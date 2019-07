Funcas señala que "conviene" a la economía del país que la situación económica se aclare "lo más deprisa posible"

El director de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Carlos Ocaña, ha considerado que lo que "conviene" a la economía del país es que la situación política se aclare "lo más deprisa posible". Ha evidenciado que, aunque los datos de España por el momento son buenos, la incertidumbre no es beneficiosa.

Ocaña ha estado este lunes en Zaragoza con motivo de la adhesión de Ibercaja en el Programa Funcas Educa 2019-2020. Preguntado por los medios de comunicación por si un posible retraso en la formación del Gobierno central puede afectar a la economía española, ha apuntado que, por ahora, no parece que esté habiendo consecuencias.

De hecho, este miércoles la Comisión Europea ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para España en 2019. Confía en que la economía se expandirá a un ritmo del 2,3 por ciento, prácticamente el doble que el crecimiento del 1,2 por ciento proyectado para la zona euro, mientras que ha mantenido sin cambios su pronóstico de evolución del 1,9 por ciento en 2020, medio punto por encima de la media prevista para la eurozona.

"El retraso que se ha producido hasta ahora no parece que esté teniendo consecuencias, los datos sobre la evolución de la economía española son buenos". No obstante, ha reconocido que si "esta situación" dura mucho no será "bueno" para la economía.

"La incertidumbre no es buena para que se desarrolle la actividad económica. Lo que conviene es que la situación política se aclare lo más deprisa posible", ha agregado.