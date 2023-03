Laporta negocia con Bank of America su entrada en el Espai Barça

El FC Barcelona busca alternativas para rebajar el coste del nuevo Espai Barça. El conjunto azulgrana se dio hasta el 31 de marzo para lograr los 1.500 millones de euros que necesita para financiar la remodelación del Camp Nou y tras toparse con unos intereses más altos de lo esperado ya maneja diferentes alternativas. Lo que en principio debía pagarse a través de tres emisiones de bonos ha mutado ya en una estructura más compleja con diferentes vencimientos y en el que la banca también tendrá su protagonismo. Este capítulo parecía reservado hasta el momento para Goldman Sachs y JP Morgan, pero en las últimas semanas ha emergido el nombre de Bank of America Merrill Lynch para hacerse un hueco entre los acreedores del club.

Según explican fuentes financieras a elEconomista.es, la entidad está en conversaciones con la junta de Joan Laporta para formar parte de la financiación. La firma está muy interesada en trabajar con el Barcelona –ya se ofreció a comprar parte de los derechos de TV en verano- y en la organización catalana la ven como un socio con el que rebajar el coste de la deuda.

Bank of America podría ayudar en la búsqueda de inversores para la porción del pastel que se pagará con bonos, pero sobre todo como acreedor en la línea bancaria que ha diseñado el club. La última previsión enviada a la agencia de rating KBRA dibujaba un espacio de 200 millones de euros para las entidades; una participación que puede ascender hasta los 500 millones de fructificar las conversaciones.

Bank of America entraría como acreedor junto con Goldman Sachs y JP Morgan

Así, Bank of America entraría en el nivel de Goldman Sachs y JP Morgan, que no solo actuarán como coordinadores del proyecto si no que tendrán también una parte de la deuda. Entre los interesados por los bonos están Apollo, Pricoa Private Capital, Voya Financial, Metlife, New York Life y Barings, que se repartirían hasta cinco emisiones.

El Barça diseña un calendario de pagos con un horizonte de 24 años en el que el primer vencimiento llegaría en cinco años (2028), según el último plan hecho público, por lo que el club asume que deberá refinanciar, pero aspira a que sea en un escenario macroeconómico más favorable respecto a tipos y diferenciales y sin tanto ruido extradeportivo a su alrededor.

Y es que a la subida del precio del dinero se les suman efectos particulares como el caso Negreira -por el que el juez ha imputado a la entidad y a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu- o el conflicto con LaLiga para inscribir futbolistas. La entidad se enfrenta a unos tipos que rondan ahora mismo el 6%, lo que provocaría unos intereses que rondarán los 1.000 millones de hoy al final de la financiación, según los cálculos realizados por elEconomista.es. Cada punto 'extra' supone 15 millones de euros al año, lo que en una década puede suponer la diferencia entre fichar a un jugador de talla mundial o no.

El Real Madrid se financió al 2,5%; CVC lo tuvo que hacer al 7%

El conjunto azulgrana sí asume que será imposible acercarse al 2,5% de interés que logró el Real Madrid en la emisión de 575 millones de euros para el nuevo Santiago Bernabéu, que lanzó el programa en 2019. Entonces, con Josep Maria Bartomeu en la presidencia, el club no se atrevió a tirar adelante el proyecto. Además, los blancos se beneficiaron de la pandemia para avanzar con las obras en un momento en el que no estaba permitido el acceso de público al Estadio.

Como nota positiva, eso sí, está por ver si la crisis bancaria provocada por Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que podría generar un freno a las subidas de tipos por parte de la FED, beneficiará al club al rebajar el coste del dinero.

La entidad aspira a financiarse más barato de lo que ocurrió en la última emisión de bonos acometida en La Liga: la que hizo CVC en mayo de 2022 para dotar de liquidez a la mayor parte de clubes de la competición a cambio del 8,2% de sus derechos televisivos. Se cerró al 7%.