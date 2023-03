González (Aefi): "Las tecnológicas no son las que más sufrirán porque son el futuro"

Las turbulencias financieras desatadas tras la caída de Silicon Valley Bank (SVB), especializado en empresas emergentes e innovadoras en Estados Unidos, han puesto el foco en el ecosistema tecnológico y el temor a que pase factura a su financiación, así como al capital riesgo que apoya sus proyectos. El presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), Arturo González Mac Dowell, descarta tal penalización porque la tecnología "es el futuro", aunque reconoce que actualmente hay una "retracción de la financiación" por el entorno de subidas de tipos de interés, la elevada inflación y las incertidumbres.

"El dinero es miedoso, evidentemente hay una retracción en la financiación, no de las empresas tecnológicas, de cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de actividad empresarial. Unas sufrirán más que otras y yo creo que, precisamente, las tecnológicas no son las que más van a sufrir porque todo el mundo es consciente de que la tecnología es el futuro", explica el directivo.

La situación actual la enmarca en los "ciclos" que tiene la economía, donde "ahora nos toca una recesión", pero "el futuro es halagüeño". "Yo diría que no hay una dificultad especial en el caso de España en relación a otros países", precisa desde la asociación creada, precisamente, para favorecer el desarrollo de startups y de empresas fintech e insurtech en España.

El colapso de SVB lo incluye entre las incertidumbres y descarta un cierre de crédito como en otras crisis "porque tenemos un sistema financiero estable", se han aprendido las lecciones de otras crisis y "el capital riesgo está aquí para quedarse".

"Yo creo que, más bien, la prevalencia del capital riesgo en el tejido económico cada vez va a ser mayor", agrega, matizando que, "obviamente no es algo ajeno a los ciclos económicos" y es natural que sus estrategias de inversión "cambian en situaciones de recesión respecto a situaciones de bonanza o crecimiento económico". "Pero es algo coyuntural y cambiará en cuanto se invierta el ciclo", apostilla.

Capital riesgo

Dentro del sistema fintech e insurtech, las empresas que más están sufriendo la limitación de la financiación son las de crédito al consumo, en particular las que operan el pago aplazado en comercios con el modelo buy now, pay later, y las cripto, aunque en su caso "por las incertidumbres que se han generado con alguna empresa concreta", y en el lado opuesto, con la mejor situación, se encuentra, por ejemplo, las paytech.

"Lo que sí estamos viendo, como ha pasado muchas veces y seguirá pasando, es una cierta corrección de valoraciones", agrega, precisando que en ese ajuste influye el momento de desarrollo en las compañías.

Las más frágiles serían las empresas en fase "pre-revenue" –fase más inicial donde no han comenzado a monetizado el proyecto– porque "tienen menos palancas con las que jugar", aunque una compañía con buena propuesta de valor tendrá oportunidades de financiación y si está en fase de crecimiento "tiene palancas para salir adelante sin problemas" como "adelantar el break even, limitar el crecimiento o consumir menos recursos financieros.