El Gobierno y la banca facilitarán el repago anticipado en las hipotecas

El Gobierno y la banca han diseñado un catálogo de medidas de alivio financiero para los hogares que encaren dificultades con la hipoteca a raíz de la escalada del euríbor que incluye facilidades generales, que esperan aprobar este martes en Consejo de Ministros. En el pack se incorporan soluciones para favorecer la amortización anticipada y el cambio de préstamos de tipo variable a fijo, surtiendo así un apoyo a una mayor amplitud de hogares endeudados al tiempo que se alientan además la competencia entre entidades financieras.

Sin embargo, el gran foco de las actuaciones está en aquellas familias que mayores problemas encaren por un encarecimiento de sus cuotas, es decir, los vulnerables y las clases medias, aunque la letra pequeña del acuerdo se desconocía a última hora de la noche porque continuaban abiertas las conversaciones entre el Ejecutivo y la banca. El acuerdo está "a falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias", según informó en un comunicado el Gobierno pasadas las 23 horas, y el plan es que entre en vigor el próximo 1 de enero.

La intención es desplegar dos protocolos, al estilo del Código de Buenas Prácticas creado en la anterior crisis de 2012 para ayudar a las familias con peor perfil socioeconómico, según ha podido saber elEconomista. Por un lado se reeditará dicho Código, ampliando su ámbito de actuación y reforzándolo tomando de base la experiencia de su funcionamiento en los últimos diez años y adaptándola a la situación actual; y en paralelo se acuña un nuevo código para deudores de clase media en riesgo de vulnerabilidad por el súbito aumento del euríbor (entre diciembre y hoy su tasa ha pasado del -0,501% al 2,837%).

El protocolo original establecía una hoja de ruta sobre la que debían actuar las entidades que se adhiriesen voluntariamente al mismo empezando por la reestructuración de la deuda del cliente con extensiones de plazo, fijando periodos de carencia o reduciendo el tipo de interés durante un plazo máximo de 5 años y siempre que no se excediesen los 40 años de plazo para el repago. Si esta fórmula no resolvía el problema, el banco debía fijar quitas o, en el caso más extremo, aceptar la entrega de la vivienda para cancelar la deuda. Para estas soluciones, el ingreso familiar no podía exceder las tres veces Iprem (25.250 euros con la actualización en 2023), debía ser sobre la residencia habitual y darse un agravamiento de su situación económica: que la deuda se encareciese un 50% en un periodo de años y que la factura financiera se comiese un 50% de la renta familiar.

Para ampliar el número de familias que pueden verse socorridas ahora, se prevé que puedan acogerse a esta solución hogares donde su cuota suba un 30% (no el 50% original) y que el coste financiero detraiga el 40% de su renta (sin esperar al 50%). En la mesa de negociación también estaba la posibilidad de extender los años donde rijan las facilidades y que no se tope en cinco ejercicio como establecía el primer Código, siempre que el plazo de amortización de la hipoteca no exceda el techo máximo de 40 años. Además, "se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo".

Un segundo código daría solución a la situación actual, donde la inflación y la subida de tipos mete presión a las familias medias. Entre las alternativas que se ofrecerían a los colectivos de rentas medias con riesgo de problemas de repago en la hipoteca, se barajaban las extensiones de plazos y fijación de carencias para las entidades que, de nuevo, se adscriban al Código. Son protocolos de voluntario seguimiento pero que obligan cuando se decide la adscripción.

El préstamo inmobiliario medio se encarece 3.000 euros más al año

La acelerada escalada del euríbor ha encarecido la hipoteca variable media en 3.000 euros al año, desde cierre del pasado diciembre a la actualidad. El euríbor cerró 2021 en negativo, al -0,501%, y desde entonces ha subido más de 3,33 puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,837%. Las fuentes financieras consultadas por este diario prevén que el principal indicador del precio de las hipotecas frene la carrera de los últimos meses, potenciada por la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), y se estabilice en el 3%.