José Manuel López Zafra: "La revolución tecnológica de los neobancos cambia el panorama y el sistema económico"

elEconomista Madrid

"La revolución tecnológica de los neobancos cambia el panorama. Ese cambio lo es para el usuario, los neobancos y el propio sistema económico", explica el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, José Manuel López Zafra, sobre la importancia de las fintech en el nuevo panorama económico, haciendo hincapié en la región capitalina. | Siga aquí en directo la jornada 'Consolidación de los neobancos: La apuesta por nuevos productos y servicios'.

Sobre la postura de la Comunidad de Madrid y su línea de trabajo, López Zafra explica que la incertidumbre geopolítica y las tensiones globales, además de los entornos de tipos crecientes para el mercado financiero. "Intentamos seguir una línea de desreguluralización. Hablamos con los sectores privados y con el público para resolver los problemas con la administración. También tenemos muchas reuniones con el sector financiero o las startups", confiesa, adelantando que aún hay mucho que trabajar en conjunto.

Explica que existe un cambio de paradigma en la mentalidad de los trabajadores, una mentalidad cultura que los neobancos impulsan porque "no nos podemos quedar atrás". El mercado crediticio de la Comunidad de Madrid, declara, "es muy interesante". "La administración no tiene que ayudar, sino no entorpecer o hacerlo lo menos posible".

La marcha de la economía madrileña supera a la media nacional y el director general de Economía presume de la presencia empresarial en la región capitalina. "El trabajo de hace muchos años, donde los emprendedores son muy importantes, se está viendo reflejado.

Madrid ha pasado a ser "la cuarta región financiera, la quinta más atractiva para inversión o la sexta para las startups", recoge López Zafra. En el mercado fintech se está posicionando como una de las posiciones más atractivas del sur o "incluso de toda Europa", aglutinando la mayor parte de las inversiones en la capital. "Cada día son más los data centers que llaman a la Administración madrileña para ofrecer su posición privilegiada en la Comunidad de Madrid", explica López Zafra.

Fiscalidad y talento

Llama a España a "no poner trabas" a este tipo de inversión, también a la medioambiental para aprovechar las horas "privilegiadas" de sol que podría impulsar un mayor número de placas fotovoltaicas. Achaca que España tiene barreras fiscales para acoger este tipo de inversión; pero que, en cuanto al talento, "Madrid está muy bien posicionada" y se apoya en el amplio número de universitarios que acoge y desarrolla la región.

"Madrid y España tiene una serie de atractivos y unas posibilidades gracias a la tecnología o unas infraestructuras que tenemos que potenciar por la vía del talento y fiscal", destaca. "La CAM lleva bajando 18 años los impuestos y ha eliminado los impuestos propios que ahorra 68.000 millones de euros a los contribuyentes", argumenta López Zafra sobre la posibilidad de inversión en Madrid.

Uno de sus objetivos sería tener un Impuestos de Sociedades como el irlandés que ofreciera más inversión, talento y oportunidades en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. "Sería una forma eficiente de luchar desde la vía de la oferta contra la inflación o el desempleo y evitar el afloramiento de la economía sumergida fomentando el desarrollo empresarial. Son los retos que tenemos que desarrollar", sentencia López Zafra.

Desarrollo de startups y fintech

"En el sector financiero los retos son la aparición de las startups" que se ganan un hueco en el sector de las fintech. Adelanta "problemas" a aquel que no sepa adaptarse. "La CAM está tratando de establecer facilidades para la inversión, quitando trabas con la Ley de mercado abierto", ofreciendo facilidades para poder acudir a la Comunidad de Madrid desde otra CCAA para invertir. "Esta ley provoca competencia, que creemos que es lo más sano para progresar. Tenemos la obligación de no limitar el mercado, sino de potenciarlo".

"Estamos convencidos de que la Administración tiene que ser partícipe del movimiento de las fintech, participar en ese movimiento y que todos podamos mejorar a través de las menores trabas posibles", declara ante los retos a futuro. "Si hay riqueza, hay empleo. Y si hay empleo, hay riqueza", sentencia.