzar en el plan de eficiencia, revisando procesos y la organización.

A pesar de la estrategia de diferenciación de precios se mostró convencida del valor de ser más baratos: "En un momento como el actual, en el que el sector, en masa, está subiendo los precios, mantener unas tarifas más competitivas es decisivo para captar clientes que buscan cambiar de aseguradora". Abogó por mejorar la venta cruzada con clientes y destacó que buscará incorporar nuevas propuestas al catálogo.